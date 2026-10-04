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Με εφεδρείες για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια και με το βλέμμα στις επόμενες κινήσεις εμφανίζεται η κυβέρνηση. «Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εφεδρείες», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ, παραπέμποντας στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει επικαιροποιήσει το οικονομικό επιτελείο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε τη δυνατότητα στήριξης με την πορεία της οικονομίας, λέγοντας ότι «το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε για ανάσες, όσο μπορούμε παραπάνω, είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής αυτής της κυβέρνησης». Όπως ανέφερε, από την άνοιξη η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση στην Ευρώπη, σε σχέση με το ΑΕΠ της, ως προς το εύρος της στήριξης προς τους πολίτες, πίσω από την Ισπανία και τη Σουηδία.

Το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων περνά από τις Βρυξέλλες μετά την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν. «Για να γίνει θα πρέπει η Ελλάδα να μπορεί να πάρει άδεια για κάποιες έκτακτες δαπάνες. Να εξαιρεθούν του υπολογισμού των ορίων δαπανών», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να πάρουμε επιπλέον μέτρα. Έχει σταλεί η επιστολή και αναμένουμε κι εμείς και τα υπόλοιπα κράτη την απάντηση της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο στόχος παραμένει η τιμή εκκίνησης να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. «Ο στόχος είναι να ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 με τη διπλή στήριξη», είπε, αναφερόμενος στο επίδομα θέρμανσης και στη στήριξη που θα δώσουν τα διυλιστήρια.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στην επικείμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. «Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Χωρίς καμία αμφιβολία», είπε, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται «στο υψηλότερο επίπεδο» και αναφερόμενος στην παρουσία των Chevron και ExxonMobil.

Κράτησε, όμως, και μία φράση για το timing της επίσκεψης: «Και ο χρόνος της επίσκεψης έχει σημασία».

Στην ερώτηση εάν αναμένονται νέες συμφωνίες, η απάντησή του ήταν: «Αυτά θα τα δούμε τις ημέρες που έρχονται».

Για το καλώδιο ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός δεν αλλάζει. «Το καλώδιο θα προχωρήσει. Όπως ακριβώς έχει ειπωθεί στον σχεδιασμό», είπε. Ερωτηθείς εάν θα προχωρήσει χωρίς εντάσεις, απάντησε «θέλω να πιστεύω πως όχι» και πρόσθεσε: «Δεν χρειάζεται να μπει ούτε στη συζήτηση των εντάσεων ούτε των αδειών. Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να προχωρήσει αυτό το έργο».

Στο μέτωπο των 120 δόσεων, η απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης ήταν αιχμηρή: «Το χαλασμένο ρολόι δύο φορές λέει την ίδια ώρα». Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «πετάει ό,τι ιδέα μπορεί να ακουστεί» χωρίς να την κοστολογεί και χωρίς αυτή «να έχει αρχή, μέση και τέλος».

Όπως εξήγησε, οι 120 δόσεις έρχονται σε συνέχεια των 72, ενώ για το επιτόκιο είπε: «Γιατί είναι σταθερό το επιτόκιο; Γιατί πρέπει να είναι ίδιο με τις 24 δόσεις, ενώ παράλληλα υπάρχει και εξωδικαστικός μηχανισμός. Που έχει χαμηλότερο επιτόκιο, έχει άλλα χαρακτηριστικά και μπορεί κάποιος να βρει και πολλές περισσότερες δόσεις».

Η επιδίωξη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι να δοθούν «όσο το δυνατόν περισσότερες ανάσες» σε όσους θέλουν να είναι συνεπείς, χωρίς να αγνοούνται όσοι ήδη εκπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. «Πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία με τους συνεπείς», τόνισε.

Στρέφοντας τα πυρά του στην αντιπολίτευση, είπε ότι «πολλές φορές είναι σαν να μιλάνε σε μία χώρα που δεν υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν τις εισφορές τους, τους φόρους τους».

Απάντησε και στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα κειμήλια της συμφωνίας ανταλλαγής που υπεγράφη με τη Βουλγαρία. «Τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι «η καλύτερη απάντηση για αυτή την ιστορική ημέρα τη χθεσινή είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου».

Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα εάν είναι προτιμότερο να επιστρέψουν «μηδέν κειμήλια που έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, για την Εκκλησία μας» ή όσα περισσότερα είναι διαθέσιμα «έναντι ενός ανταλλάγματος το οποίο δεν σημαίνει τίποτα για τους Έλληνες».

Για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού να αντλήσει δυνάμεις και από τη δεξαμενή του Κέντρου, περιορίστηκε να σχολιάσει: «Ο κύριος Τσίπρας κάνει τις επιλογές του. Οι πολίτες επιλέγουν στο κέντρο είτε δεξιά αυτό που θέλουν, λύσεις και σοβαρότητα».

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