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Επίθεση στον εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνης Κουφονικολάκου εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του για τη Χρυσή Αυγή. Έθεσε τρία ερωτήματα προς την εκπρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, επικρίνοντας τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα του 2019, τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και τις καθυστερήσεις στη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Η ανάρτηση Μαρινάκη

Παρακαλείται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, αφού αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακροδεξιά και τις εγκληματικές πράξεις των άκρων, αντί να ανεβάζει κομμένες και ραμμένες τις απαντήσεις μου, να μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για το γεγονός ότι στον φωτογραφικό Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής;

2. ⁠Θα μας εξηγήσει γιατί το κόμμα του προέδρου της -με την προηγούμενη ονομασία του- δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις με βάση τις οποίες δύναται ο Άρειος Πάγος να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα του οποίου ο κρυπτόμενος αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης;

3. ⁠Θα μας πει τελικά πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής;

Κυρία Κουφονικολάκου, την επόμενη φορά, πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του. Και, όπως και να έχει, αφήστε τις αστυνομικές αρχές και τη Δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους.

Η αναφορά Κουφονικολάκου την ακροδεξιά

Στην ανάρτησή της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρεται σε ερώτηση του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχετικά με το εάν η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την καταγγελλόμενη νεοναζιστική επίθεση σε αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

«Η απόκριση της κυβέρνησης στην άνοδο της ακροδεξιάς και στη χώρα μας φαίνεται να είναι “από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα”».

Παράλληλα, θέτει ζήτημα για τη συμπερίληψη του Ηλία Κασιδιάρη σε δημοσκοπήσεις, συνδέοντάς την πολιτικά με το ενδεχόμενο εμφάνισης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.