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Στα πολιτικά άκρα έστρεψε τα βέλη του ο Παύλος Μαρινάκης, αντιπαραβάλλοντας στη ρητορική του μίσους τον πατριωτισμό της δημιουργίας. «Τα άκρα δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα», τόνισε στο 17ο briefing για τους πολίτες, απαντώντας στο ερώτημα γιατί ένας νέος πρέπει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.

«Ο πατριωτισμός δεν είναι ούτε μίσος ούτε ρόπαλα. Είναι να δημιουργείς για τη χώρα σου», υπογράμμισε, επικαλούμενος παράλληλα τις φοροελαφρύνσεις, τις αυξήσεις των μισθών και τις περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Αναγνώρισε, πάντως, ότι «προφανώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε».

Η μάχη για τους νέους

Αυτή τη διάκριση ανάμεσα στον πατριωτισμό των συνθημάτων και τον πατριωτισμό της δημιουργίας επιχείρησε να αναδείξει ο Παύλος Μαρινάκης, προβάλλοντας ως δείγμα της κυβερνητικής πολιτικής τις παρεμβάσεις για τη νέα γενιά. Από τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και τη μείωση του συντελεστή από το 29% στο 9% για τις ηλικίες 26 έως 30 ετών, μέχρι το αφορολόγητο των φιλοδωρημάτων και τις έξι αυξήσεις του κατώτατου μισθού.

Στον αντίποδα, έβαλε τον λογαριασμό που, όπως υποστήριξε, άφησαν στις νεότερες γενιές οι κυβερνήσεις από τη δεκαετία του 1980 και μετά, φορτώνοντάς τες με χρέη και περιορίζοντας τις ευκαιρίες τους.

Τουρκολιβυκό: Η απάντηση στην Άγκυρα

Παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επιμένοντας ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Όπως εξήγησε, η συμφωνία Άγκυρας και Τρίπολης αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς οι δύο χώρες δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές για τη συγκεκριμένη οριοθέτηση.

Επικαλέστηκε τη διεθνή στήριξη των ελληνικών θέσεων και αναφέρθηκε στις συζητήσεις με την Αίγυπτο για την επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών.

«Μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα ψάρια»

«Όσο ψηλά κι αν χρειαστεί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα “μεγάλα ψάρια”», ήταν η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη για την αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας, με αφορμή την υπόθεση Pizza Fan.

Παρέθεσε στοιχεία για 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες που έχουν εξαρθρωθεί σε 1.510 υποθέσεις μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, καθώς και για περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ τη διετία 2024–2025, με βεβαιωμένους φόρους και πρόστιμα άνω των 5,2 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 100.000 επιτόπιοι έλεγχοι, ενώ, όπως διευκρίνισε, τον τελικό λόγο για κάθε υπόθεση έχει η Δικαιοσύνη.

Σινά: Αιχμές στην αντιπολίτευση

Στις επικρίσεις για τη συμφωνία που αφορά τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά απάντησε επικαλούμενος τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου.

«Ας πούμε ότι δεν εμπιστεύονται την Κυβέρνηση. Όλους αυτούς τους εκκλησιαστικούς θεσμούς δεν τους εμπιστεύονται;», διερωτήθηκε, στρέφοντας την κριτική του προς την αντιπολίτευση.

«Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό», ξεκαθάρισε, διαβεβαιώνοντας ότι η συμφωνία κατοχυρώνει τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και τη συνέχιση του μοναστικού βίου, ενώ το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί.

Social media: Φραγμός κάτω των 15

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα εφαρμοστεί η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την επαλήθευση της ηλικίας.

Στόχος της ρύθμισης είναι η προστασία των ανηλίκων από τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό και το ακατάλληλο περιεχόμενο.