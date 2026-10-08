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Η επόμενη ημέρα της επίσκεψης Ρούμπιο έχει λιγότερο μικρόφωνο και περισσότερο πεδίο. Στις διαδρομές του αμερικανικού LNG, στις ελληνικές θάλασσες όπου δραστηριοποιούνται Chevron και ExxonMobil και στις αμυντικές συμφωνίες θα δοκιμαστεί το βάθος της ελληνοαμερικανικής προσέγγισης. Η πολιτική στήριξη δόθηκε στην Αθήνα. Η συνέχειά της θα μετρηθεί σε επενδύσεις, έργα και δυνατότητες που αποκτά η χώρα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «σύμμαχο-πρότυπο», καλώντας την Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Πίσω από τον έπαινο βρίσκονται συμφέροντα που δένουν ολοένα στενότερα: ενεργειακές υποδομές, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, εξοπλισμοί και ασφάλεια των θαλάσσιων δρόμων.

Ο δρόμος του LNG περνά από την Ελλάδα

Η ενέργεια ανάβει τη δεύτερη μεγάλη μηχανή της ελληνοαμερικανικής σχέσης, δίπλα στην άμυνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα στη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, αναφερόμενος στους πόρους που έχει επενδύσει η Ελλάδα για να γίνει σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Ο Κάθετος Διάδρομος τραβά τη γραμμή προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Για την Αθήνα, μεγαλύτερες ροές ενισχύουν τη σημασία των ελληνικών υποδομών και τον ρόλο της χώρας στην ασφάλεια εφοδιασμού των γειτόνων της. Για την Ουάσιγκτον, ανοίγουν δρόμο για το αμερικανικό φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Εδώ βρίσκεται το πρώτο τεστ μετά την επίσκεψη: πόσο από το κοινό πολιτικό ενδιαφέρον θα μετατραπεί σε εμπορική δραστηριότητα. Η Κοινή Δήλωση του Στρατηγικού Διαλόγου κατονομάζει τον Κάθετο Διάδρομο ως πεδίο περαιτέρω εμβάθυνσης των ενεργειακών σχέσεων.

To καλώδιο

Στις ελληνικές θάλασσες, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των ερευνών υδρογονανθράκων. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε την αυξανόμενη δραστηριοποίηση Chevron και ExxonMobil ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας. Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η ενεργειακή σχέση συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Η παρουσία των δύο ομίλων δίνει επιχειρηματικό βάρος στη συνεργασία. Η πρόοδος των ερευνητικών εργασιών θα δείξει πώς αυτό το ενδιαφέρον μεταφράζεται σε επόμενα βήματα.

Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η αμερικανική στήριξη είναι καθαρή. Καθαρό είναι όμως και το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.

Απαντώντας για τις διασυνδέσεις και τις έρευνες, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε απόλυτη προσήλωση σε αυτούς τους διαδρόμους. Αναφέρθηκε, ωστόσο, σε «ευαίσθητες καταστάσεις» και σε άλλες χώρες που περιπλέκουν ορισμένα ζητήματα, φωτογραφίζοντας την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάσει.

Η διατύπωση αφήνει ανοιχτό το ουσιαστικό ερώτημα της επόμενης ημέρας: πώς θα αξιοποιηθεί η αμερικανική στήριξη όταν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί συναντούν γεωπολιτικά εμπόδια.

Τα 4 δισ. και το βιομηχανικό στοίχημα

Η άμυνα παραμένει το ατσάλινο περίβλημα της σχέσης. Στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο, με επικεφαλής τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Μάρκο Ρούμπιο, ανακοινώθηκαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού 4 δισ. δολαρίων μέσω FMS, του αμερικανικού μηχανισμού διακρατικών πωλήσεων.

Το ποσό συνδέεται με τον μακροπρόθεσμο ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό, χωρίς κατανομή ανά οπλικό σύστημα. Καταγράφεται επίσης παραχώρηση τεθωρακισμένων Stryker, χωρίς αριθμό ή χρονοδιάγραμμα παραδόσεων. Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των F-35 στην Πολεμική Αεροπορία.

Για τις επιχειρήσεις, το ενδιαφέρον βρίσκεται στη διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, με αναφορά στις καινοτόμες τεχνολογίες. Συγκεκριμένη συμπαραγωγή δεν ανακοινώθηκε. Το ζητούμενο είναι αυτή η πρόθεση να αποκτήσει αντικείμενο, με ουσιαστική συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, υπεγράφη Επιστολή Προθέσεων για συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, από συνεκπαιδεύσεις και αεράμυνα έως το Διάστημα και τις κυβερνοεπιχειρήσεις.

Τεχνολογία, υποδομές και θαλάσσιοι δρόμοι

Η οικονομική συνεργασία επεκτείνεται στην προηγμένη τεχνολογία, στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και στην κυβερνοασφάλεια. Η Κοινή Δήλωση συνδέει την οικονομική ασφάλεια με τον έλεγχο επενδύσεων και την προστασία κρίσιμων υποδομών, ενώ υπεγράφη συμφωνία πιστοποίησης Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, υπενθυμίζοντας την ελληνική συμμετοχή στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα» στην οικονομία, στην ενέργεια και στο εμπόριο, ήταν το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο προς τον Πρωθυπουργό. Το επόμενο βήμα χρειάζεται συγκεκριμένο περιεχόμενο: περισσότερες εμπορικές ροές, πρόοδο στις έρευνες, λύσεις για τις διασυνδέσεις και βιομηχανικές συνεργασίες.

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