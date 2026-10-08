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Με ένα διθυραμβικό άρθρο γνώμης, η συντακτική επιτροπή της Wall Street Journal αποθεώνει την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, χαρακτηρίζοντάς την «ομιλία της χρονιάς» και αναδεικνύοντας το μήνυμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών για την ανάγκη αναγέννησης του δυτικού κόσμου.

Η αμερικανική εφημερίδα στέκεται ιδιαίτερα στην αναφορά του Ρούμπιο στην αρχαία Αθήνα ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού, αλλά και στην έκκλησή του προς την Ευρώπη να συμπορευθεί με τις ΗΠΑ σε μια νέα εποχή γεωπολιτικών προκλήσεων. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επέλεξε, σε αντίθεση με άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, να απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας στην Ευρώπη αντί να την επικρίνει, συνδέοντας την ιστορική κληρονομιά της Δύσης με την ανάγκη ανάκτησης της αυτοπεποίθησης και της παγκόσμιας επιρροής της.

Το editorial της Wall Street Journal

Ο δυτικός κόσμος βιώνει μια κρίση αυτοπεποίθησης, τόσο ηθική όσο και πολιτική, η οποία υπονομεύει την ευημερία του και αποδυναμώνει τη βούλησή του να υπερασπιστεί τις αρχές του. Ως ένα αναζωογονητικό και επίκαιρο αντίδοτο, προτείνουμε την ομιλία που εκφώνησε την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ακρόπολη, στην Ελλάδα.

Κατά την άποψή μας, πρόκειται για την ομιλία της χρονιάς. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί διπλωματική περιοδεία στην Ευρώπη και συναντήθηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ηγηθεί της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας του. Ο Ρούμπιο αξιοποίησε επίσης την ευκαιρία για να επισκεφθεί την Πνύκα, κοντά στην Ακρόπολη, αυτό το σπουδαίο σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, και να μας υπενθυμίσει την ιστορία και τους δεσμούς που ενώνουν την Ευρώπη με την Αμερική.

«Εδώ, στην Αθήνα, συναντάμε για πρώτη φορά την πλήρη έκφραση όλων εκείνων των θεμελιωδών χαρακτηριστικών που έμελλε να καθορίσουν τη Δύση», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Την έντονη ατομικότητα και την ακατάπαυστη φιλοδοξία. Την τολμηρή εξερεύνηση και την εφευρετικότητα. Τη λαχτάρα για ανακαλύψεις, για περιπέτεια, για ανάληψη κινδύνων και για δόξα. Μια ακόρεστη περιέργεια για τον κόσμο και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του, μια δίψα να γνωρίσουμε τα μυστήρια της φύσης και να κατανοήσουμε τα μυστικά του σύμπαντος».

Στη συνέχεια, συνέδεσε αυτά τα χαρακτηριστικά με τα επιτεύγματα του δυτικού κόσμου.

«Αυτό αποτέλεσε το θεμέλιο της δυτικής σκέψης: των μαθηματικών μας, της επιστήμης μας, της ιατρικής μας. Της φιλοσοφίας, της ηθικής και της θρησκείας μας. […] Αποτέλεσε το θεμέλιο του πλούτου της χριστιανικής θεολογίας, του Αυγουστίνου και του Θωμά Ακινάτη, καθώς και ολόκληρης της παράδοσης του φυσικού δικαίου».

Δεν είναι συχνό φαινόμενο στις μέρες μας να ακούμε έναν πολιτικό να μιλά για τη «Δύση», πόσο μάλλον να αναδεικνύει τη θεμελιώδη σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά που έχουμε παραλάβει από την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ. Μακάρι να ακούγαμε τέτοιες αναφορές συχνότερα.

Ο Ρούμπιο συνέχισε με μια ειλικρινή αποτίμηση της σημερινής κατάστασης:

«Σήμερα, ένα πολύ μεγάλο μέρος της Δύσης έχει ξεχάσει αυτή την ιδιότητα. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς στη Δύση αρχίσαμε να αισθανόμαστε ντροπή για τα ίδια εκείνα στοιχεία που μας έκαναν ξεχωριστούς. Νιώθαμε αμηχανία επειδή τα επιτεύγματά μας μάς διαφοροποιούσαν από τον υπόλοιπο κόσμο. Η ευημερία μας μετατράπηκε, κατά κάποιον τρόπο, σε πηγή ενοχής. Δεν πιστεύαμε πλέον ότι αξίζαμε το μεγαλείο μας και ότι το είχαμε κερδίσει με τις προσπάθειές μας».

Αρκεί να επισκεφθεί κανείς μια πανεπιστημιούπολη της Ivy League, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, για να καταλάβει τι εννοεί ο Ρούμπιο.

Οι αντίπαλοί μας, όπως επισημαίνει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ήταν κάτι παραπάνω από πρόθυμοι να καλύψουν το κενό που δημιούργησε η αμφισβήτηση της ίδιας της Δύσης απέναντι στον εαυτό της.

«Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν έπαψε να υπάρχει απλώς και μόνο επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη. […] Και τώρα, υπάρχει ξανά πόλεμος. Υπάρχει ξανά ένας νέος ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχουν ξανά ευπάθειες, επιθετικότητα, τρομοκρατία, ένα ολόκληρο σύμπαν νέων απειλών και επιθέσεων».

Έτσι, η Δύση βρίσκεται «σε ένα σταυροδρόμι» και «η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει εάν θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή εάν θα συμβιβαστεί με ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής».

«Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα είτε θα χάσουμε ακόμη και τη δυνατότητα να επιλέξουμε να δράσουμε», προειδοποίησε.

Ως υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο Ρούμπιο υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να ηγηθούν μιας αναγέννησης της Δύσης.

Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι δεν επέκρινε την Ευρώπη, όπως έχουν κάνει άλλα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Αντίθετα, κάλεσε τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν μαζί με την Αμερική σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, επισημαίνοντας μάλιστα ορισμένες πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι αυτό ενδέχεται ήδη να συμβαίνει.

Η ομιλία του Ρούμπιο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή εκφωνήθηκε σε μια εποχή φτωχού πολιτικού λόγου. Ο στενός κομματισμός και οι αλληλοκατηγορίες κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση, τόσο στην Αριστερά όσο και στη Δεξιά.

Ο Ρούμπιο περιγράφει μια πολύ ευρύτερη φιλοδοξία, η οποία συνδέει τα καλύτερα στοιχεία του παρελθόντος της Δύσης με την προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος.

Κατά την άποψή μας, οι Αμερικανοί διψούν για ένα τέτοιο όραμα και για μια τέτοια ηγεσία. Και θα ανταποκριθούν σε όποιον μπορέσει να τους τα προσφέρει.

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