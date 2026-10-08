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Η είσοδος της οικογένειας Σκλαβενίτη στην Eurocatering, με την απόκτηση του 49% της εταιρείας πίσω από τον «Φρεσκούλη» μέσω της Γλάρου, προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι σε έναν πολύ μεγαλύτερο παραγωγικό σχεδιασμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Έναν σχεδιασμό που μέσα στο 2027 περνά σε άλλη κλίμακα, καθώς το νέο εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων στη Μαγούλα θα ανεβάσει την παραγωγική δυνατότητα στις 250.000 μερίδες ημερησίως, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την ανάπτυξη των αυτόνομων Food to Go, ενώ έως το τέλος της ίδιας χρονιάς προγραμματίζεται να είναι έτοιμο και το μεγάλο Food Hall στο πρώην εργοστάσιο της Πίτσος στον Ρέντη.

Οι τρεις κινήσεις δεν ξεκίνησαν μαζί ούτε η μία αποτελεί συνέπεια της άλλης. Εντάσσονται όμως στην κατεύθυνση που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια η οικογένεια Σκλαβενίτη, ενισχύοντας σταδιακά το παραγωγικό της αποτύπωμα στα τρόφιμα γύρω από τη Γλάρος. Στον ίδιο παραγωγικό πυρήνα έχουν ήδη προστεθεί δραστηριότητες όπως η Baker Master στα προϊόντα ζύμης και η Meat House στην επεξεργασία και εμπορία κρέατος, την ώρα που ο όμιλος ανοίγεται και σε νέες δραστηριότητες πέρα από το παραδοσιακό σούπερ μάρκετ.

Νεότερες πληροφορίες που μεταφέρουν στο newmoney κύκλοι της Σκλαβενίτης αποκαλύπτουν πλέον το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται να αναπτυχθεί το Food to Go.

Οι 250.000 μερίδες

Το πρώτο μεγάλο ορόσημο είναι το νέο εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων. Με την έναρξη της λειτουργίας του, το α΄ τρίμηνο του 2027, η παραγωγική δυνατότητα της Σκλαβενίτης θα αυξηθεί από τις περίπου 50.000-55.000 μερίδες φαγητού ημερησίως σήμερα στις 250.000 μερίδες.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για μονάδα που θα είναι η μεγαλύτερη του είδους της στα Βαλκάνια και η οποία θα δώσει στον όμιλο τη δυνατότητα όχι μόνο να αυξήσει σημαντικά τον όγκο παραγωγής, αλλά και να διευρύνει την γκάμα των έτοιμων γευμάτων.

Η νέα παραγωγική δυνατότητα θα υποστηρίξει παράλληλα την ανάπτυξη τόσο των καταστημάτων όσο και των ανεξάρτητων σημείων Food to Go. Σήμερα η Σκλαβενίτης λειτουργεί πιλοτικά ιδιόκτητα σημεία, με το ουσιαστικό ξεδίπλωμα του νέου δικτύου να τοποθετείται κυρίως μέσα στο 2027, όταν θα έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο.

Μόνο με franchise

Το μοντέλο που έχει επιλεγεί για τα αυτόνομα Food to Go έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: η ανάπτυξή τους θα γίνει αποκλειστικά μέσω franchise.

Η Σκλαβενίτης βλέπει δύο βασικές δεξαμενές δυνητικών συνεργατών. Από τη μία, ανθρώπους που έχουν ήδη σχέση με την εστίαση και θέλουν να επενδύσουν ή να στραφούν στο συγκεκριμένο μοντέλο. Από την άλλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το άνοιγμα προς στελέχη του ίδιου του ομίλου, που γνωρίζουν βαθιά τον τρόπο λειτουργίας και την κουλτούρα της εταιρείας και στα οποία θέλει να δώσει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα να κάνουν το δικό τους επιχειρηματικό βήμα.

Η ανάπτυξη του δικτύου συνδέεται με τη νέα παραγωγική βάση που δημιουργείται στη Μαγούλα. Η δυνατότητα παραγωγής έως 250.000 μερίδων ημερησίως θα δώσει στην εταιρεία την απαιτούμενη δυναμικότητα για να υποστηρίξει το Food to Go σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Το Food Hall

Το δεύτερο μεγάλο έργο εξελίσσεται στον Ρέντη, στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Πίτσος. Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με κύκλους της Σκλαβενίτης, το Food Hall αναμένεται να είναι έτοιμο έως το τέλος του 2027.

Πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό κατασκευαστικό έργο, με πιεστικό χρονοδιάγραμμα. Παρ’ όλα αυτά, από την πλευρά της εταιρείας εκτιμάται ότι ο στόχος ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2027 μπορεί να τηρηθεί.

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται ένα μεγάλο food market, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο hyper store της χώρας, με το ελληνικό τρόφιμο στον κεντρικό ρόλο.

Δίπλα στη λιανική προβλέπεται η δημιουργία χώρου πολιτισμού και εκδηλώσεων, καθώς και περίπτερα έκθεσης προϊόντων που θα μπορούν να παραχωρούνται χωρίς χρέωση σε παραγωγούς. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τη διατροφή, μεταξύ άλλων και για σχολεία.

Το τρίτο σκέλος αφορά την εστίαση. Εκεί σχεδιάζεται να λειτουργήσουν διαφορετικά concepts σε συνεργασία με τρίτες επιχειρήσεις του κλάδου. Η συγκεκριμένη φάση του σχεδιασμού δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε επιλογές συνεργατών. Από τον επόμενο μήνα, ωστόσο, η Σκλαβενίτης αναμένεται να αρχίσει να εξετάζει τα διαφορετικά concepts και να ξεκινήσει τις πρώτες προσεγγίσεις προς εταιρείες εστίασης.

Η νέα ψηφίδα

Σε αυτόν τον παραγωγικό χάρτη έρχεται να προστεθεί τώρα και η Eurocatering. Όπως έγραψε το newmoney, η οικογένεια Σκλαβενίτη απέκτησε μέσω της Γλάρου το 49% της εταιρείας πίσω από τον «Φρεσκούλη», εξαγοράζοντας το 30% της Latsco Family Office και το 19% της EOS Capital Partners.

Ο ιδρυτής της Eurocatering Χρυσόστομος Μαυρόπουλος διατηρεί το 51%, παραμένει στη διοίκηση και η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί αυτόνομα. Από την πλευρά της Σκλαβενίτης η συμμετοχή αντιμετωπίζεται ως μακροπρόθεσμη και στρατηγική επένδυση.

Η Eurocatering φέρνει μαζί της παρουσία στις φρέσκες σαλάτες, στα φρούτα και λαχανικά και ευρύτερα στις φρέσκες λύσεις διατροφής. Οι πιθανές συνέργειες με τις υπόλοιπες δραστηριότητες είναι αρκετές, από το δίκτυο λιανικής και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έως τον ευρύτερο χώρο του έτοιμου φαγητού. Από τη Σκλαβενίτης, ωστόσο, αποφεύγουν σε αυτή τη φάση να προσδιορίσουν πώς ακριβώς θα αξιοποιηθούν, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός θα γίνει στην πορεία.

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