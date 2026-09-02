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Στα νέα δεδομένα στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί η ΔΕΗ με το νέο μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο» σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπενθυμίζει ότι ενώ η ΔΕΗ το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια.

Αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

«Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες που μπορεί να μην την γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Με πάγιο μόλις 3,5 λεπτά.

Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο.

Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή. Ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστος αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος».

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

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