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Η Ελλάδα είναι πιθανό να αποπληρώσει τα πρώτα δάνεια του μνημονίου, συνολικού ύψους περίπου 53 δισ. ευρώ, έως το 2029, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, χάρη στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την ισχυρή ανάπτυξη, σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Η Ελλάδα, που όπως υπενθυμίζει το μέσο βρέθηκε στο όριο της εξόδου από την Ευρωζώνη στην κορύφωση της δημοσιονομικής κρίσης την περίοδο 2009-2018, είχε για πάνω από δύο δεκαετίες το υψηλότερο δημόσιο χρέος μεταξύ των χωρών του ευρώ.

Ωστόσο, το χρέος της έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 60 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, φτάνοντας στο 145,9% του ΑΕΠ πέρυσι, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 136,8% του ΑΕΠ, κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας.

Επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων του πρώτου μνημονίου

Η Αθήνα είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι σχεδίαζε να αποπληρώσει έως το 2031 τα διμερή δάνεια που χορηγήθηκαν από τις χώρες της ευρωζώνης το 2010 μέσω του Greek Loan Facility (GLF).

Πρόκειται για τα πρώτα από τα τρία προγράμματα στήριξης της Ελλάδας, συνολικού ύψους περίπου 289 δισ. ευρώ, με τα δάνεια να επρόκειτο αρχικά να εξοφληθούν σε ετήσιες δόσεις περίπου 5 δισ. ευρώ έως τη λήξη τους.

Ωστόσο, η Ελλάδα προχώρησε νωρίτερα φέτος στην αποπληρωμή μεγαλύτερης δόσης, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, μειώνοντας το υπόλοιπο χρέος στα 19,5 δισ. ευρώ.

«Είναι πολύ πιθανό να αποπληρώσουμε πλήρως τα πρώτα δάνεια του μνημονίου έως το 2030 ή ακόμη και το 2029, αντί για το 2031», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Reuters.

Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι το χρονοδιάγραμμα 2029-2030 είναι εφικτό, προσθέτοντας ότι, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι πρόωρες αποπληρωμές θα μπορούσαν να επιταχυνθούν τα επόμενα χρόνια.

Τα πλεονάσματα και τα διαθέσιμα ανοίγουν τον δρόμο

Η καλύτερη του αναμενομένου πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, σε συνδυασμό με τα ταμειακά διαθέσιμα ύψους περίπου 32 δισ. ευρώ, δίνουν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μεγαλύτερες πρόωρες αποπληρωμές.

Τα υψηλά διαθέσιμα έχουν ενισχυθεί από την ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και από την προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό περίπου 2%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ η κυβέρνηση αναμένει πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 4% του ΑΕΠ φέτος, σχεδόν διπλάσιο από την αρχική πρόβλεψη.

Νέα αναβάθμιση στο στόχαστρο μετά τις εκλογές

Σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο, η Ελλάδα αναμένεται να αποπληρώσει πρόωρα τουλάχιστον 5,1 δισ. ευρώ το 2027, ενώ παράλληλα προσδοκά νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης μετά τις βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το επόμενο έτος.

Οι οίκοι S&P, Fitch και DBRS Morningstar αξιολογούν σήμερα το ελληνικό χρέος με βαθμίδα «BBB», ενώ η Moody’s το κατατάσσει στη βαθμίδα «Baa3».

Η Ελλάδα ήδη δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από την Ιταλία και τη Γαλλία και σχεδιάζει να αντλήσει το επόμενο έτος από τις αγορές ποσό μεταξύ 7 και 8 δισ. ευρώ μέσω νέων εκδόσεων αναφοράς.

Στο πρόγραμμα δανεισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μια νέα 10ετής έκδοση ομολόγου καθώς και επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων.

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