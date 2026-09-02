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Ισχυρή παραμένει η τοποθέτηση των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, με τη χώρα να βρίσκεται μεταξύ των αγορών στις οποίες τα funds έχουν σήμερα από τις υψηλότερες θέσεις σε σχέση με τον ιστορικό τους μέσο όρο.

Η εικόνα προκύπτει από τη νέα ανάλυση της HSBC για τις επενδυτικές τοποθετήσεις παγκοσμίως, η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με την Ιαπωνία στην κορυφή της κατάταξης των αγορών όπου τα διεθνή funds είναι περισσότερο τοποθετημένα σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Ταυτόχρονα, μεταξύ των ευρωπαϊκών funds, η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με την Αυστρία στις δύο αγορές όπου τα διεθνή funds έχουν αυξήσει περισσότερο την έκθεσή τους σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δείχνει ότι η αυξημένη παρουσία των ξένων επενδυτών δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα της πρόσφατης ανόδου της αγοράς, αλλά έχει οδηγήσει τα χαρτοφυλάκια σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα σε σχέση με τις συνήθεις θέσεις τους τα τελευταία χρόνια.

Ελλάδα και Αυστρία στην κορυφή της Ευρώπης

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή όταν η ανάλυση περιορίζεται στα ευρωπαϊκά funds. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών, Αυστρία και Ελλάδα είναι οι περισσότερο υπερσταθμισμένες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Σουηδία και η Δανία.

Η μέτρηση δεν αφορά απλώς το απόλυτο ποσοστό που έχουν επενδύσει τα funds σε κάθε χώρα. Η HSBC εξετάζει πόσο αποκλίνει η τρέχουσα θέση κάθε επενδυτικού χαρτοφυλακίου από τη δική του ιστορική συμπεριφορά. Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται πόσο ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή είναι σήμερα η έκθεση σε μια αγορά.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η απόκλιση βρίσκεται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ όλων των αγορών που εξετάζονται. Η εικόνα είναι αντίστοιχα ισχυρή και στα παγκόσμια funds, όπου μόνο η Ιαπωνία εμφανίζεται στην ίδια κορυφαία ζώνη με την ελληνική αγορά.

Ευνοϊκό περιβάλλον για τις τράπεζες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει και η θετική στάση της HSBC απέναντι στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κλάδο.

Ο οίκος διατηρεί αυξημένη στάθμιση στις χρηματοοικονομικές μετοχές στην Ευρώπη, εκτιμώντας ότι το περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων στα ομόλογα εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά για τον κλάδο.

Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες θεωρούνται μετοχές μικρότερης διάρκειας και τείνουν να ευνοούνται όταν οι αποδόσεις παραμένουν υψηλές. Παράλληλα, η HSBC εκτιμά ότι οι υψηλότεροι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιτοκιακοί συντελεστές στηρίζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών.

Η τοποθέτηση των ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων στις χρηματοοικονομικές μετοχές έχει ήδη αυξηθεί και βρίσκεται περίπου μία τυπική απόκλιση πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την HSBC, υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω αύξηση των θέσεων.

Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν καθοριστικό βάρος τόσο στους βασικούς δείκτες όσο και στη συναλλακτική δραστηριότητα.

Μια ενδιαφέρουσα αντίφαση στα χαρτοφυλάκια

Η ανάλυση πάντως αναδεικνύει και μια φαινομενικά αντιφατική εικόνα.

Ενώ η HSBC είναι θετική για τις χρηματοοικονομικές μετοχές στην Ευρώπη και οι σχετικές θέσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την ιστορία, σε απόλυτους όρους τα ευρωπαϊκά funds εξακολουθούν να έχουν μικρότερη έκθεση στον χρηματοοικονομικό κλάδο από τη στάθμισή του στους δείκτες αναφοράς τους

Με άλλα λόγια, οι επενδυτές έχουν αυξήσει αισθητά τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές θέσεις τους σε σχέση με εκείνες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ακόμη να έχουν φτάσει σε πραγματικά υψηλή στάθμιση έναντι των δεικτών αναφοράς.

Αυτό ακριβώς αποτελεί και έναν από τους λόγους που η HSBC βλέπει ακόμη περιθώριο για νέες τοποθετήσεις στον κλάδο.

Σε πιο αναλυτικό επίπεδο, οι τράπεζες βρίσκονται επίσης μεταξύ των κλάδων με από τις υψηλότερες θέσεις των ευρωπαϊκών funds σε σχέση με τον μέσο όρο των τοποθετήσεών τους την τελευταία πενταετία.

Επιστροφή κεφαλαίων στην Ευρωζώνη

Το ελληνικό αφήγημα ενισχύεται και από μια ευρύτερη αλλαγή στις περιφερειακές ροές.

Μετά από παρατεταμένη περίοδο μείωσης της έκθεσης, τόσο τα παγκόσμια όσο και τα ευρωπαϊκά funds έχουν αρχίσει να αυξάνουν σταδιακά τις τοποθετήσεις τους στην Ευρωζώνη από χαμηλά ή σχεδόν ουδέτερα επίπεδα. Αντίθετα, η έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο περιορίζεται, δημιουργώντας μια μικρή αλλά σαφή μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την Ευρωζώνη.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι παγκόσμιες εισροές σε μετοχικά funds παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές. Από την αρχή του έτους έχουν διαμορφωθεί περίπου στα 1,1 τρισ. δολάρια, ή 4,2% των υπό διαχείριση κεφαλαίων, το υψηλότερο επίπεδο από το 2021 και ήδη υψηλότερο από τις συνολικές εισροές ολόκληρου του 2024 και του 2025.

Ωστόσο, η HSBC επισημαίνει ότι το επενδυτικό κλίμα έχει γίνει ελαφρώς πιο προσεκτικό. Οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή περιορίζουν την όρεξη για κίνδυνο, ενώ ο δείκτης επενδυτικού κλίματος του οίκου έχει υποχωρήσει από τα ιστορικά υψηλά του.

Τι σημαίνει για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Για την ελληνική αγορά, ο οίκος θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των διεθνών κεφαλαίων. Αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην αγορά, αλλά σημαίνει παράλληλα ότι η τοποθέτηση δεν βρίσκεται πλέον σε χαμηλή βάση.

Από την άλλη, η θετική στάση της HSBC απέναντι στις ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές μετοχές και η εκτίμηση ότι υπάρχει ακόμη χώρος αύξησης των θέσεων στον κλάδο δημιουργούν ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για τις ελληνικές τράπεζες.

Η HSBC επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει περάσει από το στάδιο της αγοράς που οι ξένοι επενδυτές ανακαλύπτουν, σε μια αγορά όπου τα διεθνή χαρτοφυλάκια έχουν ήδη χτίσει σημαντικές θέσεις και εξακολουθούν να τις διατηρούν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας.

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