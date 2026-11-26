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Να διατηρήσει στο κυβερνητικό σχήμα τον Βαγγέλη Λιάκο, παρά τη δυσφορία που έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η υπόθεση των αναθέσεων στις εταιρείες των αδελφών του, επιλέγει σε αυτή τη φάση το Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εντείνει την πολιτική πίεση προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με αιχμή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα του κόμματος, Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι ενδεχόμενη απομάκρυνση του υφυπουργού Εσωτερικών στην παρούσα συγκυρία θα είχε μεγαλύτερο πολιτικό κόστος από την παραμονή του. Παράλληλα, η ΝΔ επιχειρεί να αναδείξει τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν εξασφαλίσει εταιρείες συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη, αμφισβητώντας το «ηθικό πλεονέκτημα» που επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Λιάκος επιχείρησε την Τετάρτη να δώσει αναλυτικές απαντήσεις μέσω της συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ, η οποία μεταδόθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ως εκ τούτου, ούτε ο πρωθυπουργός ούτε τα αρμόδια στελέχη του κυβερνητικού επικοινωνιακού επιτελείου είχαν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν ζωντανά.

Μετά τη συνέντευξη, κυβερνητικές πηγές διαμήνυαν ότι ο υφυπουργός παραμένει κανονικά στη θέση του, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η τηλεοπτική του εμφάνιση αποτέλεσε προσωπική του επιλογή και ότι είχε ενημερωθεί πως αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της πρωτοβουλίας.

Δυσφορία στο εσωτερικό της ΝΔ

Κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι ο κ. Λιάκος απέφυγε τις προκλητικές τοποθετήσεις, χωρίς, ωστόσο, να θεωρούν όλοι ότι οι απαντήσεις του κάλυψαν επαρκώς τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι η υπόθεση κυριάρχησε στις παρασκηνιακές συζητήσεις των υπουργών, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτή κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ούτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επιλογή της παραμονής του υφυπουργού δεν αναιρεί, πάντως, τον προβληματισμό που επικρατεί στις τάξεις της κυβερνητικής παράταξης. Αρκετά «γαλάζια» στελέχη αποφεύγουν να υπερασπιστούν τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις των αδελφών του, παρά τη διαβεβαίωση του ίδιου ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουν να λαμβάνουν τέτοιες συμβάσεις στο εξής.

Ορισμένοι βουλευτές αναγνωρίζουν ότι η δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση δημιουργεί εκ των πραγμάτων πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, ενώ άλλοι εμφανίζονται απρόθυμοι να παράσχουν πολιτική κάλυψη στον υφυπουργό.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης η αναφορά του κ. Λιάκου σε απόπειρα εσωκομματικής στοχοποίησής του ενόψει των εκλογών, καθώς απέφυγε να κατονομάσει το πρόσωπο που θεωρεί ότι επιχειρεί να τον πλήξει.

Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος, μιλώντας στη Ναυτεμπορική, έκανε λόγο για «εσωτερικό κάρφωμα».

«Δημιουργείται μία εικόνα η οποία βέβαια είναι εις βάρος του κ. Λιάκου με την έννοια και των εντυπώσεων αλλά και για την πορεία του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο καθένας θα κριθεί στις εκλογές από τους πολίτες. Όλα αυτά που γίνονται δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα για την κυβέρνηση».

Η ΝΔ βάζει στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα

Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει ψηλά στην πολιτική ατζέντα την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, μεταφέροντας την πίεση και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, ήταν ενήμερος για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που έχουν εξασφαλίσει κατασκευαστικές εταιρείες συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη με δήμους της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και οι επιχειρηματικές του σχέσεις με τον δήμαρχο Στυλίδας, Γιάννη Απόστολου.

«Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρείες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρεία;», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΝΔ σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Παράλληλα, η κυβερνητική παράταξη θέτει ερωτήματα για τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ σε γραφεία εταιρείας στην οποία ο κ. Χατζηγιαννάκης κατέχει το 80%, εγείροντας ζήτημα ενδεχόμενης παραβίασης της εκλογικής νομοθεσίας.

Το συγκεκριμένο θέμα έθεσε ευθέως και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», Στέφανος Κασσελάκης, διατύπωσε ερωτήματα σχετικά με την αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών συμφερόντων του γραμματέα της ΕΛΑΣ από το 2023 και μετά.