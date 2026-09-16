Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το μήνυμα ότι οι πολίτες δεν είναι δεδομένοι και κανείς στην πολιτική δεν είναι αναντικατάστατος έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ.

«Πρέπει να σεβόμαστε τους πολίτες, να καταλαβαίνουμε τις πραγματικές τους ανάγκες, να μην τους αντιμετωπίζουμε με υπεροψία και να μην τους θεωρούμε δεδομένους», είπε ο Πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς τι θα έκανε αν ήταν διευθύνων σύμβουλος επιχείρησης λιανικής, σημείωσε ότι πολλές φορές τον κατηγορούν πως αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση ως CEO. Όπως είπε, κανένας έμπορος δεν θεωρεί δεδομένο τον πελάτη του και το ίδιο πρέπει να ισχύει στην πολιτική.

Το σήμα

Λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στο «retail politics», δηλαδή στην πολιτική της άμεσης επαφής με τους πολίτες, και στη μάχη για την εμπιστοσύνη τους.

«Και οι δύο αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών στη δική σας περίπτωση, εμείς των πολιτών», είπε.

«Και στην πολιτική και στο λιανεμπόριο κανένα λάθος μετά την απομάκρυνση από το ταμείο δεν αναγνωρίζεται».

Η αναφορά στα καύσιμα

Στην οικονομία, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό στόχο τη γρήγορη σύγκλιση με την Ευρώπη στο διαθέσιμο εισόδημα.

«Να αισθάνονται οι Έλληνες πολίτες ότι έχουν πραγματικό όφελος από την καλή πορεία της οικονομίας», τόνισε.

Έκανε ειδική αναφορά στα καύσιμα, λέγοντας ότι «βλέπετε τώρα τι γίνεται στον τομέα των καυσίμων» και ότι ο πολίτης πρέπει να έχει «απτό όφελος» από την ανάπτυξη.

Κίνα – Τι εξετάζει για την ελληνική Προεδρία

Για τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι πιστεύει στο ελεύθερο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός δεύτερου, πιο εξειδικευμένου φόρου ανάλογα με το προϊόν που εισάγεται, λέγοντας ότι μια τέτοια λύση θα πρέπει να εξεταστεί και ενόψει της ελληνικής Προεδρίας.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα αυστηροποιήσει τους κανόνες στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, ώστε να προστατευθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να έχουν χρόνο να προσαρμοστούν.

«Ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές»

Για τις τιμές, ο Πρωθυπουργός επέμεινε στη σημασία του ανταγωνισμού.

«Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που θα ρίξει τελικά τις τιμές», είπε, μιλώντας παράλληλα για συνεννόηση με την αγορά, καθαρούς κανόνες και πρόστιμα.

Τεχνητή νοημοσύνη – Εκπαίδευση όλων των δημοσίων υπαλλήλων σε τρία χρόνια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε συγκεκριμένο στόχο για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο Δημόσιο.

«Θέλω μέσα στα επόμενα τρία χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν εκπαιδευτεί σε βασικά εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης», είπε.

Αναφέρθηκε ακόμη στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην Υγεία και στην Πολιτική Προστασία.

Διαβάστε ακόμη

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο

ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ