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Νέα κίνητρα για μεγάλες επενδύσεις, με δύο «κατώφλια» στα 150 και 300 εκατ. ευρώ, αλλαγή των κριτηρίων του Αναπτυξιακού Νόμου ώστε η αύξηση της παραγωγικότητας να πάρει τη θέση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ισχυρότερη ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων και φορολογικές υπερεκπτώσεις για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει η ατζέντα που έβαλε ο ΣΕΒ στο τραπέζι της κυβέρνησης.

Οι προτάσεις που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σπύρος Θεοδωρόπουλος επιχειρούν να απαντήσουν στο πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για επενδύσεις 65 δισ. ευρώ το 2030, από περίπου 46 δισ. ευρώ σήμερα. Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο καθώς πλησιάζει το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο ίδιος έδωσε και μια γεύση από το είδος των επενδύσεων που θα μπορούσε να κυνηγήσει η χώρα: ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που σχεδιάζει κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, δεύτερο υπόστεγο στην ΕΑΒ ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός αναβάθμισης των F-16 και σταθμό συναρμολόγησης και επισκευής ελικοπτέρων Erickson.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το βάρος στα ιδιωτικά κεφάλαια. «Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης την επόμενη τετραετία», είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας ότι, παρά τον υπερδιπλασιασμό των επενδύσεων την τελευταία επταετία, το κενό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει.

Η κυβέρνηση, όπως έδειξαν και οι χθεσινές ανακοινώσεις για το ενεργειακό κόστος, εμφανίζεται παράλληλα έτοιμη να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για τη στήριξη της παραγωγής απέναντι στις σημερινές πιέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, με τον κ. Θεοδωρόπουλο να επισημαίνει ότι στα μέτρα περιλαμβάνεται «σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους».

Τα νέα κίνητρα

Στην πρόταση του ΣΕΒ οι εμβληματικές επενδύσεις τοποθετούνται πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομία και παραγωγικότητα τουλάχιστον ίση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του αντίστοιχου κλάδου.

Για τις στρατηγικές επενδύσεις προτείνεται χαμηλότερο όριο, στα 150 εκατ. ευρώ, με σημαντική επίδραση στην περιφερειακή οικονομία και παραγωγικότητα τουλάχιστον στο 90% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού κλάδου.

Αλλαγή εισηγείται ο ΣΕΒ και στους Αναπτυξιακούς Νόμους. Ο κ. Θεοδωρόπουλος ζήτησε το κριτήριο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας να αντικατασταθεί από εκείνο της σημαντικής αύξησης της παραγωγικότητας.

Το σκεπτικό που παρουσίασε είναι ότι η αύξηση της απασχόλησης έχει ήδη δώσει μεγάλο μέρος της ώθησης των τελευταίων ετών. Με την ανεργία κάτω από το 8% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα περιθώρια να συνεχίσει να στηρίζει με τον ίδιο τρόπο την αύξηση του ΑΕΠ περιορίζονται. «Το επόμενο, απαραίτητο βήμα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Η απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη παραμένει μεγάλη. Η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και στη βιομηχανία φθάνει στο 68%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στο επενδεδυμένο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο: 94.000 ευρώ στην Ελλάδα έναντι 217.000 ευρώ στην Ευρώπη.

Ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι οι συνολικές επενδύσεις να φθάσουν τα 65 δισ. ευρώ το 2030 και η μεταποίηση στο 12% του ΑΕΠ. Ο ΣΕΒ υπολογίζει ότι για να επιτευχθεί το δεύτερο, η συνολική συμμετοχή της βιομηχανίας θα πρέπει να ανέβει στο 16%-17% του ΑΕΠ.

Συγχωνεύσεις και τεχνητή νοημοσύνη

Ο κ. Θεοδωρόπουλος επανέφερε και το ζήτημα του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων. Ζήτησε ισχυρότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις, σημειώνοντας ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Στο ίδιο πακέτο έβαλε και την τεχνητή νοημοσύνη. Η χρήση της από τις ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκεται στο 7,7%, έναντι 17% στην Ευρώπη, και η πρόταση είναι οι σχετικές επενδύσεις να απολαμβάνουν τις ίδιες υπερεκπτώσεις που ισχύουν σήμερα για την έρευνα και ανάπτυξη.

Στις προτάσεις προστίθενται η δημιουργία νέων βιομηχανικών υποδοχέων, καθώς η διαθεσιμότητα χώρων στις υφιστάμενες περιοχές περιορίζεται, αλλά και παρεμβάσεις για τις μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν περάσει από οικονομικές δυσκολίες. Ο ΣΕΒ ζητεί να δημιουργηθεί τρίτη κατηγορία στον Τειρεσία για επιχειρήσεις με ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να διαγράφονται άμεσα από το σύστημα όσες έχουν εξοφλήσει πλήρως, αντί να περιμένουν δύο ή τρία χρόνια.

Πού θα βρεθούν τα κεφάλαια

Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος των 65 δισ. ευρώ χρειάζονται και κεφάλαια. Τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης θα συνεχίσουν να εκτελούνται το 2027, το 2028 και το 2029, όπως επισήμανε ο κ. Θεοδωρόπουλος, όμως η συμβασιοποίησή τους έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Ένα μέρος των διαθέσιμων πόρων κατευθύνεται ήδη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από το δανειακό σκέλος του Ταμείου έχουν μεταφερθεί 1,5 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με στόχο μέσω μόχλευσης να κινητοποιηθούν έως 5 δισ. ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και προς τις τράπεζες, σημειώνοντας ότι διαθέτουν πλεονάζουσα ρευστότητα και πρέπει να αναλάβουν τα επιχειρηματικά ρίσκα που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση περισσότερων επενδυτικών σχεδίων. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έβαλε στο κάδρο και το Χρηματιστήριο, ενώ υπενθύμισε ότι μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου έχουν εγκριθεί 928 επενδυτικά σχέδια ύψους 3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτή την πόρτα στις νέες εισηγήσεις του ΣΕΒ. Υπενθύμισε ότι προτάσεις του Συνδέσμου έχουν περάσει στο παρελθόν στην κυβερνητική πολιτική, φέρνοντας ως παράδειγμα το νέο χωροταξικό για τη βιομηχανία, όπου, όπως είπε, υιοθετήθηκαν οι περισσότερες από τις προτάσεις του.

Η ευρωπαϊκή δεξαμενή

Μία ακόμη πηγή χρηματοδότησης μπορεί να ανοίξει από την Ευρώπη, μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει σήμερα περίπου 450 δισ. ευρώ, αν και ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι το τελικό ποσό ενδέχεται να είναι μικρότερο.

Για την Ελλάδα υπάρχει μία κρίσιμη διαφορά σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν θα υπάρχει εθνική κλείδα που να εξασφαλίζει εκ των προτέρων συγκεκριμένους πόρους για κάθε χώρα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τους διεκδικήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις να αρχίσουν από τώρα την προετοιμασία, μαζί με την κυβέρνηση, ώστε να είναι έτοιμες να καταθέσουν επενδυτικές προτάσεις και να διεκδικήσουν μέρος των νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

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