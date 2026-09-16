Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μοντέλο ανάπτυξης στη λιανική, στα πρότυπα της Κωτσόβολος που απέκτησε πριν από τρία χρόνια στην Ελλάδα, επεξεργάζεται η ΔΕΗ για τη Ρουμανία, επιδιώκοντας να διευρύνει τη δραστηριότητά της στη γειτονική χώρα πέρα από την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της ΔΕΗ, βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση της Flanco Smart Discounter, μίας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στη Ρουμανία με παρουσία πάνω από τριάντα χρόνια στη χώρα. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια σχετική συμφωνία ούτε να μπορεί να προδικαστεί η κατάληξη των διαπραγματεύσεων.

Η πιθανή συναλλαγή, πάντως, συνδέεται με τη στρατηγική της ΔΕΗ να αναπτύξει στη Ρουμανία ένα ολοκληρωμένο και καθετοποιημένο μοντέλο από την παραγωγή πράσινης ενέργειας και την προμήθεια ηλεκτρισμού έως την πώληση λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον τελικό καταναλωτή ακολουθώντας τη φιλοσοφία της ελληνικής αγοράς.

Ποια είναι η Flanco

Η Flanco Smart Discounter είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες λιανικής τεχνολογίας και ηλεκτρικών συσκευών της Ρουμανίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της μετοχικής αναδιοργάνωσης από τον βασικό της μέτοχο Iulian Stanciu.

Το 2025 η εταιρεία απασχολούσε κατά μέσο όρο 1.443 εργαζομένους και εμφάνισε κύκλο εργασιών περίπου 275 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες της, ωστόσο, ανήλθαν σε 287 εκ. ευρώ με αποτέλεσμα να καταγράψει καθαρές ζημιές περίπου 13,4 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 εκ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο.

H Flanco λειτουργούσε δίκτυο άνω των 150 φυσικών καταστημάτων το 2025 σε 113 πόλεις της Ρουμανίας, το οποίο συμπληρώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα flanco.ro.

Τα μεγέθη της δείχνουν ότι η Flanco δεν αποτελεί στόχο αντίστοιχου μεγέθους με την Κωτσόβολος, ούτε σε οικονομική βάση αλλά ούτε σε κλίμακα δραστηριότητας παρότι το δίκτυο λιανικής σε απόλυτα μεγέθη φαίνεται να είναι μεγαλύτερο. Η Κωτσόβολος, είχε πέρσι πωλήσεις 753,6 εκ, κέρδη προ φόρων 1,06 εκ. και 110 συνολικά καταστήματα. Μόνο το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής εταιρείας αντιπροσωπεύει το 9,7% των συνολικών πωλήσεων έχοντας ήδη αποκτήσει ουσιαστικό μέγεθος.

Για τη ΔΕΗ, όμως, η ελκυστικότητα της Ρουμανικής αλυσίδας δεν βρίσκεται μόνο στα σημερινά οικονομικά αποτελέσματά της. Βρίσκεται κυρίως στο εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, στην αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος και στην άμεση πρόσβαση που παρέχει σε καταναλωτές σε ολόκληρη τη Ρουμανία.

Δίκτυο για φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας

Η επιχείρηση επιδιώκει να αξιοποιήσει ένα τέτοιο φυσικό δίκτυο για να διαθέτει όχι μόνο τις παραδοσιακές ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις. Από φωτοβολταϊκά για κατοικίες και μπαταρίες αποθήκευσης έως αντλίες θερμότητας και ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές.

Αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο που αναπτύσσει και στην Ελλάδα μέσω της Κωτσόβολος. Η λιανική τεχνολογίας λειτουργεί ως σημείο επαφής με τα νοικοκυριά, επιτρέποντας στη ΔΕΗ να συνδέσει την προμήθεια ηλεκτρισμού με προϊόντα που περιορίζουν την κατανάλωση και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης παράγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί την ενέργεια.

Στη Ρουμανία, η ανάγκη για ένα τέτοιο εμπορικό δίκτυο είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η ΔΕΗ έχει ήδη αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην παραγωγή από ΑΠΕ. Μέσω της PPC Renewables Romania, ο όμιλος έχει διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ του, φθάνοντας το 1,5 GW, με στόχο να αγγίξει τα 2 GW έως το τέλος του έτους.

Η ανάπτυξη στηρίζεται σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επενδύσεις σε αποθήκευση και δίκτυα. Το επόμενο βήμα για τον όμιλο είναι να αξιοποιήσει αυτή την παραγωγική βάση σε όλο το μήκος της ενεργειακής αλυσίδας, από την πράσινη ηλεκτροπαραγωγή έως τον τελικό πελάτη.

Και η Ιταλία στα ραντάρ

Η Ρουμανία αποτελεί το σημαντικότερο πεδίο διεθνούς ανάπτυξης της ΔΕΗ, δεν είναι όμως το μοναδικό. Η διοίκηση εξετάζει εδώ και καιρό και την ιταλική αγορά, με στόχο την είσοδο στη λιανική ηλεκτρισμού μέσω εξαγοράς μικρού προμηθευτή ενέργειας.

Μια τέτοια κίνηση θα έδινε στον όμιλο έτοιμη πελατειακή βάση σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρισμού της Ευρώπης. Οι διεργασίες φαίνεται να εξελίσσονται , με την Ιταλία να παραμένει σταθερά στο επενδυτικό ραντάρ της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων αγορών όπου μπορεί να συνδυάσει παραγωγή από ΑΠΕ, προμήθεια ρεύματος και υπηρεσίες προς τον καταναλωτή.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτό το μεγάλο σχέδιο για data center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, για το οποίο η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο με τις επίσημες ανακοινώσεις να πλησιάζουν. Το αρχικό έργο θα μπορούσε σε δεύτερο χρόνο να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη υποδομή, ισχύος έως 1 GW, για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η επένδυση στην Κοζάνη αποτελεί κομβικό μέρος του σχεδίου της ΔΕΗ για την επόμενη ημέρα της Δυτικής Μακεδονίας μετά την απολιγνιτοποίηση. Οι συζητήσεις με τον αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο αφορούν όχι μόνο την κατασκευή του data center, αλλά και τη μακροχρόνια ενεργειακή του τροφοδοσία μέσω συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον εξοπλισμό και την αδειοδοτική ωρίμανση του έργου. Η ΔΕΗ έχει ήδη κινήσει τον σχεδιασμό, με στόχο η κατασκευή της υποδομής για την πρώτη φάση του έργου των 300 MW να ξεκινήσει εντός του 2026 και η λειτουργία της να ακολουθήσει το 2028. Εφόσον επιβεβαιωθεί η μεγαλύτερη επενδυτική προοπτική, το project θα μπορούσε σε δεύτερη φάση να εξελιχθεί σε υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλης κλίμακας μετατρέποντας την περιοχή σε κόμβο υψηλής ενεργειακής και ψηφιακής σημασίας.

Διαβάστε ακόμη

Ενέργεια: Η κυβέρνηση μετρά τις άμυνες για τον χειμώνα – Στο Μαξίμου οι εφεδρείες για νέα μέτρα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραχωρήσεις και κατασκευές θωρακίζουν την επόμενη ημέρα

AEGEAN: Συντηρητικός σχεδιασμός για έναν «δύσκολο» χειμώνα- Με διπλάσιο κόστος καυσίμων τα επόμενα 2-3 τρίμηνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ