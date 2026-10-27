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Το πολιτικό κοντέρ στο Μαξίμου δεν μηδενίζει ούτε μετά τα ταξίδια στο εξωτερικό ούτε μπροστά στην καθημερινή αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Με το ένα πόδι στην κοινωνία και το άλλο στα ανοιχτά μέτωπα της κυβερνητικής πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ψηλά τον πήχη της πολιτικής δραστηριότητας.

Οι περιοδείες συνεχίζονται, τα εργοτάξια μπαίνουν ξανά στο πρόγραμμα και τα «μεγάλα ψάρια» της φοροδιαφυγής ανεβαίνουν στην πρώτη γραμμή. Δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας στρατηγικής, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιλέγει τα πεδία στα οποία θέλει να διεξαχθεί η πολιτική αντιπαράθεση.

Το Κιλκίς και η συνέχεια των περιοδειών

Μετά την παρουσία του στα Βριλήσσια και τις επαφές του στη Σαουδική Αραβία, ο Πρωθυπουργός επιστρέφει αύριο, Τρίτη, στη Βόρεια Ελλάδα, με ένα διήμερο επισκέψεων σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν ακόμη σταθμό του κύκλου περιοδειών με τον οποίο το κυβερνητικό επιτελείο επενδύει στην απευθείας επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας έμφαση στην πρόοδο έργων και στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Το πρόγραμμα στο Κιλκίς έχει έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί στις 11.15 το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα, παραγωγικές μονάδες της περιοχής, τον Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς και τα έργα αναβάθμισης του άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι. Στις 13.00 θα συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι, δίνοντας στην περιοδεία και τον χαρακτήρα της απευθείας επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία.

Το απόγευμα το πρόγραμμα μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, με την τελετή απόδοσης του νέου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου και την επίσκεψη στο Τέμενος Χαμζά Μπέη, ενώ την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Η επιλογή των σταθμών δεν είναι τυχαία. Οδικοί άξονες, επιχειρήσεις, κοινωνικές υποδομές και συναντήσεις με πολίτες συνθέτουν ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στον Πρωθυπουργό να συνδέει την κυβερνητική πολιτική με συγκεκριμένα έργα και τοπικές ανάγκες. Στο Μαξίμου επενδύουν στη συνέχεια αυτής της κινητικότητας, με νέες εξορμήσεις στην περιφέρεια, ώστε η πολιτική συζήτηση να μην περιορίζεται στις κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις και στα τηλεοπτικά παράθυρα.

Τα «μεγάλα ψάρια» και ο λογαριασμός της νομιμότητας

Υπάρχει, όμως, και ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να μετρήσει αποτελέσματα. Και εκεί, αντί για κορδέλες εγκαινίων, επιστρατεύει αριθμούς.

Η πρόσφατη εξάρθρωση μεγάλων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής επαναφέρει στο προσκήνιο το δόγμα της «νομιμότητας παντού», στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τους προβολείς από τα Βριλήσσια. «Εμάς, λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν τα “μικρά ψάρια” πρωτίστως, μας ενδιαφέρουν τα “μεγάλα ψάρια”», είχε τονίσει, επικαλούμενος την υπόθεση της Pizza Fan.

Η αποστροφή αυτή αποκτά πλέον συνέχεια στον συνολικό απολογισμό που παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά τις πρόσφατες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής που πιάστηκαν στην τσιμπίδα των αρχών.

Από την ίδρυσή της, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει χειριστεί 1.510 υποθέσεις, με κατηγορίες σε σχεδόν 5.500 πρόσωπα και 259 εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποδομηθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων και τσιγάρων, αλλά και οργανώσεις με δράση σε δημόσιες υπηρεσίες.

Στο φορολογικό μέτωπο, η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε περισσότερους από 60.000 τακτικούς ελέγχους τη διετία 2024-2025, με βεβαιωμένους φόρους και πρόστιμα άνω των 5,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, έγιναν περισσότεροι από 100.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις, ενώ την τελευταία τριετία επιβλήθηκαν πάνω από 2.600 λουκέτα για φορολογικές παραβάσεις. Πρόκειται για διακριτές κατηγορίες ελέγχων, ενώ τα βεβαιωμένα ποσά δεν ταυτίζονται με τις πραγματικές εισπράξεις.

Η οικονομική διάσταση είναι εξίσου κρίσιμη. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, η περιστολή της φοροδιαφυγής αποφέρει τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ πρόσθετων εσόδων ετησίως, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Στον απολογισμό προστίθενται και οι αλλαγές στο θεσμικό οπλοστάσιο των ελεγκτικών αρχών, με δυνατότητες ταχύτερης παρέμβασης σε σοβαρές υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απόκρυψης στοιχείων.

Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε τα αποτελέσματα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ του 2023 για «νομιμότητα παντού», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν διστάζει να συγκρουστεί με οργανωμένα συμφέροντα. Η τελική κρίση για τις ποινικές υποθέσεις, βεβαίως, ανήκει στη Δικαιοσύνη.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, η ανάδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων έχει και πολιτική χρησιμότητα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το ποιος καταγγέλλει περισσότερο την παρανομία στο τι έχει πράγματι αποκαλυφθεί, ελεγχθεί και καταλογιστεί. Ένα πεδίο στο οποίο οι αριθμοί προσφέρονται για απολογισμό, αλλά και για αυστηρή αξιολόγηση.