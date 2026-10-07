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(Last update 20:25)

Με δύο φράσεις χωρίς αστερίσκους, Μητσοτάκης και Ρούμπιο έδωσαν το στίγμα Αθήνας και Ουάσιγκτον. «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών», είπε ο Πρωθυπουργός. «Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο», απάντησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Πίσω από τις δηλώσεις, ενέργεια, συνδεσιμότητα και γεωπολιτική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «πυλώνα σταθερότητας» σε μια ταραγμένη περιοχή και γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τον αραβικό κόσμο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αμερικανικό LNG, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει για να αποτελέσει σημείο εισόδου του στην Ευρώπη, αλλά και στην ελληνική ναυτιλία και τον ρόλο της στη μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών «με τρόπο αμοιβαία επωφελή», συνοψίζοντας το επίπεδο συνεννόησης: «Έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του Κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοϊας, η οποία, άλλωστε, αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για ζητήματα και έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Επιπλέον, εξήραν τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ ως γέφυρας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Στη συνάντηση από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν: ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

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