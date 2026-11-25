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Την ενίσχυση των εισοδημάτων βάζει στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής πολιτικής για το 2027 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναβεβαιώνοντας από το υπουργικό συμβούλιο τον στόχο για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.

Ο πρωθυπουργός προσδιόρισε κοντά στο 3% τις αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου, υπενθύμισε την πρόσθετη ενίσχυση των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους στο τέλος του 2027 και έδωσε συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων και τις νέες παρεμβάσεις στο στεγαστικό.

«Να θυμίσω ότι από τις αρχές του νέου έτους θα έχουμε νέα ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι εντός του 2027 θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με τον στόχο των 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028 να χαρακτηρίζεται από τον ίδιο «απολύτως ρεαλιστικός».

Δίνοντας στον νέο προϋπολογισμό πολιτικό ορίζοντα πέραν των εκλογών του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, με αιχμή την αξιοπιστία των οικονομικών δεσμεύσεων.

«Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα βήμα μόνο σε έναν χάρτη ο οποίος εκτυλίσσεται μέχρι το 2030», ανέφερε ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται και γίνονται πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους. «Αυτό, δυστυχώς ή ευτυχώς, αποτελεί τη μεγάλη μας διαφορά από μια μίζερη αντιπολίτευση», τόνισε.

Μισθοί και συντάξεις

Εξειδικεύοντας τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αυξήσεις αποδοχών και για τους δημοσίους υπαλλήλους, υπενθυμίζοντας ότι στο τέλος του 2027 θα λάβουν πρόσθετη ενίσχυση 500 ευρώ, η οποία θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια.

Λίγο υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις τοποθέτησε τις αυξήσεις των συντάξεων, οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου θα προσεγγίσουν το 3%, με ιδιαίτερη αναφορά στους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «θα εισπράξουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση».

Μετά την καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, στο τέλος Νοεμβρίου ακολουθούν οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι δικαιούχοι με αναπηρία.

Στις παρεμβάσεις που ανέδειξε ο πρωθυπουργός περιλαμβάνονται, επίσης, η καθιέρωση αυτόματης ετήσιας αναπροσαρμογής των επιδομάτων αναπηρίας και η μείωση των εργοδοτικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Ενοίκια και στέγη

Δύο ημερομηνίες έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το στεγαστικό, με την επιστροφή ενοικίου να πιστώνεται την προσεχή Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, και το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» να ενεργοποιείται το πρώτο τρίμηνο του 2027.

«Την επόμενη Δευτέρα πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου για το περασμένο έτος σε περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί της περιφέρειας θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου.

Μέρισμα ανάπτυξης

Με την ακρίβεια να παραμένει ανοιχτό μέτωπο για την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας με τα περιθώρια στήριξης των εισοδημάτων, χωρίς εκπτώσεις στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπως ανέφερε, επιτρέπει στην κυβέρνηση «να επιστρέφουμε ένα σημαντικό μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες», με ρεαλιστικές παρεμβάσεις απέναντι στο υψηλό κόστος ζωής και χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση, ξεχωρίζοντας πέντε βασικές προβλέψεις για την εκλογική χρονιά: διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, άλμα των επενδύσεων κατά 7,9%, αύξηση των εξαγωγών κατά 3,1%, περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, από 18% το 2019.

«Βελτιώνονται οι αποδοχές. Μειώνονται οι φόροι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτάσσοντας την αύξηση των κονδυλίων για την Παιδεία και την Υγεία, αλλά και την ενίσχυση των πόρων για την εθνική άμυνα, οι οποίοι, όπως είπε, είναι αυξημένοι κατά περίπου 130% σε σχέση με το 2019.

Πληρωμές αγροτών

Την ώρα που οι αγρότες προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπερασπιζόμενος την κυβερνητική επιλογή για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του.

Με περισσότερες από 505.000 αιτήσεις να έχουν υποβληθεί μέσω του νέου συστήματος, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την τήρηση των ημερομηνιών καταβολής των ενισχύσεων. «Θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας, κύριε υπουργέ, ότι θα καταβάλουμε τις προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου», τόνισε, απευθυνόμενος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και ποσά που αφορούν τον δεύτερο πυλώνα, ενώ έως το τέλος Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθούν η εκκαθάριση της βασικής και της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, καθώς και άλλες εκκρεμείς πληρωμές.

Ο κύκλος θα κλείσει το πρώτο εξάμηνο του 2027 με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήματα, ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστεί νέο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και πληρωμών.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση αποκαθιστά τη δικαιοσύνη υπέρ των πραγματικών παραγωγών, υπενθυμίζοντας ότι από την πρώτη παρέμβαση εξοικονομήθηκαν 160 εκατ. ευρώ, τα οποία ανακατανεμήθηκαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

«Αποδεικνύουμε ότι μια πληγή δεκαετιών μπορεί να κλείσει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αν υπάρχει διάθεση για ρήξη αλλά και θετικό σχέδιο για δράση», ανέφερε, αφήνοντας νέα αιχμή κατά της αντιπολίτευσης: «Μόνοι μας την αποφασίσαμε και μόνοι μας την υλοποιούμε».

Δημόσιες συγκοινωνίες

Στο πεδίο της καθημερινότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των χρόνων αναμονής στις δημόσιες συγκοινωνίες, παρουσιάζοντας στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνουν την επιστροφή των κατοίκων του λεκανοπεδίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς μετά την πανδημία.

Οι καθημερινές μετακινήσεις έχουν φτάσει τα 1,8 εκατομμύρια, ενώ τα έσοδα καταγράφουν αύξηση κατά 14%, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται και στις πρώτες παρεμβάσεις για τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής.

Το βάρος πέφτει πλέον στις λεωφορειακές διαδρομές υψηλής συχνότητας και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Μετρό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλλει σημαντική βελτίωση ειδικά στη Γραμμή 1, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, με την προσθήκη ανακατασκευασμένων συρμών.