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Με τέσσερα ανοιχτά μέτωπα, την ακρίβεια, τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις και την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα το προτελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς.

Στο φόντο βρίσκονται τρία στοιχήματα με ισχυρό εκλογικό αποτύπωμα: η ενίσχυση των εισοδημάτων, η εκτόνωση της έντασης στον αγροτικό κόσμο και οι μετρήσιμες βελτιώσεις στην καθημερινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα ανοίξει την εισήγησή του με τον προϋπολογισμό του 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό έως το 2030. Θα σταθεί στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στις μειώσεις φόρων, στις παρεμβάσεις για το στεγαστικό, αλλά και στους πόρους που κατευθύνονται στην Υγεία και την Παιδεία, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική πρόοδος επιστρέφει στους πολίτες χωρίς να διακινδυνεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες το βράδυ έθεσε το εκλογικό δίλημμα ανάμεσα στη «ρεαλιστική ελπίδα» και την «περιπέτεια», αμφισβητώντας την ύπαρξη εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης από την αντιπολίτευση, αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου, καθώς απομένει σημαντικός παραγωγικός χρόνος μέχρι τις κάλπες.

Ο πήχης

Ο πρωθυπουργός έχει δώσει και μια πρόγευση των οικονομικών στόχων της επόμενης τετραετίας, εφόσον οι πολίτες ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία.

Ανάπτυξη άνω του 2%, τουλάχιστον διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μέσο μισθό 1.800 ευρώ το 2030 και κατώτατο πάνω από τα 1.000 ευρώ το 2028.

«Τώρα είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επενδυτική έκρηξη. Τα κεφάλαια υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει καλύψει τα δύο τρίτα του επενδυτικού κενού και ότι το αναπτυξιακό αποτύπωμα των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι ορατό και την επόμενη διετία. Ενδεικτικό της επενδυτικής δυναμικής είναι, κατά τον πρωθυπουργό, ότι τα αιτήματα για δάνεια ξεπέρασαν κατά 2 δισ. ευρώ τους διαθέσιμους πόρους.

Ο οικονομικός σχεδιασμός που θα παρουσιάσουν σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς προβλέπει παρεμβάσεις με ετήσιο όφελος που θα φτάνει τα 5 δισ. ευρώ το 2027 και τα 9 δισ. το 2030.

Στα επιχειρήματα του πρωθυπουργού προστίθεται και η χθεσινή αξιολόγηση της Κομισιόν, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των οκτώ χωρών της Ευρωζώνης που τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες με βάση τα σχέδια προϋπολογισμού του 2027.

Τα τρακτέρ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ενημέρωση από τον Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία των αγροτικών πληρωμών. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί για την καταβολή των προκαταβολών έως τις 30 Νοεμβρίου και των εκκαθαρίσεων μέσα στον Δεκέμβριο. Ο κυβερνητικός προγραμματισμός προβλέπει πληρωμές ακόμη 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ έχουν οριστικοποιηθεί 495.000 από τις 555.000 αιτήσεις.

Στόχος είναι, παράλληλα, να ξεκινήσει νωρίτερα ο προγραμματισμός των πληρωμών του 2027, ώστε να μην επαναληφθούν οι φετινές δυσλειτουργίες.

Οι μηχανές των τρακτέρ, πάντως, έχουν αρχίσει να ζεσταίνονται. Μετά την Αγιά της Λάρισας και τη χθεσινή προγραμματισμένη κινητοποίηση στον Βόλο, αγρότες συμμετέχουν σήμερα στις απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου, στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, θα κριθεί εάν θα στηθούν μπλόκα πριν από τα Χριστούγεννα.

Πολιτικό ενδιαφέρον αποκτά και η χθεσινή αυτοκριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεταρρυθμίσεις που δίστασε να προωθήσει η κυβέρνηση. «Μεγάλες αλλαγές να μην τις φοβηθούμε. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ φοβηθήκαμε κι εμείς», παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός.

Ευρωπαϊκό παζάρι

Η μάχη για το αγροτικό εισόδημα δίνεται, όμως, και στις Βρυξέλλες. Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσέλθει με τη διακηρυγμένη θέση ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στην Πολιτική Συνοχής.

Η νέα συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα ψαλιδίζει κατά 40 δισ. ευρώ τον υπό διαπραγμάτευση ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034, περιορίζοντάς τον στα 1,582 τρισ. ευρώ.

Για την Αθήνα, το διακύβευμα είναι η δυνατότητα άντλησης περισσότερων από 20 δισ. ευρώ για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές από διαφορετικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Πόροι που δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί.

Μετρήσιμο έργο

Στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα εστιάσει επίσης ο πρωθυπουργός, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα να παρουσιάζει στοιχεία για την αύξηση των δρομολογίων και της επιβατικής κίνησης στο ενδεκάμηνο, σε λεωφορεία, μετρό και ηλεκτρικό.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και ο καθορισμός του αριθμού των θέσεων εργασίας για εργαζομένους από τρίτες χώρες το 2027.

Πόδι στο γκάζι

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, έμφαση στις κοινωνικές δομές και ασφάλεια για τον πολίτη και τη χώρα είναι οι βασικοί άξονες μιας ενδεχόμενης τρίτης θητείας, όπως τους περιέγραψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε δύσκολες αλλαγές από τον πρώτο κιόλας χρόνο μιας νέας κυβερνητικής θητείας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει μια διαχειριστική τετραετία και επαναλαμβάνοντας ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει τέταρτη».

Το μήνυμα της επιτάχυνσης, πάντως, αφορά πρωτίστως το σημερινό κυβερνητικό σχήμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πλέον, όπως ο ίδιος αναγνωρίζει, μεγαλύτερη επίγνωση της επιμονής που απαιτείται για να λειτουργήσει το κράτος ως μια «καλοκουρδισμένη μηχανή», να ξεπεραστούν παγιωμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες και να φτάσει μια μεταρρύθμιση στο τελικό αποτέλεσμα.

Εξ ου και η χθεσινή προτροπή του για το πόδι στο γκάζι και όχι στο φρένο.