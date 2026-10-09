Μητσοτάκης: Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα (vid)

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Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του για τις επιχειρησιακές πτυχές του καλωδίου, επιμένοντας ωστόσο ότι υπάρχει δρόμος για την υλοποίησή του.

«Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση της Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, με το συγκεκριμένο καλώδιο να έχει προοπτική επέκτασης μέχρι το Ισραήλ.

«Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο», τόνισε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων.

Ρούμπιο: Η επίσκεψη με το ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα

Στην αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερο βάρος όχι μόνο σε όσα συμφωνήθηκαν, αλλά και στον ίδιο τον συμβολισμό της παρουσίας του στην Αθήνα.

«Ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαλόγους», παρατήρησε, υπενθυμίζοντας ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, οι οποίες πλέον ξεπερνούν το παραδοσιακό πεδίο της άμυνας και επεκτείνονται στην ενέργεια, τις διασυνδέσεις και τις επενδύσεις.

«Αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από έντονη γεωπολιτική αναταραχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εικόνα της επίσκεψης, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να μιλά στην Πνύκα, έχοντας στο φόντο την Ακρόπολη.

«Πολλές φορές και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους», σχολίασε, συνδέοντας τον υψηλό συμβολισμό με τη διεθνή προβολή της επίσκεψης και την επιβεβαίωση της στενής αμυντικής συνεργασίας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μελλοντικής υποψηφιότητας του Μάρκο Ρούμπιο για την αμερικανική προεδρία, απέφυγε οποιαδήποτε πρόβλεψη, χαρακτηρίζοντάς το προσωπική επιλογή του Αμερικανού πολιτικού. Εξήρε, πάντως, την προσωπική σχέση των δύο υπουργών Εξωτερικών και την προετοιμασία της επίσκεψης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το επιτελείο του.

Μητσοτάκης κατά Τσίπρα για τα F-35: «Δεν γνωρίζει τα βασικά» – Η αιχμή για τον Τραμπ και το μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά

Μετωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αιχμή τα F-35 και τις ισορροπίες στο Αιγαίο, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφισβητώντας ευθέως την ενημέρωση του πρώην πρωθυπουργού για ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα της ελληνικής άμυνας.

«Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και θέλει να επανέλθει δεν γνωρίζει τα βασικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά και το ενδεχόμενο απόκτησης αμερικανικών μαχητικών από την Τουρκία.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα μαχητικά να αναμένονται το 2029-2030, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.

Αντιπαρέβαλε την ελληνική πρόοδο με την κατάσταση στην Τουρκία, η οποία, όπως σημείωσε, παραμένει εκτός του προγράμματος.

«Να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση», σχολίασε.

«Θα έπιαναν τον Τραμπ από τον γιακά;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τη δική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών στην Άγκυρα.

«Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κυρίου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία; Εγώ δεν θυμάμαι», είπε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέσει τα προηγμένα οπλικά της συστήματα.

Και επιστράτευσε το χιούμορ για να απαντήσει προκαταβολικά σε όσους θα μπορούσαν να του καταλογίσουν υποχωρητικότητα.

«Φαντάζομαι θα ήταν οι ίδιοι που θα εισέβαλλαν στον Λευκό Οίκο και θα έπιαναν τον κύριο Τραμπ από τον γιακά για να του πουν “μην τα δώσεις τα F-35”», σχολίασε δηκτικά.

Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, πάντως, ο Πρωθυπουργός θέλησε να υπογραμμίσει ότι η ισχύς της χώρας αποτελεί την ουσιαστική εγγύηση για την ασφάλειά της.

«Κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τίποτα, αν εμείς πρώτα απ’ όλα δεν αισθανόμαστε και δεν είμαστε ισχυροί», τόνισε.

Το «αεράκι» στο Αιγαίο και η αιχμή προς Σαμαρά

Περνώντας στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε μια ναυτική εικόνα για να περιγράψει τη σημερινή κατάσταση.

«Στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό», είπε, παρατηρώντας ότι στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχουν περίοδοι νηνεμίας αλλά και διαστήματα μεγαλύτερης έντασης.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στη Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία μπορεί να διαβαστεί και ως έμμεση απάντηση στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά.

«Πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν τη Διακήρυξη των Αθηνών», παρατήρησε, υπερασπιζόμενος ένα από τα βασικά κεκτημένα της, την οικοδόμηση σταθερών διαύλων διαλόγου και πολιτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

Εξήγησε ότι η αξία αυτής της επικοινωνίας αποδεικνύεται ακριβώς όταν εμφανίζονται δυσκολίες, καθώς επιτρέπει στις δύο πλευρές να σηκώσουν το τηλέφωνο προτού μια ένταση αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

«Νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση», πρόσθεσε.

«Περιμένουν στραβοπατήματα»

Ο Πρωθυπουργός άφησε, τέλος, αιχμές και για τη στάση των πολιτικών του αντιπάλων, κατηγορώντας τους ότι επενδύουν σε ενδεχόμενες αποτυχίες της κυβέρνησης.

«Μερικές φορές αυτοί που θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περιμένουν στραβοπατήματα», ανέφερε, συνιστώντας στους επικριτές του υπομονή.

Με την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να χαράξει μια σαφή διαχωριστική γραμμή: από τη μία η ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος και η διατήρηση του διαλόγου με την Άγκυρα, από την άλλη η κριτική που, κατά τον ίδιο, παραγνωρίζει τα δεδομένα των εξοπλιστικών προγραμμάτων και την αξία των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Chevron και «Γαλάζια Πατρίδα»: Το διπλό μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσία του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, αναδεικνύοντας μια διάσταση που ξεπερνά το οικονομικό αντικείμενο των ερευνών.

«Όταν η Chevron πηγαίνει νότια της Κρήτης, είναι αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νότια της Κρήτης», τόνισε, συνδέοντας ευθέως το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον με την άσκηση των ελληνικών δικαιωμάτων στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε κατηγορηματικά το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», χαρακτηρίζοντάς το «όχι μόνο ανιστόρητο», αλλά και χωρίς κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο.

«Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο», διαμήνυσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.

Η τοποθέτησή του συνέδεσε δύο διαφορετικές αλλά κρίσιμες πτυχές της ελληνικής στρατηγικής: την αξιοποίηση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος στις θαλάσσιες ζώνες και την αποφασιστικότητα απέναντι σε διεκδικήσεις της Άγκυρας που η Αθήνα θεωρεί αντίθετες στο διεθνές δίκαιο.

Ρωσία: «Δεν είμαστε χώρα ανεμοδούρα»

Από το μέτωπο των ελληνοτουρκικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε στις σχέσεις με τη Ρωσία, υπερασπιζόμενος την επιλογή της Ελλάδας να σταθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας.

«Στην εξωτερική πολιτική πρέπει να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι η Αθήνα τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας επειδή ήταν η χώρα που δέχθηκε τη ρωσική επίθεση.

Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κύκλοι φιλικά διακείμενοι προς τη ρωσική ηγεσία, εκτίμησε ωστόσο ότι δεν διαθέτουν ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα.

«Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει», ανέφερε, θέτοντας όμως μια σαφή προϋπόθεση: ο τερματισμός του δεν μπορεί να σημαίνει τη συντριβή της Ουκρανίας, καθώς μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν ούτε δίκαιη ούτε σωστή.

Με τη χαρακτηριστική αναφορά στη «χώρα ανεμοδούρα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν αλλάζει κατεύθυνση ανάλογα με τη συγκυρία, αλλά στηρίζεται στη συνέπεια και στον σεβασμό των διεθνών συμμαχιών της χώρας.

Ενεργειακή κρίση: Πρόσθετα μέτρα στο τραπέζι, αλλά χωρίς δημοσιονομικές υπερβάσεις

Στο οικονομικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σπεύδοντας όμως να περιορίσει τις προσδοκίες για ένα μεγάλο πακέτο ενισχύσεων.

Όπως ανέφερε, στο χθεσινό Eurogroup έγινε γνωστό ότι εξετάζεται σοβαρά η παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής αναταραχής.

Έβαλε, ωστόσο, στην εξίσωση έναν κρίσιμο παράγοντα: τη μεγάλη αναστάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, η οποία περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων ακόμη και για χώρες με ισχυρότερη δημοσιονομική θέση.

«Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πλεονάσματα και έχει κερδίσει την αξιοπιστία της», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους δημοσιονομικούς στόχους της.

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος.

«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να προσθέσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που έχουμε», ανέφερε, για να συμπληρώσει αμέσως ότι, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση στην αγορά ομολόγων, «δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό».

Ισραήλ: «Η στρατηγική σχέση είναι με το κράτος, όχι με τη σημερινή κυβέρνηση»

Απαντώντας στην κριτική για τις σχέσεις της Αθήνας με το Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η ελληνική στρατηγική επιλογή δεν ταυτίζεται με την εκάστοτε ισραηλινή κυβέρνηση.

«Η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ», τόνισε, υπογραμμίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της συνεργασίας για τη χώρα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε τον «Θόλο του Αχιλλέα» και τη συνεργασία για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών δυνατοτήτων.

«Νομίζετε ότι οι Ισραηλινοί το πουλάνε σε πολλούς;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στο αμυντικό σύστημα και στην παράδοση πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξή του.

Ο Πρωθυπουργός έσπευσε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ δεν έχει λειτουργήσει εις βάρος των ισχυρών σχέσεων της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστίνη.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η Αθήνα δεν διστάζει να ασκεί κριτική στο Ισραήλ όταν θεωρεί ότι οι ενέργειές του δεν συνάδουν με τις ελληνικές αρχές και αξίες.

Το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν ότι η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρεί ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες, χωρίς αυτές να περιορίζουν τη δυνατότητά της να διατυπώνει αυτόνομες θέσεις στα μεγάλα ζητήματα της περιοχής.

Για τις εκλογές

«Γιατί να κάνω εκλογές; Επειδή με βολεύει πολιτικά;». Με αυτό το ερώτημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε κάθε παράθυρο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, βάζοντας απέναντι στην εκλογική τακτική την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας σε έναν δύσκολο χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της, αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από τους υπουργούς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργου για το επόμενο εξάμηνο και έθεσε ήδη το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης: αυτοδυναμία και μια νέα τετραετία με ταχύτερη ανάπτυξη και επενδύσεις.

«Θα ήταν λάθος να εκπέμψουμε μήνυμα αδυναμίας»

Απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά πολιτικούς υπολογισμούς, χωρίς να προσφέρει λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Ομολογείτε κι εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές θα ήταν γιατί με βόλευε πολιτικά», παρατήρησε, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν με την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.

Μάλιστα, συνέδεσε ευθέως την απόφασή του με τις δυσκολίες που αναμένονται τους επόμενους μήνες.

«Ακριβώς επειδή θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση», τόνισε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα κυβέρνηση με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δημοσιονομικές αντοχές.

Όπως εξήγησε, θα ήταν «τελείως λάθος» η χώρα να εκπέμψει μήνυμα αδυναμίας, οδηγούμενη σε εκλογές μόνο και μόνο επειδή αυτό θα εξυπηρετούσε την κυβερνητική τακτική.

«Δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και να προκαλούμε εκλογές», υπογράμμισε.

Και με μια ακόμη χαρακτηριστική αποστροφή, αμφισβήτησε την αντίληψη ότι μια νέα εκλογική νίκη θα μπορούσε από μόνη της να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες.

«Και γίνονται εκλογές και κερδίζουμε. Δεν είναι οι εκλογές κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το θησαυροφυλάκιο», ανέφερε.

«Δεν θα κατεβάσουμε τα μολύβια» – Η εντολή στους υπουργούς

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η απόφαση εξάντλησης της τετραετίας δεν σημαίνει πως η κυβέρνηση θα περάσει σε προεκλογική αναμονή.

«Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας», είπε, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στους υπουργούς του.

«Αυτό που δεν θα δεχόμουν ποτέ ήταν να κατέβουν τα μολύβια», τόνισε, εξηγώντας ότι έχει ζητήσει από κάθε υπουργείο σαφές χρονοδιάγραμμα για όσα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η κυβέρνηση να κριθεί για το σύνολο του έργου της και όχι να αφήσει εκκρεμότητες ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Η αναφορά αυτή λειτουργεί και ως μήνυμα προς το εσωτερικό του Υπουργικού Συμβουλίου: κανένα περιθώριο χαλάρωσης, με το κυβερνητικό έργο να συνεχίζεται μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας.

Το στοίχημα της επόμενης τετραετίας και η αυτοδυναμία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε και το οικονομικό στίγμα της νέας κυβερνητικής θητείας που θα διεκδικήσει, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη και στην επιτάχυνση των επενδύσεων.

«Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία ρυθμών ανάπτυξης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η χώρα να κινηθεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στο επενδυτικό πεδίο.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε με έμφαση τον στόχο της αυτοδυναμίας, συνδέοντάς τον με την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης.

«Γι’ αυτό και επιμένω πάρα πολύ στην αυτοδυναμία. Γιατί η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, αλλά με λογοδοσία», σημείωσε.

Τι είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Ερωτηθείς για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τον έντονο τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο υπουργός Υγείας, επιλέγοντας ωστόσο να σταθεί στο έργο του.

Τον χαρακτήρισε άνθρωπο «πολύ εκφραστικό», προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί κάποιος να μην αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα στον τομέα της υγείας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη και ότι κανένας αρχηγός δεν μπορεί να θεωρεί τη θέση του δεδομένη. Έβαλε μάλιστα στο τραπέζι το ενδεχόμενο ενός εκλογικού ποσοστού 25%, εξηγώντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν δικαιολογημένη η κριτική προς το πρόσωπό του.

Απαντώντας στη συζήτηση για τη δεξιά βάση της ΝΔ, ο Πρωθυπουργός γύρισε το ρολόι δέκα χρόνια πίσω, στην περίοδο που ανέλαβε την ηγεσία της παράταξης. «Πριν από δέκα χρόνια παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη», ανέφερε, για να περιγράψει στη συνέχεια το πολιτικό στίγμα που θεωρεί ότι πρέπει να διατηρήσει το κόμμα.

Αναγνώρισε ότι «έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας», επέμεινε όμως στη στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας που υπερασπίζεται τη φιλελεύθερη οικονομία, επιδιώκει περισσότερες επενδύσεις και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να υποχωρεί στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, υποστηρίζοντας ότι το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Στην ίδια πολιτική εξίσωση τοποθέτησε και την κοινωνική ευαισθησία, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται στον αγρότη, τον συνταξιούχο και τον μικρομεσαίο επαγγελματία.

Με αυτή την περιγραφή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να απαντήσει και στη συζήτηση για την παραδοσιακή δεξιά βάση της παράταξης, παρουσιάζοντας μια πολιτική ταυτότητα που συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη, την εθνική ισχύ και την κοινωνική εκπροσώπηση.

«Αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα έκαναν να τα λένε αυτά»

Η συζήτηση απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν μεταφέρθηκε στο ενδεχόμενο αμφισβήτησης της ηγεσίας του μετά τις επόμενες εκλογές.

Ο Πρωθυπουργός δεν επιχείρησε να εξαιρέσει τον εαυτό του από την αξιολόγηση της κάλπης.

«Ο καθένας, και ο αρχηγός, κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα έκαναν να τα λένε αυτά». Επανήλθε μάλιστα στο ίδιο σημείο, τονίζοντας ότι «ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, θα κριθεί τελικά από το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει».

Η αναφορά στο 25% δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένη δέσμευση για τις αποφάσεις που θα λάμβανε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ήταν, ωστόσο, μια σαφής αναγνώριση ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα καθορίσει και τη συζήτηση για την ηγεσία της παράταξης.

«Το θέμα δεν είναι τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, αλλά να κυβερνηθεί ο τόπος», ξεκαθάρισε.

Γιατί ζητά τρίτη τετραετία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε και γιατί επιδιώκει να παραμείνει στην πρωθυπουργία για τρίτη συνεχόμενη θητεία. «Αν δεν την ήθελα και δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα», δήλωσε.

Παράλληλα, έδωσε το περίγραμμα του διλήμματος που θα θέσει στους πολίτες στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, καλώντας τους να επιλέξουν ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, με βάση τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών.

Η επιλογή πρωθυπουργού και η δυνατότητα αποτελεσματικής διακυβέρνησης θα αποτελέσουν, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, κεντρικά στοιχεία της εκλογικής αντιπαράθεσης.

«Δεν θα βάλουμε ταμπέλα “Ανοίξαμε και σας περιμένουμε”»

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις δυσκολίες που περιμένουν τα νοικοκυριά τον χειμώνα, προαναγγέλλοντας σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του σχετικού επιδόματος.

«Πρώτη προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης», ανακοίνωσε.

Δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, απέφυγε όμως να δώσει λευκή επιταγή για νέες παροχές.

«Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα. Δεν μπορώ», παραδέχθηκε, εξηγώντας ότι οι οριζόντιες μειώσεις ειδικών φόρων ωφελούν και όσους έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα.

Και με μια χαρακτηριστική αποστροφή έβαλε όρια στις απαιτήσεις για κρατική στήριξη.

«Αν πιστεύετε ότι θα βάλουμε μια ταμπέλα στο υπουργείο “Ανοίξαμε και σας περιμένουμε”, κάνετε λάθος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε επίσης για νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων.

«Καταφέραμε και κρατήσαμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Φοβάμαι ότι θα έχουμε αναπόφευκτα κάποιες ανατιμήσεις», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στην αγορά, ζήτησε να αναλάβουν και οι επιχειρήσεις μέρος του κόστους της κρίσης.

«Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Κι αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, αυτό θα το κάνουμε», υπογράμμισε.