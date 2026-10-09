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Mία ενδιαφέρουσα αντίφαση αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Allied Shipbroking για τη διεθνή ναυπηγική αγορά. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες βρίσκονται σχεδόν δίπλα στους Κινέζους ως αγοραστές νέων πλοίων, αλλά μεγάλο μέρος της επενδυτικής τους δραστηριότητας καταλήγει στα ίδια τα κινεζικά ναυπηγεία.

Στο τελευταίο 12μηνο, ελληνικά συμφέροντα έχουν τοποθετήσει παραγγελίες για 299 πλοία, μόλις 13 λιγότερα από τα 312 της Κίνας. Πολύ πιο πίσω ακολουθούν η Ιαπωνία με 112 πλοία, η Σιγκαπούρη με 107 και η Ελβετία με 91.

Η διαφορά, όμως, βρίσκεται στη σύνθεση των επενδύσεων. Οι Έλληνες έχουν παραγγείλει 145 tankers, έναντι μόλις 65 από κινεζικά συμφέροντα. Παράλληλα, το ελληνικό orderbook της περιόδου περιλαμβάνει 61 dry bulk carriers, 67 containerships και 25 gas carriers.

Στην Κίνα αντιστοιχούν 77 bulkers, 65 tankers, 94 containerships και 22 gas carriers.

Άλλο ο αγοραστής, άλλο ο κατασκευαστής

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η άλλη όψη της αγοράς. Αν η απόσταση Ελλάδας–Κίνας είναι μόλις 13 πλοία ως προς την εθνικότητα του αγοραστή, η εικόνα αλλάζει πλήρως όταν εξετάζεται η χώρα κατασκευής. Από τις 3.000 παραγγελίες που περιλαμβάνει το δείγμα της Allied για το τελευταίο 12μηνο, οι 1.999 κατευθύνονται σε κινεζικά ναυπηγεία. Πρόκειται ουσιαστικά για περίπου δύο στα τρία πλοία. Η Νότια Κορέα ακολουθεί από μεγάλη απόσταση με 342 πλοία και η Ιαπωνία με 134. Έτσι δημιουργείται ένα ιδιαίτερο μοντέλο σχέσης: ο ελληνικός εφοπλισμός αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε νέο tonnage διεθνώς, ενώ η Κίνα διαθέτει την παραγωγική βάση που απορροφά μεγάλο τμήμα αυτής της ζήτησης. Οι συμφωνίες της τελευταίας εβδομάδας δείχνουν ότι αυτή η τάση συνεχίζεται.

Η Evalend Shipping εμφανίζεται με δύο ακόμη Newcastlemax των 211.000 dwt στο κινεζικό Tangshan Dajin. Η τιμή αναφέρεται στα $77,5 εκατ. ανά πλοίο, με παραδόσεις το 2030. Με τις νέες μονάδες, η σειρά φθάνει πλέον τα πέντε πλοία.

Η DryDel Shipping τοποθέτησε παραγγελία για δύο bulk carriers των 82.000 dwt στην Tsuneishi Zosen της Ιαπωνίας, με παράδοση το 2029. Το τίμημα δεν αναφέρεται.

Στον κλάδο των containerships, η Erasmus Shipinvest άσκησε options για δύο ακόμη πλοία των 1.900 teu στη Huangpu Wenchong της Κίνας, με τιμή περίπου $32 εκατ. ανά μονάδα. Οι παραδόσεις αναμένονται το 2029 και η συνολική σειρά αυξάνεται στα οκτώ πλοία.

Στα tankers, η Akrotiri Tankers επέστρεψε στη New Times Shipbuilding με repeat order για Suezmax 157.000 dwt, αξίας $84,4 εκατ., το οποίο προβλέπεται να παραδοθεί το 2029.

Η επιλογή των Ελλήνων να τοποθετούν σημαντικά κεφάλαια σε νέα δεξαμενόπλοια αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του κόστους των νεότευκτων. Η Allied τοποθετεί σήμερα την ενδεικτική τιμή ενός νέου VLCC στα $130 εκατ., ενός Suezmax στα $89 εκατ., ενός Aframax στα $75 εκατ. και ενός MR στα $51 εκατ. Στα bulk carriers, ένα νέο Capesize αποτιμάται στα $75 εκατ., ένα Kamsarmax στα $37,5 εκατ., ένα Ultramax στα $34,5 εκατ. και ένα Handysize στα $31 εκατ.

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