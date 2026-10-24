Όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο Αρχιεπίσκοπος γνωστοποίησε ότι έχει εξασφαλιστεί η στήριξη σημαντικών εκκλησιαστικών θεσμών, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με το αιγυπτιακό κράτος.

Ειδικότερα, ο κ. Συμεών αναφέρθηκε στην υποστήριξη που εξέφρασαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, καθώς και οι Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου.

Όπως επισημαίνει, οι εκκλησιαστικοί αυτοί φορείς εξέφρασαν την πλήρη συμπαράστασή τους στην προοπτική υπογραφής της συμφωνίας, προσβλέποντας στην επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων και στην κατοχύρωση των ιστορικών και νόμιμων δικαιωμάτων της Μονής.

Πότε αναμένεται η υπογραφή

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών διευκρίνισε ότι η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί στο προσεχές διάστημα, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η στήριξη που έχει λάβει από τις Εκκλησίες αποτελεί ουσιαστικό έρεισμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Σιναϊτική Αδελφότητα, ώστε να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους Πατέρες της Μονής και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, όταν καταστεί δυνατή η υπογραφή.

Τι αλλάζει με τη δικαστική εκκρεμότητα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του Αρχιεπισκόπου στην υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου, η απόφαση του οποίου αναμενόταν για σήμερα, 24 Οκτωβρίου.

Ο κ. Συμεών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι, μετά την ανακοίνωση της επικείμενης συμφωνίας, δεν συντρέχει πλέον λόγος για την έκδοση της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί, σύμφωνα με την εκτίμησή του, τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που είχαν θέσει υπό αμφισβήτηση το νομικό καθεστώς και τα δικαιώματα της ιστορικής Μονής.

Η οριστική διευθέτηση των ζητημάτων συνδέεται πλέον με την υπογραφή και την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Σιναϊτικής Αδελφότητας και του αιγυπτιακού κράτους.