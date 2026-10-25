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Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για την ιστορική συμφωνία που αφορά τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι αμφισβητεί μια εξέλιξη την οποία στηρίζουν οι κορυφαίοι θεσμοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ στα Βριλήσσια, ο κ. Μαρινάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολιτευτική του στάση στρέφεται πλέον όχι μόνο κατά της κυβέρνησης, αλλά και κατά της ίδιας της χώρας.

«Δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα, κάνουν αντιπολίτευση ακόμα και σε κάτι που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν. Αυτά δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η συμφωνία μεταξύ της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Μονής Σινά και του αιγυπτιακού κράτους επιλύει, όπως είπε, μια εκκρεμότητα περισσότερων από 1.000 ετών, με την ελληνική κυβέρνηση να έχει συμβάλει στην επίτευξή της.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που παρέχουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κύπρου, καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να λάβει υπόψη τη στάση τους.

«Αφήστε την Κυβέρνηση, αφήστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήστε τον Υπουργό Εξωτερικών. Ας πούμε ότι για την αντιπολίτευση εμείς είμαστε προκατειλημμένοι», σημείωσε.

Απαντώντας, τέλος, στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας, ξεκαθάρισε ότι αυτό θα συμβεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία», υπογράμμισε, αποδίδοντας την ανακοίνωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική βούληση της ηγεσίας του κόμματος.