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Απαντήσεις από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μίλτου Χατζηγιαννάκη και τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ ζητά πλέον η Νέα Δημοκρατία, μετά τη δήλωση του γραμματέα του κόμματος στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ότι ο πρώην πρωθυπουργός «ήταν ενήμερος για όλα».

Με αφορμή τη συγκεκριμένη αναφορά, την οποία χαρακτηρίζει «απίστευτα κυνική παραδοχή», η Πειραιώς καλεί τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να διευκρινίσει εάν γνώριζε, όταν επέλεξε τον κ. Χατζηγιαννάκη για τη θέση του γραμματέα, τις δημόσιες συμβάσεις που είχαν λάβει εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

Η Νέα Δημοκρατία εστιάζει στις συμβάσεις με τον Δήμο Στυλίδας, επικαλούμενη την επιχειρηματική σχέση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη με τον δήμαρχο, με τον οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι συνέταιροι με ποσοστό 50% έκαστος σε άλλη εταιρεία.

Παράλληλα, θέτει ευθέως ζήτημα για τις συνθήκες υπό τις οποίες στεγάστηκε το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ σε χώρους κατασκευαστικής εταιρείας που συνδέεται με τον γραμματέα του κόμματος.

«Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα;», αναφέρει η ΝΔ, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί προσωπικά.

«Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το χρονικό

Η πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τα δημοσιεύματα για τις συμβάσεις της οικογενειακής δικηγορικής εταιρείας του Μίλτου Χατζηγιαννάκη με φορείς του Δημοσίου, συνολικού ύψους άνω των 914.000 ευρώ από το 2017 έως το 2026. Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ απάντησε ότι έχει αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη εταιρεία ήδη από το 2014.

Σήμερα, η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση με τα δημοσιεύματα για συμβάσεις άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας προς εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο κ. Χατζηγιαννάκης, αλλά και με τη γνωστοποίηση από τον ίδιο ότι έχει παραχωρήσει περίπου το 80% των γραφείων μίας εκ των εταιρειών του για τις ανάγκες του κόμματος.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει τι γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του συνεργάτη του και εάν ήταν δική του απόφαση η στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ στα συγκεκριμένα γραφεία.

Από την πλευρά του, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης υποστηρίζει ότι οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες είναι δηλωμένες στο πόθεν έσχες του, ότι η παραχώρηση των χώρων γίνεται χωρίς ενοίκιο και κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για επιχείρηση πολιτικού συμψηφισμού, με πραγματικό στόχο τον Αλέξη Τσίπρα.