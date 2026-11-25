Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε αποκαλύψεις σχετικά με τη στέγαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) προχώρησε το βράδυ της Τρίτης ο γραμματέας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γνωστοποιώντας ότι έχει διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των γραφείων μιας από τις επιχειρήσεις του για τις ανάγκες λειτουργίας του πολιτικού φορέα.

Μιλώντας στο Kontra Channel, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης εξήγησε ότι το 80% των γραφειακών χώρων της εταιρείας του έχει παραχωρηθεί στο κόμμα, με αποτέλεσμα ο ίδιος και οι συνεργάτες του να περιοριστούν στο υπόλοιπο τμήμα. Όπως διευκρίνισε, η παραχώρηση έγινε προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μέχρι να αποκτήσει πρόσβαση σε κρατική επιχορήγηση.

«Από τον οβολό μας δίνουμε στο κόμμα» πρόσθεσε ο κ. Χατζηγιαννάκης ενώ σε άλλο σημείο είπε «αυτά τα γραφεία μας, αυτά που βγάζουμε τα προσφέρουμε στο κοινό καλό».

Όπως είπε «από το 2023 που σταμάτησα να είμαι βουλευτής ίδρυσα μια εταιρεία τη 3C+ P TEXNIKH Ι.Κ.Ε και μπήκε και σε άλλη τεχνική εταιρεία την ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που πήρα ένα σημαντικό μερίδιο. Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς, έχουμε 34 προσωπικό 12 μηχανικούς. Τότε δεν είχε καμία ιδεά ο Τσίπρας ότι θα κάνει κόμμα».

«Έχω φτιάξει και μια εταιρία που δεν έχει πάει καλά με τον δήμαρχο Στυλίδας, θα έκανε ιδιωτικά μηχανολογικά έργα. Έχω έργα στη Μύκονο στην Καλλιθέα που εκτελούντα νομίμως. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα επιστρέψω στην πολιτική, κάπως έπρεπε να βιοποριστώ» συνέχισε.