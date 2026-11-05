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Την ένταξη 11 νέων υποψήφιων βουλευτών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα, με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι υποψηφιότητες αφορούν εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του κόμματος ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες: