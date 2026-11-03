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Διπλό χτύπημα στον Αλέξη Τσίπρα, με αιχμές τόσο για την προσπάθεια πολιτικής επανεμφάνισής του όσο και για τις τελευταίες ημέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συχνότητα του Alpha Radio. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «πολύ φθαρμένο προϊόν» τον πρώην πρωθυπουργό, σχολιάζοντας το πολιτικό του rebranding, ενώ επανέφερε το ερώτημα «ποια γραμμάτια εξαργύρωσε» κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή το 2019, προκειμένου να ψηφιστούν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη τοποθέτησή του και στις προσωπικές επιθέσεις που, όπως κατήγγειλε, δέχεται επί χρόνια από τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας μου επιτίθεται προσωπικά, ο ίδιος και τα φερέφωνά του, από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σ’ εμένα, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου. Δεν του βγήκε σε πολύ καλό», ανέφερε.

Και συνέχισε με μια αιχμηρή αναφορά στην προσπάθεια επανατοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή. «Φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα το έβλεπε λίγο αλλιώς το θέμα. Αλλά κάποιος πρέπει να του πει ότι το rebranding δεν είναι παρθενογένεση. Είναι επανατοποθέτηση προϊόντος και δυστυχώς εδώ το προϊόν είναι πολύ φθαρμένο».

Τα γραμμάτια

Η κριτική του πρωθυπουργού δεν έμεινε στις προσωπικές επιθέσεις. Περνώντας στις καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα περί διαφθοράς και διαπλοκής, ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε τον φάκελο των τελευταίων ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εξηγήσεις για την απόφαση να παραμείνει ανοιχτή η Βουλή μετά τις ευρωεκλογές του 2019.

«Κάποια στιγμή οφείλει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοιχτή. Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε με αυτή του την επιλογή;», διερωτήθηκε, συνδέοντας την απόφαση με την ψήφιση των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα, ενώ είχε ήδη ανακοινωθεί η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές. «Δεν είναι καν πρωτότυπος. Εγώ δεν περιμένω τον κ. Τσίπρα να πάρει τίποτα πίσω», πρόσθεσε, καταλήγοντας πως «όλοι κρινόμαστε τελικά για τις πράξεις μας και για τα αποτελέσματα».

Οι ποινές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε συγκεκριμένες αλλαγές στην ποινική νομοθεσία το 2019, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε μειώσεις ποινών για σοβαρά εγκλήματα.

Αναφέρθηκε στη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, στον ομαδικό βιασμό και στην παθητική δωροδοκία, αντιπαραβάλλοντας τις τότε ρυθμίσεις με την αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα από τη Νέα Δημοκρατία το 2021, όταν προβλέφθηκε μεταξύ άλλων η δυνατότητα επιβολής ισόβιας κάθειρξης για τον ομαδικό βιασμό. «Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν από αυτόν που αποκαλεί εμένα της διαφθοράς και της διαπλοκής», σημείωσε.

Ο νόμος Παρασκευόπουλου

Ο πρωθυπουργός γύρισε ακόμη πιο πίσω, στις πρώτες νομοθετικές επιλογές της κυβέρνησης Τσίπρα, βάζοντας στο στόχαστρο τον νόμο Παρασκευόπουλου, τον οποίο συνέδεσε με την αποφυλάκιση καταδικασμένων για βαριά εγκλήματα.

Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτές τις υποθέσεις», υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της κυβέρνησής του στην ποινική νομοθεσία έρχονται σε αντίθεση με τη σημερινή κριτική του για την εγκληματικότητα.

«Εμείς απαντούμε με το έργο μας», τόνισε, σχολιάζοντας ειρωνικά πως ο κ. Τσίπρας φαίνεται να πιστεύει ότι πριν από το 2019 «δεν υπήρχε καμία παραβατικότητα, δεν υπήρχε κανένα έγκλημα και ότι όλα αυτά τα φαινόμενα προέκυψαν το 2019 και μετά».

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ

Το ενδεχόμενο σημαντικής αλλαγής των συσχετισμών στο αμερικανικό Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πάντως ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μια πιθανή αλλαγή στο Κογκρέσο θα αφορούσε κυρίως την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί βασικό ζήτημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Όπως εξήγησε, υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην εικόνα της οικονομίας που παρουσιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ και σε εκείνη που αντιλαμβάνονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλο βάθος και εκτίμησε ότι ενδεχόμενες αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς δεν θα λειτουργήσουν εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.

Προετοιμαζόμαστε για νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και σας διαβεβαιώνω ότι προετοιμαζόμαστε και για την πιθανότητα να υπάρξει μια νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει έναν τρίτο γύρο συγκρούσεων».

Επισήμανε ακόμη ότι μια επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων θα δυσκόλευε την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, επηρεάζοντας το κόστος ζωής διεθνώς.

Για την ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί ορισμένα αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποτελούν πλήρη απάντηση στο πρόβλημα. «Είναι η απάντηση στο πρόβλημα; Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε «στα 400 ευρώ που Θα δώσουμε τώρα σε όλους τους συνταξιούχους» αλλά και στην επιστροφή ενοικίου λέγοντας «από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να αυξήσουμε και την προσφορά διαμερισμάτων».

Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου

Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης , διορθώνοντας μια φορολογική στρέβλωση που, όπως είπε, επιβάρυνε είδη απαραίτητα για την καθημερινότητα των γυναικών. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την παρέμβαση «κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν κορίτσια που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ακόμη και αυτά τα βασικά προϊόντα.

Η παρέμβαση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη μείωση του φόρου. Ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει να εξεταστούν προγράμματα δωρεάν παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα φορολογούνται σήμερα με τον υψηλό συντελεστή 24%, παρότι αποτελούν βασική ανάγκη. Με τη μείωση κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή τη στρέβλωση, συνδυάζοντας τη φορολογική ελάφρυνση με την κοινωνική πολιτική.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την ακρίβεια και τα περιθώρια περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και επιθυμεί να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι μεγαλύτερες, γενικευμένες μειώσεις στον ΦΠΑ θα δημιουργούσαν δημοσιονομικό κενό.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου ως στοχευμένη παρέμβαση, με συγκεκριμένο κοινωνικό όφελος, χωρίς να παραβλέπονται τα όρια των δημόσιων οικονομικών.

Το ΠΑΣΟΚ θυμίζει ολοένα και περισσότερο τον Τσίπρα

Όσον αφορά τα καύσιμα επισήμανε ότι «η παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης το έφερε στο 1,5 ευρώ το λίτρο απο το 1,9 ευρώ που θα ήταν και είναι ίση με μείωση του φόρου».

«Δώσαμε τις ανάσες που αντέχει ο προϋπολογισμός. Η αντιπολίτευση σας δουλεύει ψιλό γαζί. Μου θυμίζουν αυτό που έλεγε ο Τσίπρας ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ολοένα και περισσότερο θυμίζει Τσίπρα» σχολίασε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.