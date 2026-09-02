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Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) ανακοινώνει από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.

Στις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛ.Α.Σ περιλαμβάνονται αφενός το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και αφετέρου η Πατριωτική Εισφορά για Δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου.

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«Δεν θα παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων αλλά ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Μια αλλαγή πυξίδας για τη χώρα και τον λαό. Την ανάγκη αυτή την μετατρέπουμε σε σχέδιο διακυβέρνησης» είπε στην αρχή της ομιλίας του Αλέξης Τσίπρας ο οποίος αναφέρθηκε στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις μεγάλες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση. Δίπλα σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις έχουμε τις δικές μας δομικές αδυναμίες είπε επίσης ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και χαρακτήρισε χαμένη την επταετία διακυβέρνησης της ΝΔ.

«Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θεωρεί ότι το 2019 ζούσε καλύτερα» σημείωσε μεταξύ άλλων και επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για το επιτελικό κράτος λέγοντας ότι σήμερα το 97% των πολιτών θεωρεί πως βασιλεύει η διαφθορά. «Με το επιτελικό κράτος όλη η εξουσία μεταφέρθηκε σε λίγα χέρια . Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι διαφθορά ή εντιμότητα» είπε και τόνισε ότι η χώρα μας χρειάζεται πλέον μια ηθική επανάσταση.

«Στόχος μας είναι να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Να κλείσουμε την απόσταση των πολλών από τους λίγους. Αυτή η μάχη για τις ανισότητες είναι ο νέος πατριωτισμός» σημείωσε επίσης ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρόσθεσε πως «το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μόνο φράσεις: Να παράγουμε περισσότερο. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα.

Αυτή είναι η πυξίδα της ΕΛΑΣ. Γιατί παραγωγή και δικαιοσύνη δεν είναι αντίπαλοι. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας προόδου».

Η Νέα βιομηχανική πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε μια νέα Βιομηχανική Πολιτική η οποία θα θέσει νέες εθνικές προτεραιότητες. Σε δέκα χρόνια από σήμερα η Ελλάδα πρέπει να παράγει:

Φάρμακα και βιοτεχνολογία.

Ποιοτικά τρόφιμα.

Ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης.

Ναυτιλιακή τεχνολογία.

Κρίσιμα υλικά.

Αμυντικά προϊόντα.

Και σύγχρονα δίκτυα μεταφορών.

Το Ταμείο Σύγκλισης

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε επίσης ότι η υλοποίηση της νέας βιομηχανικής πολιτικής χρειάζεται πόρους με ορίζοντα δεκαετίας και πρότεινε τη «δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας».

«Με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στην τετραετία: Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων. 500 εκ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων. Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa. Όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τη δουλειά τους.

Με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία κάτι που μεταφράζεται σε δύναμη πυρός άνω των 50 δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα δεκαετίας.

Ο κανόνας είναι απόλυτος. Το Ταμείο δεν μοιράζει επιδοτήσεις. Χρηματοδοτεί στόχους με δημόσιο έλεγχο, ώριμα έργα και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η διαφορά του βρίσκεται στο σχέδιο αλλά και στη διακυβέρνηση. Επαγγελματική διοίκηση, ανεξάρτητη αξιολόγηση, πλήρης δημοσιότητα των κινδύνων και επανεπένδυση κάθε δημόσιας απόδοσης».

Μεταφορά δημοσίων υπηρεσιών και υπουργείων στην ύπαιθρο

«Βασικός πυλώνας του σχεδιασμού μας για να παράγουμε περισσότερα, είναι η σταδιακή μετάβαση από μια Ελλάδα που συγκεντρώνει σχεδόν τα πάντα, πληθυσμό, πλούτο, υπηρεσίες στην Αττική, σε μια πολυκεντρική Ελλάδα» είπε επίσης ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι σε βάθος δεκαετίας, πέντε υπουργία μετακινούνται εκτός Αττικής.

Το βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη.

Το Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα.

Το Τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο.

Και το Ψηφιακής Πολιτικής στη Κοζάνη.

Ενώ σχεδιάζουμε Ειδική Ζώνη Αμυντικής Βιομηχανίας στη Θράκη.

«Με το Σχέδιο “Αριστοτέλης” σχεδιάζουμε την Ελλάδα από κάτω προς τα πάνω: Διορθώνουμε τις αναγκαστικές συνενώσεις όπου δεν υπάρχει γεωγραφική, λειτουργική και κοινωνική συνοχή. Αναγεννούμε τις Κοινότητες και ενισχύουμε Δήμους και Περιφέρειες.

Με καθαρές αρμοδιότητες, προσωπικό και σταθερούς, προβλέψιμους πόρους» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων

«Φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Για αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων:

Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία.

Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό. Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής. Είναι πράξη ευθύνης. Είναι πατριωτικό καθήκον» σημείωσε και πρόσθεσε: «Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμα δεν μπορεί να επιδοτείται περισσότερο το αυτοκίνητο από το παιδί.

Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση.

Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.

Μειώνουμε τη προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

Δανειολήπτες: 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων

Είπε επίσης ότι το πρόγραμμα του δίνει μια δεύτερη Ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. «Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή. Να εργαστούν, να επιχειρήσουν και να σταθούν στα πόδια τους. Όσοι κατάφεραν υπερβάλλοντάς δυνάμεις, να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις, διαγράφονται από τον Τειρεσία.

Και για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξ αιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Και τώρα έρχομαι, στο άλλο σκέλος της δικαιότερης φορολόγησης, γιατί το ένα δεν στέκεται χωρίς το άλλο».

Η φορολόγηση των μερισμάτων

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα θεσμοθετηθεί προοδευτική κλίμακα στη φορολόγηση των μερισμάτων. Το σχέδιο του προβλέπει:

«Αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά ως τοποθέτηση.

Επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων.

Και καταργούμε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του μεγάλου πλούτου.

Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου μια ειδική αναφορά.

Η φορολογική δικαιοσύνη δεν μπορεί να σταματά στο κατώφλι των συστημικών τραπεζών. Που σήμερα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ φόρο, παρότι μοιράζουν δισεκατομμύρια κέρδη στους μετόχους τους. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανακεφαλαιοποιήθηκε με δημόσιο χρήμα. Ο λαός το πλήρωσε με μειώσεις μισθών και συντάξεων, με φτωχοποίηση, με παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό.

Ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ το 2027

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να δοθεί ξανά αξία στην εργασία γιατί σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι’ αυτό έθεσε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους:

Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Καταργούνται οι Πανελλαδικές – 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι στόχος της ΕΛΑΣ είναι να στηρίξει αυτούς που κρατούν το σχολείο όρθιο:

«Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις, αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα. Με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Και ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους. Με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμέως και εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.

Δεύτερον, δεν περιμένουμε την ανισότητα να γίνει μοίρα. Την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα.

Γιατί οι ανισότητες δεν εμφανίζονται ξαφνικά στο λύκειο. Ξεκινούν από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Γι’ αυτό εξασφαλίζουμε δωρεάν προσχολική εκπαίδευση για κάθε παιδί. Δωρεάν σχολική σίτιση για κάθε μαθητή του Δημοτικού.

Περισσότερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, ώστε η φροντίδα και η μάθηση να μη σταματούν στη μία το μεσημέρι. Αλλά και ψυχολόγο σε κάθε σχολικό συγκρότημα. Γιατί ξέρουμε τι έχουν περάσει τα παιδιά μας τα τελευταία χρόνια. Και ξέρουμε ότι δεν αρκεί να το διαπιστώνουμε. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους.

Τρίτον, φέρνουμε τη μαθησιακή ενίσχυση μέσα στο σχολείο.

Καθιερώνουμε δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία μέσα στο δημόσιο σχολείο, με ολιγομελή τμήματα και αμειβόμενους εκπαιδευτικούς. Και δίνουμε πρόσθετους πόρους και προσωπικό στα σχολεία με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Και τέταρτον, η μεγάλη τομή. Καταργούμε τις Πανελλαδικές.

Και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι τρεις εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Δεν αλλάζουμε απλώς έναν τρόπο εξέτασης. Σπάμε τον μηχανισμό που μετατρέπει το οικογενειακό εισόδημα σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα. Γιατί η νέα γενιά δεν ζητά προνόμια. Ζητά μια δίκαιη ευκαιρία. Να μπορεί κάθε νέα και κάθε νέος να σπουδάσει, να προχωρήσει και να σταθεί στα πόδια του, χωρίς το εισόδημα των γονιών του να προδιαγράφει το μέλλον του.

Γι’ αυτό κάνουμε και μια μεγάλη επιλογή για 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους, στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Μια επιλογή για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Για τα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια, που μπήκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης της ΝΔ προς όφελος των ιδιωτικών. Και για τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας.

Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο. Για να μη γίνεται το κόστος διαβίωσης ο λόγος να εγκαταλείπει ένα παιδί τις σπουδές του. Για να μη σηκώνει μια οικογένεια μόνη της ένα βάρος που δεν μπορεί να αντέξει».

Μειώνουμε μεσοσταθμικά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος

Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Όχι με επιδόματα που επιστρέφουν μέρος ενός ακριβού λογαριασμού, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο παραγωγής, αποθήκευσης και τιμολόγησης της ενέργειας. Θεσπίζουμε λοιπόν, ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό. Και μειώνουμε μεσοσταθμικά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος. Η σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς.

Αυτό βεβαίως προϋποθέτει μια άλλη ΔΕΗ.

Όχι υπηρέτη της αισχροκέρδειας αλλά του δημόσιου συμφέροντος. Ανακτούμε λοιπόν το δημόσιο στρατηγικό ρόλο της ΔΕΗ, δίνοντάς της τρεις βασικές λειτουργίες: εγγυητής του τιμολογίου βάσης, στρατηγικός αγοραστής και διαθέτης εγχώριας καθαρής ενέργειας, επενδυτικός πυλώνας δικτύων και αποθήκευσης.

Η δημόσια συμμετοχή στη ΔΕΗ δεν θα μετριέται μόνο στο μέρισμα των μετόχων. Θα μετριέται στον λογαριασμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και καμία διακοπή ρεύματος δεν θα επιτρέπεται σε νοικοκυριό που αποδεδειγμένα αδυνατεί να πληρώσει.

Το δεύτερο μέτωπο είναι το ράφι.

Μειώνουμε τον ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Θα πείτε ότι το έχετε ξαναδεί. Να μειώνεται ο φόρος και η τιμή στο ράφι να μην κουνιέται.

Γι’ αυτό η μείωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τρία πράγματα:

Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά κωδικό προϊόντος – όχι μέσες τιμές – προϊόν προς προϊόν.

Σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι.

Και θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας.

Με μια Επιτροπή Ανταγωνισμού με χρηματοδοτική αυτοτέλεια, που θα ενεργοποιείται αμέσως όταν οι τιμές δεν υποχωρούν.

Έτσι η ελάφρυνση θα φτάσει στο ράφι. Δεν θα χαθεί στη μεσολάβηση. Έτσι η αισχροκέρδεια θα εντοπίζεται και θα ανακόπτεται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας.

Στο ίδιο πακέτο, η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες.

Για να μην εξαντλείται το εισόδημα πριν τελειώσει ο μήνας και για να αναπνεύσουν οι πόλεις μας. Αλλά το κόστος ζωής δεν είναι το ίδιο παντού. Άλλο να ζεις στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης και άλλο σε ένα μικρό νησί, σε ένα ορεινό χωριό, σε μια απομακρυσμένη κοινότητα».

Αύξηση 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές

Σε ότι αφορά το ΕΣΥ ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα δημιουργηθούν ομάδες οικογενειακής υγείας και εγγυόμαστε ανώτατο χρόνο αναμονής για εξετάσεις και προγραμματισμένες επεμβάσεις. Αν το όριο παραβιάζεται, ο ασθενής εξυπηρετείται αλλού με δαπάνη του Δημοσίου.

«Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ τον μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. Γιατί δεν υπάρχει ΕΣΥ χωρίς τους ανθρώπους του. Και είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Θεσπίζουμε την Εθνική Ολοκληρωμένη Εγγύηση Φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Alzheimer. Με έγκαιρη διάγνωση, φροντίδα στο σπίτι, κέντρα ημέρας και ουσιαστική στήριξη του φροντιστή. Γιατί πίσω από κάθε ασθενή βρίσκεται συνήθως μία σύζυγος, μία κόρη ή ένας γιος, ένας σύντροφος που φροντίζει αδιάκοπα, εξαντλείται και συχνά εγκαταλείπει τη δική του εργασία και ζωή.

Μια κοινωνία ξέρετε που κρίνεται; Στο πώς στέκεται στους ανθρώπους της όταν είναι αδύναμοι ή όταν μεγαλώνουν. Και η δική μας κοινωνία έχει ένα μεγάλο χρέος απέναντι σε μια γενιά που δοκιμάστηκε όσο λίγες. Στους συνταξιούχους που πλήρωσαν βαρύ τίμημα στα χρόνια της κρίσης. Σε ανθρώπους που περίμεναν δικαιοσύνη και δεν την είδαν ποτέ.

Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε, από τις πρώτες κιόλας πράξεις της το 2019, να ακυρώσει την ψηφισμένη και μόνιμη 13η σύνταξη. Στερώντας τους μέσα σε επτά χρόνια περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι αλλάζουμε άμεσα; Βάζουμε τέλος στη συμμετοχή τους στα φάρμακα. Μηδενική συμμετοχή. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του ασθενούς. Για το μέσο συνταξιούχο αυτό σημαίνει ότι 360-720 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με τη χρήση, επιστρέφουν πίσω στη σύνταξή του.

Δημιουργούμε Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία:

Φροντίδα κατ’ οίκον με πιστοποιημένους επαγγελματίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ανά Δήμο, και ρητή αναγνώριση του μέλους της οικογένειας που φροντίζει, με επίδομα και ασφαλιστική κάλυψη. Γιατί η φροντίδα δεν είναι κοινωνική δαπάνη. Είναι μέτρο του πολιτισμού μιας κοινωνίας. Είναι όμως και αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί ξέρετε ποιος κρατάει όρθιο το σύστημα φροντίδας σε αυτή τη χώρα; Οι γυναίκες. Δωρεάν, αόρατα, και συχνά παρατώντας τη δουλειά τους».

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