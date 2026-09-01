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Σκοτεινό παρελθόν έχει ο 43χρονος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης δολοφονίας του βρέφους που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία γυναίκα από τη Γερμανία.

Όπως κατήγγειλε τότε η γυναίκα στις Αρχές, γνωρίστηκε με τον 43χρονο στα κοινωνικά δίκτυα, αναπτύχθηκε μεταξύ τους σχέση και αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας. Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης της, καθώς, όπως ανέφερε, ο άνδρας την κρατούσε σε ένα διαμέρισμα χωρίς τη θέλησή της και ήθελε να την εξωθήσει στην πορνεία.

Τελικά ο 43χρονος προφυλακίστηκε για την υπόθεση και, τελικά, αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2020 – πιθανόν λόγω έλλειψης στοιχείων.

Τώρα ο ίδιος άνθρωπος απασχολεί και πάλι τις Αρχές για τη φρικώδη υπόθεση της άγριας δολοφονίας του βρέφους.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι.

Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι (ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών) με την διαδικασία που προβλέπεται από το Σπίτι του Παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

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