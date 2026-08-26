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Άνδρας στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία, με τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα ανήλικο, ηλικίας 16 ετών. Ένα από τα παιδιά του ζευγαριού κάλεσε τις Αρχές καθώς το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στον οικισμό Διαλαμπή.

Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

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