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Ισχυρό πλήγμα στις φιλοδοξίες της Άγκυρας να αποκτήσει παρουσία στην κορυφή του ΟΗΕ συνιστά το αποτέλεσμα της άτυπης ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου η υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα συγκέντρωσε περιορισμένη υποστήριξη. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και σημερινός επικεφαλής του ΟΑΣΕ έλαβε μόλις τρεις θετικές ενδείξεις, ενώ οκτώ μέλη τάχθηκαν κατά της υποψηφιότητάς του και τέσσερα επέλεξαν να μην εκφράσουν προτίμηση.

Το αποτέλεσμα της όγδοης άτυπης ψηφοφορίας αναδεικνύει τα σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζει η τουρκική προσπάθεια να διεκδικήσει την ηγεσία του διεθνούς οργανισμού. Η υποψηφιότητα του Σινιρλίογλου, που κατατέθηκε την 1η Νοεμβρίου, βρέθηκε από την πρώτη της δοκιμασία αντιμέτωπη με έντονη επιφυλακτικότητα, καθώς οι ψήφοι αποθάρρυνσης ξεπέρασαν κατά πολύ εκείνες της ενθάρρυνσης.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, καθώς η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ελληνική διπλωματία είχε εγκαίρως αναγνωρίσει τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει για τις ελληνικές θέσεις, αλλά και για το Κυπριακό, η ενδεχόμενη ανάδειξη ενός Τούρκου πρώην υπουργού Εξωτερικών στην ηγεσία του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα ενεργοποίησε τις διπλωματικές επαφές της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στάση της Γαλλίας και των υπόλοιπων μόνιμων μελών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη –ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο– δεν υποστήριξε τον Σινιρλίογλου.

Παράλληλα, η Αθήνα κινήθηκε σε συντονισμό με τη Λευκωσία, καθώς η κυπριακή διάσταση της υποψηφιότητας θεωρήθηκε εξαρχής καθοριστική, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το ζήτημα δεν αφορούσε αποκλειστικά μια υποψηφιότητα που προωθούσε η Άγκυρα, αλλά και το ενδεχόμενο να αναλάβει την ηγεσία του ΟΗΕ ένας Τούρκος διπλωμάτης με άμεση γνώση και συμμετοχή στη διαμόρφωση των τουρκικών θέσεων για το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είχε αποτυπωθεί και στις δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος είχε θέσει ως βασική προϋπόθεση για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα τον καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Είχε μάλιστα επισημάνει ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται ψηφίσματα του ΟΗΕ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνα που αφορούν το Κυπριακό. Με τον τρόπο αυτό, η Αθήνα είχε καταστήσει σαφές ότι δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα.

Στην ίδια ψηφοφορία, η υποψήφια της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, συγκέντρωσε 12 ψήφους ενθάρρυνσης, ενισχύοντας το προβάδισμά της στην κούρσα διαδοχής, ενώ ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι εξασφάλισε εννέα θετικές ψήφους.

Reuters+1

Η διαδικασία, πάντως, παραμένει ανοιχτή. Η άτυπη ψηφοφορία δεν συνεπάγεται τον επίσημο αποκλεισμό κάποιου υποψηφίου, ενώ τα αποτελέσματά της δεν δημοσιοποιούνται επισήμως από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και απουσία βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη.

Για την Άγκυρα, ωστόσο, η πρώτη δοκιμασία του Σινιρλίογλου αφήνει ένα σαφές διπλωματικό αποτύπωμα. Η προσπάθεια της Τουρκίας να εξασφαλίσει ευρεία διεθνή υποστήριξη για την υποψηφιότητά της δεν απέδωσε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τα αποτελέσματα που επιδίωκε.