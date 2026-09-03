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Θετική είναι η πρώτη αποτίμηση στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφορικά με τη χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος από τον Πρόεδρό του, Αλέξη Τσίπρα, ενώπιον περίπου 2.000 φίλων, μελών και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, στη Θεσσαλονίκη.

Αποφεύγοντας επί τούτου, κατά τους επιτελείς της ΕΛ.Α.Σ, γαλαντόμες παροχές, αλλά κινούμενος τεχνοκρατικά στην οδό ενός «λελογισμένου πακέτου» μέτρων με κοινωνικό πρόσημο, ο κ. Τσίπρας έδειξε -κατά τους συνεργάτες του- πως «υπάρχει άλλος τρόπος» για την αλλαγή πολιτικής και άρα τη διαχείριση των δημοσιονομικών της χώρας, πέραν αυτού της κυβέρνησης της ΝΔ.

Η μεθοδολογία

Ως προς τη φιλοσοφία των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα με κόστος περίπου 7,39 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, τα βήματα που ακολουθήθηκαν από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ ήταν αρχικά η ανίχνευση των πραγματικών αναγκών και της τρέχουσας κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, στη συνέχεια ο εντοπισμός των διαθέσιμων πόρων και βέβαια η δημιουργία νέων πόρων μαζί με τις οδούς εισροής τους στα κρατικά ταμεία, όπως μέσα από το «περιουσιολόγιο» και την «πατριωτική εισφορά». Η τελευταία περιγράφεται ως εισφορά της τάξης του 1% για τα πολύ ψηλά εισοδήματα, ώστε αυτά με τη σειρά τους να διατεθούν για τις αυξήσεις των αμοιβών δασκάλων και γιατρών.

Δώρα στην μεσαία τάξη

Η προσέγγιση αυτή, που ακολουθεί μια πιο πραγματιστική οπτική από τον πρώην πρωθυπουργό σε σχέση με το παρελθόν, δεν παύει να στοχεύει και σε ειδικά κοινά, όπως στην τρίτη ηλικία, τους μισθούς των λειτουργών του κοινωνικού κράτους και πρωτίστως στην μεσαία τάξη. Επιχειρώντας να επουλώσει πληγές του παρελθόντος ως προς τη σχέση του με τα μεσαία εκλογικά κοινά, ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε ακόμη:

– κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

– κατάργηση της προκαταβολής φόρου, αλλά και

– μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

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