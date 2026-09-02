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Το γεγονός ότι σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εκτοπίζει από τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ, αναγκάζει τη Χαριλάου Τρικούπη να επανεξετάσει τον σχεδιασμό της και να αναζητήσει πιο δυναμικές δημόσιες πρωτοβουλίες και δράσεις για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Η αφετηρία της ΔΕΘ ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών και για τα δύο κόμματα, ενώ η σημερινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα του προγράμματος της ΕΛΑΣ από τη Θεσσαλονίκη, στρέφει το ΠΑΣΟΚ στην ενίσχυση των μηνυμάτων που εκπέμπει σε αυτό το κρίσιμο πεδίο. Ναι μεν το ΠΑΣΟΚ επενδύει επί μήνες στην ανάδειξη των προγραμματικών του θέσεων, ωστόσο συνεχίζει να βρίσκεται μακριά από το προσδοκώμενο δημοσκοπικό άλμα, ειδικά μετά από την επανεμφάνιση στο πολιτικό σκηνικό του Αλέξη Τσίπρα.

Σε αυτήν τη συνθήκη, η Χαριλάου Τρικούπη επιλέγει να ξεκινήσει τη μάχη από τη Κρήτη, όπου το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ισχυρές δυνάμεις, έχοντας σημειώσει στις προηγούμενες αναμετρήσεις εκλογικά ποσοστά πολύ πάνω από το πανελλαδικό. Θέλει να ξαναβάψει όλη την Κρήτη «πράσινη» στις προσεχείς κάλπες, τουλάχιστον στις περιοχές του Ηρακλείου, τυ Λασιθίου και του Ρεθύμνου όπου «γράφει» πρωτιές. Και επιδιώκει – με αφορμή την αυριανή επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη και της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο- να δημιουργήσει και να «μεταφέρει» την εικόνα της μαζικής προσέλευσης και του παλμού στις «δύσβατες» για το ΠΑΣΟΚ περιοχές ανά την Ελλάδα.

Κορυφαία στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «οργώνουν» τις τελευταίες ώρες τις πόλεις και τα χωριά της Κρήτης καλώντας τον κόσμο να οργανώσουν αύριο κομβόι με κατεύθυνση την Πλατεία Ελευθερίας και την κεντρική επετειακή εκδήλωση του κόμματος η οποία θα κλείσει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, κρητική μουσική και τραγούδι. Κάποιοι λένε ότι η Χαριλάου Τρικούπη επιθυμεί να ανασύρει εικόνες από τη εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου το ΠΑΣΟΚ βέβαια σάρωνε εκλογικά και όχι μόνο στην Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση, σχεδόν όλα στα στελέχη εκτιμούν ότι η επιχείρηση της δυναμικής επανεκκίνησης από την Κρήτη είναι μια σωστή επιλογή σε τούτη τη δύσκολη φάση. Δεν καλλιεργούν υψηλές προσδοκίες για το αποτέλεσμα αλλά ελπίζουν ότι σε συνδυασμό με την ανάδειξη του προγράμματος στη ΔΕΘ θα καταφέρουν να προσεγγίσουν το ενδιαφέρον διάφορων και διαφορετικών εκλογικών κοινών.

Το αποψινό τραπέζι και το «μενού» στο Ψυχρό Λασιθίου

Το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη έχει καταλήξει ότι εκτός από το πρόγραμμα, συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ είναι και η ηγετική του ομάδα, τα στελέχη που δίνουν καθημερινά τη μάχη, εντός και εκτός βουλής. Με δεδομένο δε ότι ο κ. Ανδρουλάκης εξακολουθεί να συναντά χαμηλό βαρομετρικό στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός στα γκάλοπ, αρκετοί στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν αναγκαία την ανάδειξη της «πράσινης ομάδας» σε κάθε ευκαιρία. Ο ίδιος ανεβαίνει απόψε στο βουνό, στο Ψυχρό Λασιθίου, στο χωριό της μητέρας του, για να τους καλωσορίσει, οργανώνοντας κρητικό τραπέζι («από τις 7 και μετά», λέει το κάλεσμα) στο Χαλαβρό, τη φημισμένη ταβέρνα της περιοχής του Οροπεδίου, κάτω από το Σπήλαιο του Δία. Περίπου 80 στελέχη- μεταξύ των οποίων βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, δήμαρχοι και τοπικά στελέχη- θα ανέβουν επίσης στο Ψυχρό ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση του κ. Ανδρουλάκη, την παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη. Αντικριστό, πατάτες οφτές και άλλα κρητικά εδέσματα περιμένουν στο τραπέζι, αλλά το «μενού» του Ψυχρού συμπεριλαμβάνει αναπόδραστα και όλα όσα απασχολούν το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις εκλογές.

Η επιχείρηση- συσπείρωση θα συνεχιστεί αύριο το πρωί με περιοδεία της ηγεσίας και των στελεχών στην πόλη του Ηρακλείου, η οποία θα καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας για την επέτειο της 3η του Σεπτέμβρη. Η επόμενη εβδομάδα, είναι εβδομάδα ΔΕΘ για την οποία έχει αρχίσει με διαδοχικές συσκέψεις στη Χαριλάου Τρικούπη η προετοιμασία. Παρότι το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει πολλές «σελίδες» του προγράμματος ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση των προτάσεων και η προσπάθεια ενίσχυσης της «κυβερνησιμότητας» του ΠΑΣΟΚ, ώστε να παλέψει με καλύτερους όρους στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι το δημοσκοπικό «αποτύπωμα» μετά από τη ΔΕΘ θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό την πορεία του κόμματος ανάμεσα στις «Συμπληγάδες» της ΝΔ και της ΕΛΑΣ.

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