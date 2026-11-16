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Στο θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά συντελεστών δόμησης αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση έξι δημάρχων βορείων προαστίων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αρχικά ο κ. Παπασταύρου είπε στον ΑΝΤ1 «η μεταφορά συντελεστής δόμησης είναι πολεοδομικό εργαλείο. Έχουν δίκιο να φωνάζουν με την έννοια ότι οι δήμαρχοι οφείλουν να προστατεύουν τα συμφέροντας των πολιτών τους. Εμείς θέλουμε να δομηθούν λιγότερα οικόπεδα». Ερωτηθείς για την αιτία των αντιδράσεων ο υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε «μπορεί στις μελέτες που έγιναν, η αποτύπωση των στοιχείων των παιδικών χαρών ή των δημόσιων χώρων να χρειάζεται βελτίωση».

«Είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο αλλά επειδή υπάρχει μια εμπειρία πως ό,τι μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση είναι και το τελικό, δεν υπάρχει σχέδιο νόμου, δεν υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα. Η μελέτη πρέπει να διορθωθεί και να είναι ακριβής γι’ αυτό μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση. Η μελέτη σαν θεσμός δεν μπορεί να είναι λάθος, αν αποτυπώσει μια πλατεία σε λάθος σημείο πρέπει να διορθωθεί».

Στο πλαίσιο αυτό διαβεβαίωσε ότι «θα ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των δημάρχων».

Εξήγησε, επίσης, ότι μεταφορά συντελεστή δόμησης σημαίνει «θέλεις να κάνει μια πλατεία και έχεις απαλλοτριώσει ένα οικόπεδο. Αν ο δήμος δεν έχει τα χρήματα, ή θα άρει την απαλλοτρίωση ή θα προτείνει τα τετραγωνικά που παίρνει να τα προσθέσει σε ένα ήδη οικοδομήσιμο κτήμα». «Τα ελευθέρα οικόπεδα θέλουμε να παραμείνουν. Ο συντελεστής δόμησης έρχεται να διαφυλάξει τη φυσιογνωμία των δήμων» κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

Όσον αφορά το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, ο Σταύρος Παπασταύρου είπε «προχωράμε χωρίς κανείς να μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι έρευνες γίνονται με την άδεια της Ελλάδας και της Κύπρου. Η συνολική διάρκεια των ερευνών φτάνει μέχρι την Κύπρο, αυτό θέλει γύρω στους 4 μήνες μέχρι τον Μάρτιο. Η πόντιση θα γίνει αφού αναλυθούν τα στοιχεία της βυθομέτρησης».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο ο Φιντάν απαιτούσε να δοθεί άδεια. Αυτό δεν πέρασε» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος, τέλος, στις εξορύξεις για υδρογονάνθρακες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε «οι σεισμικές έρευνες της Chevron ξεκινούν πριν το τέλος του χρόνου νότια της Πελοποννήσου ενώ η Exxon, η Energean και η Helleniq θα κάνουν την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια τον Απρίλιο».