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Η μείωση του κόστους ηλεκτρισμού στην Κύπρο και η άρση της ενεργειακής της απομόνωσης αποτελούν τα βασικά προσδοκώμενα οφέλη της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα μέσω Κρήτης. Η επένδυση, προϋπολογισμού 1,94 δισ. ευρώ, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031 και φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα ενεργειακή σύνδεση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για τους καταναλωτές, το εκτιμώμενο οικονομικό αποτέλεσμα τοποθετείται μεταξύ 123 και 138 εκατ. ευρώ ετησίως. Το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους αναμένεται να κατευθυνθεί στην κυπριακή αγορά, ενώ η επίδραση στις ελληνικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται ιδιαίτερα περιορισμένη.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις που συνδέονται με τη μελλοντική λειτουργία του έργου. Η υλοποίησή του απαιτεί την ολοκλήρωση σύνθετων υποθαλάσσιων εργασιών, την κατασκευή του καλωδίου και την ανάπτυξη των απαραίτητων χερσαίων υποδομών.

Η επίδραση στις τιμές και στην ενεργειακή ασφάλεια

Η διασύνδεση αναμένεται να επιτρέψει στην Κύπρο να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, παύοντας να αποτελεί το τελευταίο μη διασυνδεδεμένο κράτος-μέλος της ΕΕ. Η εξέλιξη ενισχύει τις δυνατότητες εφοδιασμού του νησιού και δημιουργεί προϋποθέσεις καλύτερης αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στην κυπριακή χονδρεμπορική αγορά, η αναμενόμενη μείωση τιμών υπολογίζεται σε 21,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή περίπου 19%. Με αυτόν τον τρόπο, οι τιμές θα μπορούσαν να προσεγγίσουν περισσότερο τα αντίστοιχα ελληνικά επίπεδα.

Αντίθετα, στην Ελλάδα η υπολογιζόμενη μεταβολή κυμαίνεται από -0,2% έως +0,1%, γεγονός που παραπέμπει σε πρακτικά αμελητέα επίδραση. Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι η οικονομική σημασία του καλωδίου είναι σαφώς μεγαλύτερη για τους καταναλωτές της Κύπρου.

Η εκτιμώμενη υποχώρηση αφορά στη χονδρεμπορική τιμή και δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση κάθε τελικού λογαριασμού. Αποτυπώνει, πάντως, τη δυνατότητα περιορισμού του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διασύνδεσης.

Οι εργασίες και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το τμήμα Κρήτης–Κύπρου θα έχει μήκος 898 χιλιομέτρων και ισχύ 1.000 MW. Η διαδρομή του διπλού καλωδίου περνά από θαλάσσιες περιοχές με βάθη που φτάνουν τα 3.000 μέτρα, στοιχείο που αυξάνει τις τεχνικές απαιτήσεις.

Οι έρευνες βυθού βρίσκονται σε εξέλιξη, με το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo να εξετάζει τη διαδρομή βάσει των αδειών που έχουν εκδοθεί από Ελλάδα και Κύπρο. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών, ενώ το καλωδιακό τμήμα βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.

Για τους σταθμούς μετατροπής έχει αναδειχθεί προτιμητέος ανάδοχος. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέο σταθμό στην Κύπρο και επέκταση του υφιστάμενου στη Δαμάστα της Κρήτης.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 657 εκατ. ευρώ μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility, καθώς η διασύνδεση έχει χαρακτηριστεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ. Η ενίσχυση καλύπτει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση της επένδυσης.

Η συνέχεια προς το Ισραήλ

Το καλώδιο προς την Κύπρο αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Το δεύτερο σκέλος προβλέπει τη διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ, μήκους 310 χιλιομέτρων, για την οποία η μελέτη βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί με θετικά αποτελέσματα.

Η επέκταση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και τις δυνατότητες αυξημένης συμμετοχής των ΑΠΕ. Συνολικά, ο σχεδιασμός επιδιώκει μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών ηλεκτρισμού της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη, με την Κρήτη να λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης.