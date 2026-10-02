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Σε διάψευση του δημοσιεύματος της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal που κάνει λόγο για επεισόδιο μεταξύ της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Σταύρου Παπασταύρου προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Βουλή.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό κάτι τέτοιο. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με βάση το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου για να επισημάνει σε άλλο σημείο πως «η ευθύνη μου δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα αλλά να προασπίζομαι το εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα, αυτό κάνω και θα κάνω πάντα».

Παράλληλα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανέλαβε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο σημείο, υπενθύμισε την στενή συνεργασία ειδικά στον τομέα της ενέργειας και πρόσθεσε πως «σε ένα τέτοιο πλαίσιο δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν απειλές».

Το θέμα του δημοσιεύματος έφερε στην Ολομέλεια ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας με επίκαιρη ερώτηση σημειώνοντας μεταξύ άλλων προς τον υπουργό ότι «αν πράγματι ειπώθηκαν όσα αναφέρει το δημοσίευμα, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στην Βουλή. Αυτό που βλέπουμε είναι μια συνωμοσία σιωπής. Δηλώνετε θολά και αφηρημένα ότι κάτι τέτοιο δεν ειπώθηκε».

Από την πλευρά του ο κ. Παπασταύρου απάντησε πως «η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ. Σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και διαχρονικούς δεσμούς των λαών μας» σημειώνοντας μεταξύ άλλων και την παρουσία στην Ελλάδα των δύο αμερικανικών κολοσσών στον τομέα των υδρογονανθράκων.

«Ζούμε σε μια γεωπολιτική και ενεργειακή καταιγίδα. Η πρόοδος του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση. Μας εξασφαλίζει ενεργειακά και βελτιώνει την οικονομία μας. Η ευθύνη μου δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα αλλά να προασπίζομαι το εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα κάνω και θα κάνω πάντα. Η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινής διαχρονικές και με βάθος. Ανακοινώθηκε χθες ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Ρουμπιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα συνάντησα των υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ και ήταν η 7η φορά που συναντιόμαστε τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό δείχνει πόσο στενή είναι η ενεργειακή συνεργασία μας. Και είναι στενή γιατί η Ευρώπη αποφάσισε την πλήρη απεξάρτηση της από το ρωσικό αέριο. Αυτό δημιούργησε ανάγκη αντικατάστασης του φυσικού αερίου με νέους διαδρόμους από Βορά από Τουρκία ή από την Ελλάδα. Εμείς αξιοποιήσαμε τις υποδομές μας για να πρωταγωνιστήσουμε στον κάθετο διάδρομο. Αυτό ενισχύει την γεωπολιτική μας θέση».

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