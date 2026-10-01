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Η ενέργεια εξελίσσεται σε δεύτερο, ισχυρό πυλώνα της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας, μετά την άμυνα, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό βηματισμό από τις ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση έως τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τη διερεύνηση της πυρηνικής ενέργειας.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της συζήτησης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Γάλλο πρέσβη Νικόλα Κασσιανίδη, στο ενεργειακό φόρουμ του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου. Η συζήτηση ανέδειξε την πρόθεση να μετατραπεί η πολιτική και διπλωματική σύγκλιση των δύο χωρών σε συγκεκριμένες επενδύσεις και τεχνολογικές συνεργασίες.

Έμφαση στην αποθήκευση

Ο υπουργός περιέγραψε την Ελλάδα ως χώρα που έχει ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση στην ενεργειακή μετάβαση, με τη συμμετοχή του λιγνίτη να έχει περιοριστεί δραστικά και τις ΑΠΕ να καλύπτουν πλέον περισσότερο από το μισό της ηλεκτροπαραγωγής σε πολλές περιόδους. Η επόμενη πρόκληση, όπως τόνισε, δεν είναι να σταματήσει η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, αλλά να αποκτήσει το σύστημα τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την ασφαλή και οικονομικά αποδοτική ενσωμάτωσή τους.

«Το βάρος, και του κράτους και των επιχειρήσεων, πρέπει να είναι να ενισχύσουν το πλαίσιο της αποθήκευσης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι μπαταρίες και οι λοιπές υποδομές αποθήκευσης μπορούν να συμβάλουν στην εξομάλυνση των τιμών και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού. Για μια χώρα με υψηλή διείσδυση ηλιακής και αιολικής παραγωγής, η αποθήκευση αποτελεί πλέον κρίκο εξίσου σημαντικό με την ίδια την παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Η γαλλική τεχνογνωσία

Στο ίδιο πνεύμα, ο Γάλλος πρέσβης υπογράμμισε ότι η επόμενη φάση της συνεργασίας στις ΑΠΕ δεν αφορά μόνο νέα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Αφορά κυρίως την αναβάθμιση των δικτύων, την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών, τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης.

Ο κ. Κασσιανίδης έθεσε επίσης στο τραπέζι τη διεύρυνση του ελληνικού μείγματος ΑΠΕ, με υπεράκτια αιολικά, βιομάζα, βιοαέριο και υδροηλεκτρικά έργα. Η γαλλική τεχνογνωσία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στα δίκτυα και στην αποθήκευση όσο και σε τεχνολογίες όπου η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό, αλλά ακόμη όχι πλήρως αξιοποιημένο, δυναμικό, όπως η γεωθερμία.

Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ο Γάλλος πρέσβης συνέδεσε τη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις για επενδύσεις και προμήθειες ενέργειας πρέπει να ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του ευρωπαϊκού συστήματος.

Η συζήτηση για τα πυρηνικά

Η συζήτηση, ωστόσο, ξεχώρισε κυρίως για το σαφές άνοιγμα προς τη διερεύνηση της πυρηνικής ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει προειλημμένη απόφαση, αλλά ανοίγει συστηματικά τον διάλογο, καθώς το ενεργειακό περιβάλλον μεταβάλλεται και αρκετές γειτονικές χώρες κινούνται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα θέλει να εξετάσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις δικλίδες ασφαλείας που συνδέονται με τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, γνωστούς ως SMRs, αλλά και την πραγματική σχέση κόστους και οφέλους μιας τέτοιας επιλογής. Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπεγράφη τον Απρίλιο, με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, μεταξύ του «Δημόκριτου» και του αντίστοιχου γαλλικού φορέα.

Για τη Γαλλία, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σταθερή, χαμηλών εκπομπών και ανταγωνιστικού κόστους πηγή ηλεκτρισμού, με τη χώρα να διαθέτει μακρά εμπειρία και να αποτελεί έναν από τους βασικούς εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Γάλλος πρέσβης έσπευσε να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει διαφορετική ιστορία στο ζήτημα, αλλά η έναρξη θεσμικού διαλόγου δημιουργεί ένα πεδίο συνεργασίας όπου γαλλικές εταιρείες, όπως η EDF, μπορούν να συμβάλουν με τεχνογνωσία.

Το μήνυμα του φόρουμ ήταν ότι η ελληνογαλλική ενεργειακή σχέση δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες επενδύσεις. Επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο που συνδέει ΑΠΕ, αποθήκευση, δίκτυα, διασυνδέσεις, νέες τεχνολογίες και, πλέον, έναν προσεκτικό διάλογο για την πυρηνική ενέργεια.

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