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Τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών στην κατασκευή δικτύων οπτικών ινών, έπειτα από χρόνια στασιμότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Instagram ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως αναφέρει, καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη αυτή είχαν τα προγράμματα Gigabit Voucher και Smart Readiness, μέσω των οποίων διατέθηκαν περισσότερα από 370.000 κουπόνια για συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων και τη δημιουργία υποδομών ευρυζωνικότητας σε πολυκατοικίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό, το πρόγραμμα Gigabit Voucher έφτασε τα 306.469 κουπόνια, ενώ το Smart Readiness τα 64.214, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και την επιδότηση των συνδρομών.

Παράλληλα, θετικά αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς η απόφαση της Telekom να διπλασιάσει ή ακόμη και να τριπλασιάσει, χωρίς πρόσθετο κόστος, τις ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο για περίπου 700.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που διαθέτουν υπηρεσία οπτικής ίνας.

Ο κ. Παπαστεργίου εκφράζει, μάλιστα, την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από άλλες εταιρείες του κλάδου, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και τις δυνατότητες των καταναλωτών.

«Στοίχημα για εμάς παραμένει η ψηφιακή πρόοδος της χώρας», τονίζει ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι όλο και περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να αποκτούν περισσότερες δυνατότητες στην καθημερινότητα και την εργασία τους, αξιοποιώντας γρήγορες και αξιόπιστες συνδέσεις στο διαδίκτυο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαστεργίου έχει ως εξής:

«Η αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, μετά από χρόνια στασιμότητας, την ώρα αυτή καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, σε σχέση με την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών.

Σε αυτό συντέλεσαν και τα δύο voucher, το Gigabit Voucher, με 306.469 κουπόνια για συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων, και το Smart Readiness, με 64.214 κουπόνια για τη δημιουργία υποδομών ευρυζωνικότητας στις πολυκατοικίες, αλλά και την επιδότηση των συνδρομών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Papastergiou (@dpapastergiou)

Προς την κατεύθυνση αυτή, εξαιρετικά βοηθητική είναι και η χθεσινή ανακοίνωση της Telekom να διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει την ταχύτητα του internet σε περίπου 700.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις που έχουν υπηρεσία οπτικής ίνας, χωρίς κανένα κόστος.

Είμαι βέβαιος πως θα βρει μιμητές και από άλλες εταιρείες του χώρου.

Στοίχημα για εμάς παραμένει η ψηφιακή πρόοδος της χώρας. Και αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, να έχουν όλο και περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις πιο πολλές δυνατότητες στην καθημερινότητα και τη δουλειά τους, μέσα από γρήγορο και αξιόπιστο internet».