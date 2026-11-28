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Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου από την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση να στρέφει τα πυρά της κατά του Μεγάρου Μαξίμου για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Αρχικά, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, καταλογίζοντας πολιτικές ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη και κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που αποσυντίθεται, ενώ λίγο αργότερα ήρθε και το πρώτο σχόλιο από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι ο υφυπουργός αναγκάστηκε να παραιτηθεί υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής και της πίεσης του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου για εσωκομματική ομηρία και ανοχή σε πελατειακές πρακτικές.

«Ο Πρωθυπουργός σε ομηρία σκανδάλων […]Η χώρα όμως δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά από μια εβδομάδα και το Μαξίμου σε απόλυτη εσωκομματική ομηρία να κρατά στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λιάκο χωρίς χαρτοφυλάκιο και επιδοκιμάζοντας τις πρακτικές του, σήμερα ο υφυπουργός «έλυσε» τον γόρδιο δεσμό.

Ο κ. Λιάκος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ.

Η παραίτηση του αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή πολιτική και ηθική φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός, σε ομηρία διαδοχικών υποθέσεων σκανδάλων, παρακολουθεί τους υπουργούς του να παραιτούνται από τις κυβερνητικές τους θέσεις, ενώ ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη.

Το δημόσιο χρήμα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση και η αποδοκιμασία του πελατειασμού δεν είναι αλά καρτ όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία.

Η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πολεμά τη διαφθορά απ’ όπου και αν προέρχεται και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, που θα φέρει διαφάνεια και λογοδοσία».

Σαμαράς: Καθημερινότητα η διαφθορά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση που είχε στη ΒΙΠΕ Σίνδου, αρκέστηκε να σχολιάσει χαρακτηριστικά ότι «η διαφθορά έχει γίνει πια καθημερινότητα».