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Μια αντιπαράθεση σε οξύτατους τόνους εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τα δύο κόμματα να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες με αφορμή και την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

«Να παραιτηθούν Λιάκος και Χατζηγιαννάκης» ζήτησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας τόσο τον πρωθυπουργό όσο και τον Αλέξη Τσίπρα να πάρουν δραστικά μέτρα απέναντι στους συνεργάτες τους, ενώ ο ίδιος δήλωνε ότι η απάντηση σε φαινόμενα διαφθοράς πρέπει να είναι η «μηδενική ανοχή» ιδίως όταν πρόκειται για «δικά μας στελέχη». Στη συνέχεια ήρθε η ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Γραμματέα του κόμματος Τσίπρα, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ενώ μια φράση μαζί με τα «πυρά» της Μαριζέτας Αντωνοπούλου εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη έφερε την κατάθεση μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ κατά του στελέχους της ΕΛΑΣ. Ωστόσο, η κυρία Αντωνοπούλου, έχει προγραμματίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνει σήμερα διορθωτική δήλωση, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «μια λάθος έκφρασή μου πυροδότησε εντάσεις».

Τη στιγμή που τα δύο κόμματα δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση, η μεταξύ τους κόντρα «απογειώνεται» και παίρνει ευρύτερη πολιτική διάσταση, με την ΕΛΑΣ να κατηγορεί ευθέως το ΠΑΣΟΚ περί «πρόθυμης συνδρομής» στην κυβερνητική παράταξη. «Ο κ. Τσίπρας πέταξε ένα πυροτέχνημα για να κρύψει τα φαινόμενα διαφθοράς και ατιμωρησίας που αποκαλύφθηκαν και αφορούν το κόμμα του», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζοντας ότι «αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στόχος του στις εκλογές η νίκη». Η ΕΛΑΣ έβλεπε απέναντί της την ίδια ώρα ένα «δίδυμο Ανδρουλάκη- Σδούκου, που απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά εναντίον του κοινού εχθρού». Με συνέντευξή της εν τω μεταξύ η προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, Τομεάρχης της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο OPEN χαρακτήρισε τον Νίκος Ανδρουλάκη ως την «αρχή της διαφθοράς», αναφερόμενη στην υπόθεση της ενοικίασης στο Κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου του στο Ηράκλειο. Νωρίτερα, η κυρία Αντωνοπούλου ακούγεται να κάνει λόγο για «πολύ σημαντικό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που πήρε εκατομμύρια από το Δημόσιο», υπονοώντας την επιχείρηση των γονιών του βουλευτή Ανατολικής Αττικής Μανώλη Χριστοδουλάκη. Η αντίδραση ήταν άμεση από το ΠΑΣΟΚ με την κατηγορία προς την κυρία Αντωνοπούλου ότι «επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης, αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μ. Χατζηγιαννάκης». Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου «υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ», γι’ αυτό και η Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ακολουθήσει όπως έκανε και με τον Υπουργό Υγείας τη νομική οδό. «Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Κρίμα για την ΕΛΑΣ που τόσο γρήγορα αποδείχθηκε ουρά της δεξιάς», επισημαίνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διατηρώντας την ένταση στην αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ.

Το γεγονός εν τω μεταξύ ότι ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτηση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη από τη θέση του Γραμματέα της ΕΛΑΣ έστρεψε την Αμαλίας σε ένα άκρως επιθετικό και δηκτικό σχόλιο εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ: Τα συγχαρητήριά μας και στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η εξίσωση των ενόχων με τους αθώους, της φανέλας της Αριστεράς, με τη φανέλα του αρχιερέα της διαφθοράς, πάντως, δεν αφήνει αμφιβολίες στους δημοκρατικούς πολίτες για ένα πράγμα: Το παιγνίδι σε βάρος της ΕΛ.Α.Σ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο». Η δε εξήγηση που δίνει η ΕΛΑΣ παραπέμπει στην εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πορεία μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. «Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της ενώ η ηγεσία και στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι «βασικός αντίπαλός τους είναι η κυβέρνηση» θυμίζοντας ταυτόχρονα την ομόφωνη απόφαση του ΠΑΣΟΚ με το κατηγορηματικό «όχι» στο σενάριο συνεργασίας μετεκλογικά με τη ΝΔ.

Σε αυτήν την φάση το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει τα λόγια Ανδρουλάκη ότι απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και ατιμωρησίας η απάντηση είναι η μηδενική ανοχή. «Δεν κάνω πλάτη σε κανέναν, ούτε σε πασόκους, ούτε σε νεοδημοκράτες, ούτε στην ΕΛΑΣ, σε κανέναν», είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στο ραδιόφωνο real fm, δηλώνοντας ότι δεν κάνει συμψηφισμούς. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στον Γραμματέα της ΕΛΑΣ για την υπόθεση με τις απευθείας αναθέσεις και τη χρηματοδότηση των γραφείων του κόμματος υπογράμμισε ότι «είναι και οι δύο βαριά εκτεθειμένοι». Όπως πρόσθεσε για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη το ΠΑΣΟΚ δεν έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση από την πρώτη μέρα, για να εκτιμήσει αν πρόκειται για μια προσπάθεια συμψηφισμού από τη ΝΔ, «αλλά όταν είδαμε ότι ο άνθρωπος που βάλλει κατά των απευθείας αναθέσεων έχει συνέταιρο έναν Δήμαρχο, ο οποίος του έδινε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με έναν καθόλου ανοιχτό διαγωνισμό, αντιδράσαμε». Ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό real fm έκανε επίθεση και προς τη ΝΔ και προς την ΕΛΑΣ λέγοντας επίσης ότι « πρέπει να υπ΄ρχει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, είτε προέρχονται από τη ΝΔ, είτε από άλλο κόμμα, είτε από το δικό μας- βλέπω πάντως πολιτικούς μου αντιπάλους να είναι ευέλικτοι σε ζητήματα ηθικής και ανεκτικοί σε ζητήματα διαφθοράς».

Ειδικά για τον υπαινιγμό της ΕΛΑΣ μέσω της ανακοίνωσης για κρυφό σχέδιο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι: «Ήταν ένα πυροτέχνημα που πέταξε ο κ. Τσίπρας για να κρύψει τη συζήτηση για τα φαινόμενα διαφθοράς. Σε τέτοια φαινόμενα, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και πρέπει να απαντήσουν». Κι πρόσθεσε: «Νίκη για μας είναι το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Έχουμε πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό- δεν έχουμε εξαρτήσεις. Εγώ δεν χτυπάω κανέναν κάτω από τη μέση. Κάνω εξόρμηση στην κοινωνία, με προγραμματικές λύσεις για όλα».

Τζάκρη και Πούλου

Για τη διεύρυνση είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ θεωρεί εθνικό στόχο τη νίκη για να οικοδομήσουμε μια ισχυρή χώρα με ποιοτική δημοκρατία και όταν στρατεύονται σε αυτόν τον στόχο άτομα από άλλους χώρους, αυτό μας τιμά- άρα το κόμμα μας είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις». Να σημειωθεί ότι χθες με δηλώσεις της η Θεοδώρα Τζάκρη σχεδόν προανήγγειλε την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την προσεχή εβδομάδα θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής, Γιώτα Πούλου. Σχετικά μα την αποχώρηση του Απόστολου Πάνα ο κ. Ανδρουλάκης έκανε το εξής σχόλιο: «Στην πολιτική η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία είναι κόσμημα και εγώ δεν το αφαιρώ από τη δική μου διαδρομή». Όπως εξήγησε «ήταν εν ενεργεία βουλευτής που ψήφισε την απόφαση του Συνεδρίου, άρα είναι εκείνος που πρέπει να δικαιολογήσει την επιλογή του».