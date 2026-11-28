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Τη γνωστή χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο σπίτι» επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία πρόταση «ταινίας της εβδομάδας», μέσω της οποίας σχολιάζει την επικαιρότητα, συνέδεσε τα σπιτάκια ανακύκλωσης με τις παγίδες που έστησε ο Κέβιν για να προστατεύσει το σπίτι του.

«Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια! Τόσα πολλά, που απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο», αναφέρει και πρόσθεσε: «με τόσα σπιτάκια, ούτε οι παγίδες του Κέβιν δεν φτάνουν για να τον προστατεύσουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν ανακύκλωναν απορρίμματα, αλλά τη διαφθορά. Πίσω από κάθε σπιτάκι υπάρχουν υπερκοστολογήσεις και πίσω από αυτές, υπογραφές και ευθύνες.

Τόσα σπιτάκια όμως, κι ακόμη ψάχνουμε ποιος θα ανοίξει την πόρτα της δικαιοσύνης.

Πάλι καλά που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μπας και ανοίξει έστω κάποιο παράθυρο γιατί μας έχει πνίξει η δυσοσμία».