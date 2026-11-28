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Ως το «μεγάλο στοίχημα της πρώτης Κυριακής» έθεσε την πρώτη θέση την πρώτη Κυριακή των εθνικών εκλογών ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας πρόσφερε πλήρη κάλυψη στο Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη με φόντο τις αποκαλύψεις για την επαγγελματική του δραστηριότητα, ενώ άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε σε πανστρατιά δυσαρεστημένους ψηφοφόρους άλλων κομμάτων.

Αναφορικά με τον εκλογικό πήχη, «η χώρα λοιπόν δεν αντέχει τρίτη φορά διαφθορά. Η χώρα έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή. Αυτό λοιπόν θα είναι το δίλημμα της κάλπης: Αλλαγή ή Διαφθορά;» διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε πως «είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛΑΣ να ξεπεράσει το 25% και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κερδίσει την αυτοδυναμία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της πρώτης Κυριακής». Ως προς την επίτευξη του εκλογικού του στόχου, «στόχος αυτός δεν είναι άλλος, από το να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή». «Νίκης, συντρόφισσες και σύντροφοι! Καλά ακούσατε. Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Τα «ξένα κόλλυβα» του ΠΑΣΟΚ

«Φωτογραφίζοντας» το ΠΑΣΟΚ από τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «αρνηθήκαμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με «ξένα κόλλυβα», είπε με φόντο την ανάδειξη της Χαριλάου Τρικούπη σε δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, «αλλά παρ’ όλα αυτά η ΕΛ.Α.Σ αναδεικνύεται κάθε μέρα πιο πειστικά εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης», ΄δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός για να συμπληρώσει πως «ξεβολέψαμε είναι η αλήθεια πολλούς, κι αυτό εξηγεί τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν οι συνιστώσες του σημερινού συστήματος εξουσίας».

Συνεργασίες «δήθεν επειδή αυτό θα πει η κάλπη»

Ως προς τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για την «συμπαράταξη όλων εκείνων που πιστεύουν ότι σήμερα υπάρχουν ξεκάθαρες και σαφείς γραμμές που μας διαχωρίζουν από την παράταξη της Συντήρησης, της Δεξιάς αλλά και της Ακροδεξιάς, που δεν βρίσκεται κάπου μακριά αλλά μέσα και πλάι στο ίδιο το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η Συμπαράταξη όλων εκείνων που δεν προσβλέπουν σε συνεργασίες με το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, δήθεν επειδή αυτό θα πει η κάλπη» αφήνοντας νέες αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ, αφού «η μόνη συνεργασία που επιζητεί ο προοδευτικός κόσμος είναι αυτή που θα φέρει μια άλλη κυβέρνηση στη χώρα», πρόσθεσε.

Στο πλευρό του Χατζηγιαννάκη

Την ίδια στιγμή, «έχουμε το θράσος να στεκόμαστε απέναντι σε όσους μεθοδεύουν ηθική δολοφονία μας», αλλά και «στεκόμαστε απέναντι στα χαλκεία που επιχειρούν την ηθική δολοφονία στελεχών μας και την κατασυκόφαντηση της ΕΛ.Α.Σ» ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας, προσφέροντας πλήρη στήριξη στο Γραμματέα του κόμματος, Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες αποκαλύψεις, «εδώ που τα λέμε όμως, ένα θράσος το έχουμε. Το θράσος να είναι στη θέση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ όχι ένας αργόμισθος, ή ένας αργυραμοιβός της εξουσίας, αλλά ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Το θράσος να έχει μετατρέψει κάποια γραφεία του σε… γιάφκα της ΕΛ.Α.Σ.» τόνισε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε, λέγοντας πως «το θράσος να στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι στα χαλκεία, που μεθοδεύουν και επιχειρούν την ηθική δολοφονία των στελεχών μας και την κατασυκοφάντηση της ΕΛ.Α.Σ. Και το θράσος βεβαίως να επιμένουμε να κάνουμε πολιτική όχι με την κρατική επιχορήγηση, ούτε με κρυφούς χορηγούς, αλλά με τη συνδρομή των μελών, των στελεχών και των φίλων μας».

«Πώς τα φέρνει όμως η ζωή καμιά φορά. Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης, στα γραφεία του Μίλτου, κι από κει στα κελιά της ΓΑΔΑ και στα δίχτυα του εισαγγελέα. Ένα τσιγάρο δρόμος αποδείχτηκε η διαδρομή ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων της συκοφαντίας» παρατήρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει πως «χάνει όμως κανείς τα λόγια του και είναι δύσκολο να συγκρατήσει την οργή του, μπροστά στο δικό τους θράσος: Είναι παρανομία ύψιστη, μέγιστη να γίνονται συνεδριάσεις της ΕΛ.Α.Σ σε κάποια γραφεία της εταιρίας του γραμματέα της. Αλλά όχι η διασπάθιση του ευρωπαϊκού χρήματος για σπιτάκια διαφθοράς».

Εκλογή Προέδρου από τη βάση

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη για το Ιδρυτικό Συνέδριο, προαναγγέλοντας την εκλογή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος από τη βάση, ενώ ζήτησε την συγκρότηση 3 επιτροπών:

Επιτροπή Προγράμματος, που θα ετοιμάσει το σχέδιο του προγράμματος διακυβέρνησης.

Επιτροπή Καταστατικού, που θα ετοιμάσει το σχέδιο για το πώς θα λειτουργεί η παράταξή μας.

Επιτροπή Θέσεων, που θα διαμορφώσει τις πολιτικές θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου

Η τρέλα και η …. «Μπάρτσα»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρομοίασε μάλιστα το όραμά του για την ΕΛ.Α.Σ με την αγαπημένη του ομάδα, δηλαδή την Μπαρτσελόνα, λέγοντας πως έχω μια τρέλα είμαι παραπάνω ποδοσφαιρόφιλος από ό,τι πρέπει. Όπως το σύνθημα της «Μπάρτσα» λέει «κάτι παραπάνω από μια ομάδα», η συλλογική μας φιλοδοξία για την ΕΛ.Α.Σ είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, όπως σχολίασε ο κ. Τσίπρας.

Σημειωτέον ότι αμέσως μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στο βήμα της συνεδρίασης ανέβηκε ο Γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ακολούθως το λόγο θα λάβουν μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ.

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