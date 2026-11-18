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Επίθεση στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζοντας ότι μετά από τη δήλωσή του για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου «δεν θα έπρεπε να είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας». «Τι θέλουν να κερδίσουν διαχωρίζοντας τους νεκρούς, εντός και εκτός του Πολυτεχνείου; Κορυφαία στελέχη της ΝΔ ανοίγουν το πεδίο για τον Κασιδιάρη», είπε ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις «μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, παρά τα 80 δισ. που είχε η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης» όσο και για την «κανονικοποίηση της διαφθοράς».

«Βλέπουμε ένα σκάνδαλο κάθε εβδομάδα. Το μήνυμα του Μαξίμου είναι: «όλα επιτρέπονται», είπε αναφερόμενος στην παραίτηση Τσαβδαρίδη και στις καταγγελίες για τους κ.κ. Τσάφο και Λιάκο. Αλλού –πρόσθεσε- υπάρχουν νομικά και αλλού ηθικά ζητήματα.

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε ανοιχτό διαγωνισμό, την αξιολόγηση των βιογραφικών και τον ορισμό όσων εγκρίνονται από τα 3/5 στη Βουλή. Μίλησε για «καπρίτσια» του Μαξίμου και συνέχισε λέγοντας ότι εάν η ΝΔ επανέλθει με την πρόταση του Απριλίου (τότε που διακόπηκε η Διάσκεψη) το ΠΑΣΟΚ θα τη ψηφίσει.

Σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και στις ενστάσεις για την «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «δεν μου αρέσει η αλά καρτ μνήμη», θυμίζοντας προηγούμενες δηλώσεις του Ανδρέα Λοβέρδου κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ ενταχθεί στη ΝΔ. Το ότι εν τω μεταξύ ο Γιώργος Σακελλίων τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης προς το Κέντρο «γιατί τα όρια προς την αριστερά εξαντλήθηκαν»- αντιμετωπίστηκε από τον κ. Ανδρουλάκη με την επίκληση της ένταξης στο ψηφοδέλτιο της Χίου το 2023 του προερχόμενου από τη ΝΔ, Σταύρου Μιχαηλίδη.

Για το αποτέλεσμα των εκλογών και τη στάση του αν το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο ή τρίτο κόμμα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι «δεν σκέφτομαι την επόμενη μέρα» κι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση. «Δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση ηττημένων», είπε εκ νέου θυμίζοντας ότι βάσει του εκλογικού νόμου το μπόνους των εδρών δίνεται στο πρώτο κόμμα. Σε ποιους θα απευθυνθεί αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα; «Θα απευθυνθούμε σε όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «αν είναι πρώτη η ΝΔ θα κάνει κυβέρνηση με τα ακροδεξιά κόμματα».