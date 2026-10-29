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Την επίσημη απόδοση στην κυκλοφορία των πρώτων χιλιομέτρων του οδικού τμήματος ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη χαιρέτησε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως θα συνεχίσει την στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου το έργο να αποδοθεί έγκαιρα και στο σύνολο του στους πολίτες του Λασιθίου και όλης της Κρήτης.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης με παρέμβασή του στην Βουλή ανέφερε ότι «είναι μια σημαντική ημέρα για το Λασίθι και όλη την Κρήτη. Σήμερα, παραδίδονται, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, τα πρώτα χιλιόμετρα στο τμήμα του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη. Η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Κρήτη και ειδικά για το Λασίθι καθώς το στρατηγικής σημασίας έργο θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας» ενώ διαβεβαίωσε πως «θα συνεχίσουμε με επιμονή και στενή συνεργασία την προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου στο Λασίθι και σε όλη την Κρήτη».

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής συνεχάρη παράλληλα την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όλους όσοι συμβάλουν για την υλοποίηση του κρίσιμου έργου.