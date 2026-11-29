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Aναφορικά με την υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης και τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ανάμεσα στα οποία και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, μίλησε το πρωί της Κυριακής ο Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε ότι «είναι λανθασμένη η ρητορική για τον κ. Γεραπετρίτη σε δύο επίπεδα: Η αναστολή από το 2019 είναι το κορυφαίο. Όταν υπάρχει μια νομική εταιρεία το όνομα μένει αλλά μπαίνει στο όνομα ότι είναι σε αναστολή. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μπαίνουμε σε μια ποινικοποίηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Για την καθηγήτρια που υπογράφει τη γνωμοδότηση θα έρθουμε να ποινικοποιήσουμε την πράξη; Ακόμα και αν ήταν μέρος της εταιρείας (σ.σ. ο κ. Γεραπετρίτης) και δεν ήταν σε αναστολή, μιλάμε για νομική συμβουλή και πράξη».

«Προφανώς είναι μια υπόθεση που πρέπει να διερευνηθεί. Το βασικό σκέλος είναι αν υπάρχει απόσταση στην τιμή που κάνει το σπιτάκι και αν υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις στους διαγωνισμούς. Ακούω και την πλευρά των κατηγορουμένων ότι υπάρχει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου» συνέχισε ο κ. Πλεύρης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ειδικά για τον Γιάννη Κουρτάκη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε «να δούμε γιατί κατηγορείται. Ακούω ότι οι κατηγορούμενοι δεν έχουν πάρει το σύνολο της δικογραφίας. Ο κ. Κουρτάκης κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα. Η αλήθεια είναι ότι ότι για πρώτη φορά – δεν έχω δει άλλη υπόθεση – ελέγχουμε έναν δημοσιογράφο για το κατά πόσο το διαφημιστικό πακέτο που έπαιρνε, αν με τα άρθρα ήταν παράνομος. Εγώ τον κ. Κουρτάκη και τον γνωρίζω και φιλικά και έχω υπάρξει δικηγόρος του. Πιστεύω αυτά που λέει».

«Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπω μια ευκολία στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Αν τον καλούσαν να πάει τη Δευτέρα στον Ανακριτή, άσχετα τι θα αποφάσιζαν Ανακριτής και Εισαγγελέας, πιστεύει κανείς ότι δεν θα πήγαινε και θα διέφευγε στο εξωτερικό; Το τελευταίο διάστημα επιλέγεται πολύ εύκολα το ένταλμα σύλληψης ακόμα και σε περίπτωση που θεωρούμε σίγουρη ότι αν του δίναμε κλήση θα εμφανιζόταν. Πολλές φορές επιλέγεται ένα ποινικό σόου να πηγαίνει με ένταλμα σύλληψης αλλά πρέπει να δούμε και την ποινική ουσία. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αν υπάρχει μια πιο ήπια μέθοδος να επιλεγεί, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιλέγεται κάτι που έχει μεγαλύτερη ίντριγκα» συμπλήρωσε ο κ. Πλεύρης.

«Είναι προφανές ότι μιλάμε για μια υπόθεση που σίγουρα έχει ένα έρισμα που διερευνάται και μας απασχολεί σε πολιτικό επίπεδο αν υπήρχαν δήμοι και περιφέρεις που πλήρωσαν παραπάνω για τα σπιτάκια ανακύκλωσης» κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.

Όσον αφορά τέλος τον χρόνο των εκλογών, ο κ. Πλεύρης είπε «με τον α ή τον β τρόπο έχουμε φτάσει στο τελευταίο διάστημα διακυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός έχει προσδιορίσει τον χρόνο στη άνοιξη του 2027. Αφού επελέγη να μην γίνουν τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός θέλει να δώσει σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θέλει να γίνουν στον χρόνο τους την άνοιξη. Εγώ πιστεύω ότι σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος η άνοιξη, βέβαια η άνοιξη είναι από τον Μάρτιο μέχρι τις αρχές Ιουνίου»