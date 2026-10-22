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Συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, είχε σήμερα Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη του Εμιρατινού επίσημου πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, μετά την κύρωση του παράνομου Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης και την έντονη αντίδραση της Αθήνας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Κύπρος.

Αθήνα και Άμπου Ντάμπι διατηρούν θερμή οικονομική και γεωπολιτική σχέση, καθώς υπενθυμίζεται ότι προ ετών υπέγραψαν και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, όπως και με τη Γαλλία. Έκτοτε η σχέση είναι περισσότερο επενδυτική, με τη χρήση σημαντικών εμιρατινών κεφαλαίων σε ελληνικές επιχειρήσεις και φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για μια σειρά από κλάδους.

Ως προς το οικονομικό σκέλος της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου, ο οποίος έγινε χθες δεκτός στο αεροδρόμιο από τον κ. Γεραπετρίτη, στην Αθήνα έχει φτάσει και πολυπληθής εμιρατινή επιχειρηματική αποστολή περίπου 60 ατόμων.

Όπως έγραφε νωρίτερα το newmoney στο επίκεντρο βρίσκονται μια νέα τριετής συμφωνία μεταξύ της Mubadala και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), περίπου 15 μνημόνια συνεργασίας και ένα σχέδιο ελληνοεμιρατινής κοινοπραξίας για τη διεκδίκηση κατασκευαστικών έργων έως 10 δισ. δολαρίων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσημης επίσκεψης του διαδόχου του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, σεΐχη Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, στην Αθήνα.

Η επίσκεψη, με επιχειρηματική αποστολή περίπου 60 ατόμων, αποτελεί το επιστέγασμα της προετοιμασίας που έχει προηγηθεί σε επίπεδο Μεγάρου Μαξίμου και οικονομικής διπλωματίας. Μετά το προγραμματισμένο τετ α τετ του διαδόχου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αναμένεται να παραστούν στο ελληνοεμιρατινό επιχειρηματικό φόρουμ, στο Conrad Athens The Ilisian, όπου παρουσία τους προγραμματίζεται η υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας.

Η διοργάνωση, στο πλαίσιο του Investopia Mediterranean, περιλαμβάνει ομιλίες και επιχειρηματικές συζητήσεις, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις απευθείας συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών και εμιρατινών εταιρειών. Εκεί θα δοθεί η ευκαιρία να διερευνηθούν νέες συνεργασίες, πέρα από εκείνες που έχουν ήδη προετοιμαστεί για υπογραφή, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, οι συμφωνίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τις κατασκευές, τις επενδύσεις και τις ψηφιακές υποδομές έως τις εξαγωγές τροφίμων, την ιατρική έρευνα και την αμυντική τεχνολογία. Η νέα αυτή κινητικότητα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείται πλέον ότι έχει καλυφθεί η επενδυτική δέσμευση ύψους 4 δισ. ευρώ που είχαν ανακοινώσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2022. Οι μεγάλες εξαγορές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και του Hellenic Healthcare Group έχουν ήδη ενισχύσει σημαντικά το εμιρατινό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η νέα ατζέντα, ωστόσο, διευρύνεται σε κοινά επιχειρηματικά σχήματα, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογικές υποδομές και εξαγωγές.

Η Mubadala και οι συνεπενδύσεις

Η ανανέωση για ακόμη τρία χρόνια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Mubadala και της ΕΑΤΕ, που βρίσκεται υπό προετοιμασία σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, αποσκοπεί στη συνέχιση και τη διεύρυνση των κοινών επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Η συνεργασία των δύο οργανισμών έχει ήδη ανοίξει διαύλους για την τοποθέτηση εμιρατινών κεφαλαίων στην ελληνική αγορά μέσω επενδυτικών σχημάτων, μεταξύ των οποίων τα VentureFriends, EuSIF και Diorama. Το ενδιαφέρον εκτείνεται από τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων και την τεχνολογία έως την ανάπτυξη μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων.

Η κινητικότητα έχει ξεκινήσει πριν από τις επίσημες εκδηλώσεις. Στελέχη της Mubadala βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και πραγματοποιούν συναντήσεις απ’ την περασμένη Τρίτη με διαχειριστές ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας με την ΕΑΤΕ. Αντικείμενο των επαφών είναι η συνέχιση των τοποθετήσεων και η διερεύνηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Πέρα από την ανανέωση της συγκεκριμένης συνεργασίας, στο επίκεντρο βρίσκονται ευρύτερες πρωτοβουλίες συνεπενδύσεων και χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, με τη συμμετοχή επενδυτικών οργανισμών και χρηματοπιστωτικών φορέων των δύο χωρών. Στόχος είναι να δημιουργηθούν πρόσθετοι δίαυλοι κεφαλαίων για ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και να διευκολυνθεί η επέκτασή τους σε αγορές του εξωτερικού.

Στο ευρύτερο πεδίο των επενδύσεων και συνεπενδύσεων με εμιρατινά κεφάλαια, ενεργότερο ρόλο αναμένεται να αποκτήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, και το Υπερταμείο, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των διεθνών επενδυτικών του συνεργασιών.

Κατασκευές σε τρίτες αγορές

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις περίπου 15 συμφωνίες που προετοιμάζονται κατέχει η πρωτοβουλία για τη δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος ελληνικών και εμιρατινών κατασκευαστικών επιχειρήσεων, με στόχο την από κοινού διεκδίκηση έργων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της οικονομικής διπλωματίας, η συνολική αξία των έργων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διεκδίκησης φθάνει έως τα 10 δισ. δολάρια. Το ποσό αφορά δυνητικό χαρτοφυλάκιο έργων και όχι συμβάσεις που έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Στην εμιρατινή αποστολή συμμετέχει η National Projects & Construction, εταιρεία του ομίλου Trojan. Στην ελληνική πλευρά, μεταξύ των επιχειρήσεων που αναμένεται να λάβουν μέρος στις επαφές βρίσκεται και η Αρχιρόδον, της οικογένειας Καρπίδα, με μακρόχρονη κατασκευαστική δραστηριότητα στις αγορές της Μέσης Ανατολής.

Για τους ελληνικούς κατασκευαστικούς ομίλους, η προοπτική τέτοιων συνεργασιών προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας τους σε μεγάλα έργα υποδομών, σε συνδυασμό με την παρουσία εμιρατινών επιχειρήσεων στις αγορές της περιοχής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μεταφέρει το πεδίο της ελληνοεμιρατινής επιχειρηματικής συνεργασίας και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη

Η ενέργεια παραμένει κεντρικό πεδίο συνεργασίας, με αυξανόμενη διασύνδεση με τις ψηφιακές υποδομές και την τεχνητή νοημοσύνη. Η παρουσία στην Αθήνα στελεχών της Masdar και της ADNOC, αλλά και ελληνικών ενεργειακών ομίλων όπως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ο όμιλος Κοπελούζου, αποτυπώνει τη σημασία που εξακολουθεί να αποδίδεται στον κλάδο.

Οι δυνατότητες συνεργασίας εκτείνονται από την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και λύσεων χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως την ενεργειακή υποστήριξη νέων ψηφιακών εγκαταστάσεων. Η σύνδεση των δύο τομέων αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια και νέες υποδομές.

Σημαντικό μέρος των μνημονίων αφορά την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και πράσινων κέντρων δεδομένων, καθώς και εφαρμογές στη δημόσια διοίκηση και στην εκπαίδευση. Οι σχεδιαζόμενες συνεργασίες περιλαμβάνουν ακόμη συστήματα ανάλυσης δεδομένων, ψηφιακές υπηρεσίες και επικοινωνίες.

Η σύνθεση της εμιρατινής αποστολής είναι ενδεικτική. Εκτός από την MGX, τον επενδυτικό οργανισμό που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή της Mubadala και της G42, στην Αθήνα βρίσκονται εκπρόσωποι της G42, της Presight, με ειδίκευση στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων, και της Core42, η οποία δραστηριοποιείται στις υποδομές υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης.

Τρόφιμα, υγεία και άμυνα

Στον αγροδιατροφικό τομέα, οι πρωτοβουλίες που προετοιμάζονται συνδυάζουν την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών με τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Ένα από τα πεδία συνεργασίας αφορά την προώθηση ελληνικών τροφίμων μέσω μεγάλων δικτύων λιανικής και διανομής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε αυτό το περιβάλλον αποκτά ενδιαφέρον η παρουσία της Lulu Group, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους λιανικής της περιοχής του Κόλπου, με εκτεταμένο δίκτυο υπεραγορών. Η συμμετοχή της στις επιχειρηματικές επαφές συνδέεται με την επιδίωξη ανοίγματος νέων εμπορικών διαύλων για τα ελληνικά προϊόντα.

Παράλληλα, οι σχεδιαζόμενες συνεργασίες στον αγροτικό τομέα περιλαμβάνουν αρδευτικά συστήματα και σύγχρονο εξοπλισμό διαλογής και επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, επεκτείνοντας τη συνεργασία από τη διάθεση προϊόντων στην αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας.

Στον χώρο της υγείας, η ατζέντα περιλαμβάνει τη γονιδιωματική, την κλινική έρευνα, την ιατρική ακριβείας και τις φαρμακευτικές συνεργασίες. Στις επαφές αναμένεται να συμμετάσχουν η εμιρατινή M42, με δραστηριότητα στην υγειονομική περίθαλψη και στην ιατρική τεχνολογία, καθώς και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN, η οποία διαθέτει παραγωγική και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Το πακέτο συμπληρώνουν πρωτοβουλίες στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας και του εξειδικευμένου εξοπλισμού, καθώς και θεσμική συμφωνία μεταξύ επιχειρηματικών φορέων των δύο χωρών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές τους και την ανάπτυξη εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.

Το επενδυτικό αποτύπωμα

Η επίσκεψη πραγματοποιείται με ισχυρούς εμιρατινούς ομίλους να έχουν ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία στην ελληνική οικονομία. Η Masdar ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, σε μια συναλλαγή με επιχειρηματική αξία 3,2 δισ. ευρώ, ενώ η PureHealth απέκτησε το 60% του Hellenic Healthcare Group έναντι περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Στον χώρο των ψηφιακών υποδομών, η DAMAC έχει συμπράξει με τη ΔΕΗ για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στα Σπάτα, με αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης των ενεργειακών επενδύσεων με τις υποδομές της ψηφιακής οικονομίας.

Οι μεγάλες εξαγορές, σε συνδυασμό με την παρουσία εμιρατινών κεφαλαίων σε επενδυτικά σχήματα και τις νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, έχουν διαμορφώσει μια σημαντική βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων.

Ο διάδοχος και τα κεφάλαια

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη προσδίδει το πρόσωπο του διαδόχου του Άμπου Ντάμπι. Ο σεΐχης Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν είναι γιος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έχει αποκτήσει ενισχυμένο ρόλο στη διαχείριση σημαντικών οικονομικών συμφερόντων του εμιράτου.

Χαρακτηριστική είναι η αναδιάρθρωση των κρατικών επενδυτικών δραστηριοτήτων, με την υπαγωγή της ADQ στη L’IMAD Holding, της οποίας προεδρεύει ο διάδοχος.

Στο ευρύτερο επενδυτικό οικοσύστημα του Άμπου Ντάμπι ξεχωρίζει και ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, αδελφός του προέδρου των ΗΑΕ, ο οποίος έχει ήδη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα. Μέσω εταιρειών συμφερόντων του προωθείται η τουριστική επένδυση της Scarlet Beach στην Πετροθάλασσα Ερμιονίδας, στη θέση του παλαιού Ermioni Club, όπου σχεδιάζεται πολυτελές συγκρότημα Waldorf Astoria. Ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ με τον ίδιο επενδυτικό κύκλο συνδέονται και άλλες τοποθετήσεις σε ακίνητα και τουριστικές δραστηριότητες.

Ο σεΐχης Ταχνούν προεδρεύει επίσης της Judan Financial Holding, ενός επενδυτικού σχήματος που σχεδιάστηκε με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 870 δισ. ντιρχάμ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 240 δισ. δολάρια. Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο υπουργός Επενδύσεων των ΗΑΕ, Μοχάμεντ Χασάν Αλ Σουαΐντι, ο οποίος συμμετέχει στις επαφές της Αθήνας.