Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για ακόμη μία φορά διακόπηκε η διαδικασία εξέτασης της καταγγελίας πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία αφορά σε μη καταβολή δεδουλευμένων και καταγγελίες για ηθική παρενόχληση. Αυτή τη φορά, η διακοπή σημειώθηκε για λόγους υγείας, καθώς η προϊσταμένη της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα εννέα μήνες μετά την αρχική καταγγελία, με τη νέα εξέλιξη να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η προϊσταμένη λιποθύμησε έπειτα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant κατά την εξέταση της καταγγελίας της εργαζομένης της κ. Καρακίτσου για διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την κυρία Πρόεδρο. Η υπόθεση αυτή, που σε πολλούς κακώς προκαλεί τον γέλωτα, είναι πλέον τραγική. ´Έψαξα λίγο το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης και έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία.

Οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης έγιναν στις 12/2/26 και 13/2/26. Η πρώτη συζήτηση προσδιορίστηκε για τις 24/2/26 και με αίτημα της κυρίας Προέδρου αναβλήθηκε για τις 23/4. Τότε υποβλήθηκε από την κυρία Πρόεδρο αίτηση εξαίρεσης του κ. Χαρμαντά του επιθεωρητού που θα εξέταζε την καταγγελία. Το αίτημα απερρίφθη και μετά υπέβαλε μήνυση στον επιθεωρητή οπότε ματαιώθηκε η εξέταση και αυτός πήγε στο τμήμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή άλλαξε τον επιθεωρητή και η νέα ακρόαση ορίστηκε για τις 17/6/26. Τότε η κυρία Πρόεδρος κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης της επιθεωρήτριας- προϊσταμένης και η ακρόαση εκ νέου ματαιώθηκε.

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις εξαίρεσης και ορίσθηκε νέα ημερομηνία ακρόασης για τις 2/9/26. Στις 2/9 ήρθε η κυρία Πρόεδρος και κατήγγειλε το μη νόμιμο της διαδικασίας, υποβάλλοντας νέο αίτημα αναβολής. Η ακρόαση προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 8/10 για να απαντήσει η υπηρεσία επί των όσων καταγγέλθηκαν. Στις 8/10 ζήτησε η κυρία Πρόεδρος νέα αναβολή και η ακρόαση προσδιορίστηκε για σήμερα 12/11. Σημειώστε ότι σήμερα της κατέθεσε και μήνυση όπως και στον προηγούμενο. Μετά τον νευρικό κλονισμό που υπέστη η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής μετά τις καταγγελίες της κυρίας Πρόεδρου, ότι έχει πάρει χρήματα από μένα και ότι είναι μέλος της εγκληματικής μας συμμορίας με τον @pavlmarin και άλλους η ακρόαση προφανώς εκ νέου ματαιώθηκε. Από ότι μαθαίνω πλέον κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση αυτή φοβούμενοι άπαντες ή ότι θα καταλήξουν στο τμήμα ή στο νοσοκομείο με βλάβη στην υγεία τους.

Όσο όλα αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν, μία εργαζόμενη που ζητάει να της καταβληθούν τα δεδουλευμένα της και να εφαρμοστεί ο νόμος παραμένει απροστάτευτη από ένα Κράτος που τελικά καταφέρνει η κυρία Πρόεδρος με το bullying και τους εκφοβισμούς της να το εμποδίζει από το να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει εργαζόμενους από εργοδότες σαν και αυτήν.

Ελπίζω οι εισαγγελικές Αρχές να παρέμβουν και να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος.

Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της επιθεώρησης εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του που μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε, επίσης, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχειρεί να καθυστερήσει τη διερεύνηση της καταγγελίας, κάνοντας λόγο για συνεχείς αναβολές, μηνύσεις και πρακτικές εκφοβισμού.

Η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας έλαβε εξιτήριο το απόγευμα, αφού προηγουμένως εξετάστηκε στο νοσοκομείο. Ο υπουργός Υγείας περιέγραψε το περιστατικό ως «νευρικό κλονισμό», ενώ η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η οποία την επισκέφθηκε κατά τη νοσηλεία της, αναφέρθηκε σε «κρίση πανικού».

Με ανάρτησή της, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε την ανάγκη να προστατεύεται η ανεξαρτησία των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ότι οι λειτουργοί της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να μπορούν να επιτελούν το έργο τους «χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση».

«Απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά» καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ

Καταγγελία εξέδωσε και το Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ, που εγκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά σε συναδέλφους διασώστες του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους».

Όπως αναφέρουν, κατά την παραλαβή της προϊσταμένης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ειρωνευόταν τους συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας “κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού” αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς».

Ο πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Μαθιόπουλος ανέφερε στο Action 24 ότι το Συντονιστικό δέχθηκε αίτημα για «μία κυρία που είχε τάση λιποθυμίας». Οι διασώστες, προσέθεσε, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τήρησαν το πρωτόκολλο, κατεβάζοντας την με ειδική καρέκλα, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τους διασώστες για εργαλειοποίηση του περιστατικού και τους ρώτησε γιατί η προϊσταμένη δεν πηγαίνει με τα πόδια.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν έχει ακόμη προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο. Κατά την παρέμβασή της, το βράδυ της Πέμπτης, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, δεν έκανε καμία αναφορά στο περιστατικό.

Τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η υπόθεση, είχε υποστηρίξει ότι η καταγγέλλουσα δεν εργάζεται στο κόμμα για πάνω από ένα χρόνο και είναι ψευδές ότι εργάζεται και δεν πληρώνεται.

Εννέα μήνες με αναβολές, αιτήσεις εξαίρεσης και μηνύσεις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε ότι «έψαξε λίγο το ιστορικό» και ότι η υπόθεση «έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία», περιγράφοντας μια σειρά διαδικαστικών εμποδίων που έχουν προκύψει εδώ και εννέα μήνες.

Τον Φεβρουάριο, η πρώτη συζήτηση αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον Απρίλιο, ζήτησε την εξαίρεση του επιθεωρητή εργασίας. Όταν το αίτημα της απορρίφθηκε, αυτή «υπέβαλε μήνυση στον επιθεωρητή» κι εκείνος «πήγε στο τμήμα».

Τον Ιούνιο, με νέο επιθεωρητή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε νέα εξαίρεση της προϊσταμένης, με αποτέλεσμα την εκ νέου ματαίωση της ακρόασης. Τον Σεπτέμβριο, κατήγγειλε το «μη νόμιμο της διαδικασίας» και ζήτησε αναβολή, αίτημα που επανέλαβε και τον Οκτώβριο.

Με βάση το χρονολόγιο που επικαλέστηκε, από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα προκύπτουν τρεις αναβολές, δύο αιτήματα εξαίρεσης και δύο μηνύσεις, η μία εκ των οποίων, κατά τον ίδιο κατατέθηκε χθες. «Σημειώστε ότι σήμερα της κατέθεσε και μήνυση όπως και στον προηγούμενο», έγραψε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την προϊσταμένη ότι έχει πάρει χρήματα από τον ίδιο κι ότι είναι μέλος «της εγκληματικής μας συμμορίας με τον Παύλο Μαρινάκη και άλλους». Σημείωσε ακόμη ότι «απ’ ότι μαθαίνω κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση», και ελπίζει ότι θα υπάρξει παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.