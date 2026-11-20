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«Σκονάκι» στις πολιτικές δυνάμεις που προτίθενται να καταθέσουν προτάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος δίνει, μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, παρουσιάζοντας τα μέτρα που ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση.

Ο κ. Σκέρτσος καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν μιλήσουν δημόσια και προτείνουν «νέα» μέτρα, «να μελετήσουν λίγο καλύτερα τα 25 μέτρα αύξησης της προσφοράς κατοικιών, τα 16 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών και τα 14 οριζόντια μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση», προκειμένου, όπως επισημαίνει, «να μην εκτίθενται θεωρώντας ότι εισηγούνται κάτι που ήδη εφαρμόζεται».

Παράλληλα, τους καλεί να «είναι καλύτερα προετοιμασμένοι» για το πραγματικό κόστος, τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, σημειώνοντας ότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να υπόσχονται «πύργους στην άμμο».

Αναφερόμενος στα διαθέσιμα στοιχεία για τα κενά ακίνητα, ο υπουργός επικαλείται δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα οποία τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε όλη τη χώρα ανέρχονται σε περίπου 780.000, ενώ στην Αττική προσεγγίζουν τις 238.000. Όπως διευκρινίζει, σημαντικό μέρος αυτών αφορά εξοχικές ή δεύτερες κατοικίες σε ημιαστικές περιοχές και οικισμούς εκτός πόλεων, ενώ ένα εξίσου μεγάλο τμήμα αφορά επαγγελματικά ακίνητα και όχι κατοικίες.

«Συνεπώς, ναι υπάρχουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες που μπορούν να ανακαινιστούν και ήδη τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα 480 εκ. ευρώ για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, είναι “μύθος” ότι όλα τα κλειστά ακίνητα είναι κατοικίες που μπορούν να αξιοποιηθούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σκέρτσος τονίζει, τέλος, ότι το στεγαστικό είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, το οποίο επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών και απαιτεί από όλους υπεύθυνη αντιμετώπιση.

«Το στεγαστικό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πιεστικό πρόβλημα για να τοποθετούμαστε χωρίς γνώση όλων των δεδομένων. Επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων συμπολιτών μας και η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Γι’ αυτό και απαιτείται ευθύνη και πραγματισμός από όλους», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.