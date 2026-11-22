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Ο προγραμματισμός του πλυντηρίου, του θερμοσίφωνα και άλλων ενεργοβόρων συσκευών μπορεί να περιορίσει τη δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον η λειτουργία τους μεταφερθεί στις ώρες μειωμένης χρέωσης. Αυτή τη δυνατότητα προσφέρει το χειμερινό ωράριο του διζωνικού συστήματος, που εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Το όφελος εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την ύπαρξη ενεργού διζωνικού μετρητή και τους όρους του προγράμματος προμήθειας που έχει επιλέξει το νοικοκυριό. Η γνώση του ωραρίου είναι επομένως το πρώτο βήμα, αλλά χρειάζεται παράλληλα έλεγχος των χρεώσεων του παρόχου.

Η αλλαγή στην ώρα λειτουργίας μιας συσκευής δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Μπορεί, όμως, να μειώσει το κόστος της ίδιας κατανάλωσης, όταν αυτή τιμολογείται με χαμηλότερη χρέωση.

Οι δύο ζώνες του χειμερινού ωραρίου

Κατά τη χειμερινή περίοδο προβλέπονται έξι ώρες μειωμένης τιμολόγησης ημερησίως, κατανεμημένες σε δύο τμήματα του εικοσιτετραώρου.

Η μεσημβρινή ζώνη διαρκεί από τις 12:00 έως τις 15:00, ενώ η νυχτερινή από τις 02:00 έως τις 05:00. Κάθε ζώνη παρέχει ένα τρίωρο μέσα στο οποίο οι καταναλωτές μπορούν να συγκεντρώνουν μέρος των καθημερινών ενεργειακών αναγκών τους.

Η μεσημεριανή περίοδος προσφέρει δυνατότητα αξιοποίησης της χαμηλότερης χρέωσης και μέσα στην ημέρα. Η επιλογή μεταξύ των δύο διαστημάτων εξαρτάται από τις συνήθειες κάθε νοικοκυριού και από το πότε χρειάζεται πραγματικά να λειτουργήσει ο εξοπλισμός του.

Οι συσκευές και ο έλεγχος του συμβολαίου

Στις συσκευές που μπορούν να ενταχθούν στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται το πλυντήριο ρούχων, το πλυντήριο πιάτων και ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. Η μεταφορά της λειτουργίας τους στις μειωμένες ζώνες επιτρέπει την αξιοποίηση της διαφορετικής τιμολόγησης χωρίς αλλαγή των βασικών οικιακών αναγκών.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον υπάρχει για κατοικίες με ηλεκτρική θέρμανση, όπου η κατανάλωση αυξάνεται τον χειμώνα. Το περιθώριο μεταφοράς της χρήσης παραμένει, ωστόσο, συνδεδεμένο με τις ανάγκες θέρμανσης και την παρουσία των ενοίκων.

Πριν αλλάξουν τον καθημερινό προγραμματισμό τους, οι καταναλωτές χρειάζεται να επιβεβαιώσουν ότι η παροχή τους λειτουργεί με ενεργό διζωνικό σύστημα. Εξίσου ουσιαστικό είναι να ελέγξουν ποια τιμή εφαρμόζει ο προμηθευτής στις συγκεκριμένες ώρες και πώς διαφοροποιείται από την υπόλοιπη ημέρα.

Το οικονομικό αποτέλεσμα δεν είναι ίδιο για όλους. Επηρεάζεται από τη διαφορά των χρεώσεων, την κατανάλωση των συσκευών και το μέρος της χρήσης που μπορεί να μετακινηθεί χρονικά.

Έτσι, το διζωνικό τιμολόγιο αποτελεί εργαλείο διαχείρισης του λογαριασμού, με πρακτική αξία όταν συνδυάζεται με κατάλληλο πρόγραμμα προμήθειας και σταθερό προγραμματισμό. Η μεγαλύτερη αξιοποίησή του προκύπτει από τη μεταφορά αναγκαίων καταναλώσεων στις προβλεπόμενες ώρες, χωρίς πρόσθετη χρήση συσκευών απλώς επειδή η χρέωση είναι χαμηλότερη.