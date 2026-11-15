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Τη δυνατότητα αποχώρησης από την εργασία τους με οικονομικό κίνητρο ύψους 20.000 ευρώ προβλέπει νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στον ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία απευθύνεται σε εργαζομένους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ στο πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνεται και προσωπικό που έχει αποσπαστεί σε φορείς εκτός της εταιρείας.

Η εφαρμογή του προγράμματος αποφασίστηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026, με την υπ’ αριθμόν 27/29.10.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δικαιούχοι και το οικονομικό κίνητρο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ/ΚΗΕ, το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή 20.000 ευρώ ως οικονομικού κινήτρου για όσους εργαζομένους επιλέξουν να αποχωρήσουν και καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η δυνατότητα συμμετοχής δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους εργαζομένους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις και στις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά επεκτείνεται και στους αποσπασμένους σε άλλους φορείς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Η σχετική απόφαση συνοδεύεται από το επίσημο έγγραφο του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, στο οποίο περιγράφονται οι όροι εφαρμογής του.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει την έγκριση της διαδικασίας και το ύψος του οικονομικού κινήτρου, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύει στο συνοδευτικό κείμενο τα επιμέρους κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.