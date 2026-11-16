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Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την προοπτική μείωσης του ΦΠΑ και τους πολιτικούς στόχους της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, προανήγγειλε καθημερινή παρακολούθηση των τιμών και ενίσχυση των ελέγχων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, ενώ επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί βασική επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αποσαφηνίσει τις προτάσεις του.

«Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε αυτό το προσωρινό και εισαγόμενο φαινόμενο της ακρίβειας. Θα υπάρχει παρακολούθηση καθημερινή των τιμών. Θα υπάρχει ανοιχτός διάλογος με όλους τους φορείς της αγοράς και μεταξύ άλλων στις αρμοδιότητές μου έχω και τα Επιμελητήρια όλης της χώρας άρα λοιπόν και με τα επιμελητήρια και από εκεί και πέρα θα έχουμε συγκεκριμένες δράσεις προς όφελος των καταναλωτών», ανέφερε ο υφυπουργός.

«Είχαμε πολύ ενωτική συζήτηση για θέματα που απασχολούν τους παραγωγούς, τους εμπόρους. Ήδη η κυβέρνηση έχει επιλύσει αρκετά θέματα από αυτά μέχρι σήμερα, αλλά έχουμε και συνέχεια. Υπάρχει ένα αυξημένο κόστος μεταφοράς για παράδειγμα, το οποίο αυτό θέλει μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε όσον αφορά τα κοστολόγια. Είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη, ξεκινάμε αυτό το διάλογο. Θα είμαστε πάνω από τα προβλήματα και τα θέματα, θα καταγράφουμε τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Θα υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση των τιμών, επίσης, οι έλεγχοι που γίνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή είναι στοχευμένοι, θα αυξηθούν και θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Οι προβλέψεις για το 2027 είναι αισιόδοξες καθώς το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού δείχνει μείωση του πληθωρισμού. Έχουμε μια αποστολή να πετύχουμε τη μείωση των τιμών. Υπάρχει πρόβλεψη για πολύ χαμηλό πληθωρισμό σε σχέση με το 2026. Υπάρχει πρόβλεψη για 2,7 στον προϋπολογισμό.

Αναφορικά με το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, ανέφερε ότι στο DNA της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η μείωση της φορολογίας είτε άμεση είτε έμμεση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειώσει πάνω από 90 φόρους και θα έχουμε συνέχεια εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά. Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή λέει τα δικά της αλλά δεν μας λέει ότι πίσω από αυτά τα οποία τάζει ενδεχομένως να είναι και κάποιοι φόροι. Εμείς λέμε μείωση φορολογίας σε όλα τα επίπεδα. Εμείς μείωση του ΦΠΑ φέρνουμε όταν μπορεί η οικονομία να το αντέξει, και όταν φέρνουμε τη μείωση του ΦΠΑ δεν είναι προσωρινή, είναι μόνιμη. Είναι μόνιμη η μείωση της φορολογίας.

Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία γιατί θέλουμε να έχουμε ξεκάθαρη λαϊκή εντολή και να έχουμε το 100% της πολιτικής ευθύνης. Να υπενθυμίσω ότι όταν είχαμε συγκυβερνήσεις στη χώρα, τότε είχαμε και μέτρα τα οποία ήταν εις βάρος των πολιτών. Να θυμηθούμε πότε ήρθαν οι μειώσεις συντάξεων, πότε ήρθαν οι μειώσεις μισθών. Με ΝΔ από το ‘19 μέχρι σήμερα έχουμε μόνο αυξήσεις μισθών, μόνο αυξήσεις συντάξεων και έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο μειώσεις φόρων, αυξήσεις του κατώτατου μισθού άρα λοιπόν έχουμε μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική και το κυριότερο είναι ότι στην ελληνική οικονομία ήρθε ξανά η εμπιστοσύνη από τους επενδυτές ώστε να επενδύουν στη χώρα μας.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος εν δυνάμει σύμμαχος για τη ΝΔ, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κατασταλάξει ποιες είναι οι προτάσεις του, ενώ αναφορικά με τα σενάρια για εθνική κυβέρνηση και τη συμμετοχή του Β. Βενιζέλου, αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τετραπλάσια αποδοχή από τον δεύτερο πολιτικό αρχηγό διότι όταν πάμε στην τελική ευθεία των εκλογών ο κόσμος θα εκτιμήσει συνολικά το κόμμα και το πρόσωπο που θα είναι ο Πρωθυπουργός. Άρα αν δούμε τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει υπερδιπλάσια από τον Α. Τσίπρα, υπερτετραπλάσια από τον Ν.Ανδρουλάκη που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο η ΝΔ να αυξήσει και άλλο το ποσοστά της».