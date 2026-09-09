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Την 3η Οκτωβρίου φαίνεται να «κλειδώνει», εκτός απροόπτου, η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα πυκνή φάση επαφών, με την άμυνα, την ενέργεια και τις περιφερειακές εξελίξεις να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προγραμματισμός παραμένει, πάντως, υπό την αίρεση πιθανών αλλαγών που μπορεί να επιβάλουν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ στην ατζέντα βρίσκεται και η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ πολύ πιθανή θεωρείται και συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο υπό διαμόρφωση πρόγραμμα εξετάζεται να ενταχθούν διμερείς επαφές και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Αυτό που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί είναι η σύνθεση της αμερικανικής αποστολής που θα συνοδεύσει τον Μάρκο Ρούμπιο. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί βρίσκεται και εκείνο του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» η παρουσία του.

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